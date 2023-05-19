Не работает! Почему не включается телефон и как его починить — лайфхаки

В самый нужный момент телефон отключился и не включается. Так происходит всегда. Если тебе эта проблема не знакома, в нашем материале ты узнаешь, почему телефон не включается и что в таком случае делать.
Большое количество сообщений, работа и постоянные звонки могут выводить из строя не только тебя, но и технику, которая тебе помогает. Иногда телефон устает и дает нам это понять.
Но что делать, если телефон не включается в нужный момент? Мы расскажем о возможных причинах резких отключений.
Чаще всего проблемой является перегрев от количества задач. Если у тебя было открыто множество вкладок, ты несколько часов слушал(-а) музыку, переписывался(-лась) и работал(-а), телефон может не выдержать нагрузки.
В таком случае дай ему 15-20 минут на охлаждение, затем попытайся включить и закрыть все лишнее, удалить кэш.
Телефон может не включаться по многим причинам. К ним относятся:
Если ни один из этих шагов не помог включить телефон, нужно отнести его к специалистам, чтобы они определили, в чем проблема, и починили телефон.
Раньше мы рассказывали, что делать, если завис телефон.
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