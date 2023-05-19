Не работает! Почему не включается телефон и как его починить — лайфхаки

В самый нужный момент телефон отключился и не включается. Так происходит всегда. Если тебе эта проблема не знакома, в нашем материале ты узнаешь, почему телефон не включается и что в таком случае делать.

Что делать, если телефон не включается: пути решения

Большое количество сообщений, работа и постоянные звонки могут выводить из строя не только тебя, но и технику, которая тебе помогает. Иногда телефон устает и дает нам это понять.

Но что делать, если телефон не включается в нужный момент? Мы расскажем о возможных причинах резких отключений.

Чаще всего проблемой является перегрев от количества задач. Если у тебя было открыто множество вкладок, ты несколько часов слушал(-а) музыку, переписывался(-лась) и работал(-а), телефон может не выдержать нагрузки.

В таком случае дай ему 15-20 минут на охлаждение, затем попытайся включить и закрыть все лишнее, удалить кэш.

Телефон может не включаться по многим причинам. К ним относятся:

Незаряженная батарея. Поставь телефон заряжаться, и подожди полчаса. Он должен включиться сам.

Сбой в системе. Зажми кнопку отключения на 15-20 секунд. Телефон начнет перезагрузку и исправление ошибок.

Если кнопки и световые индикаторы работают, а сам экран нет, необходимо обратиться в сервисный центр, ведь это может быть проблема со связью между дисплеем и платой телефона.

Попробуй подключить телефон к компьютеру. Он сможет зарядить телефон и “разбудить” его.

Поврежденная батарея. Если телефон недавно упал или промок, это может повлиять на работу батареи. Ее нужно будет заменить. Сначала попробуй достать ее и вставить еще раз.

Сделай сброс до заводских настроек. Случается, что после обновления ПО телефон не выдерживает новых параметров. Сделать это можно при нажатии кнопки увеличения громкости и блокировки на 20 секунд. После этого в меню выбери сброс до заводских настроек. Учти, что эта опция может удалить все данные с телефона.

Телефон может не включаться из-за поврежденного зарядного кабеля. Бывает, что он трескается или же здесь “помогают” домашние любимцы, которые его перегрызают.

Достань из телефона сим-карту и карту памяти, а еще батарею. Затем собери все заново. Часто это помогает решить проблему.

Если ни один из этих шагов не помог включить телефон, нужно отнести его к специалистам, чтобы они определили, в чем проблема, и починили телефон.

Раньше мы рассказывали, что делать, если завис телефон.

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