Не працює! Чому не вмикається телефон та як його полагодити — лайфхаки

У найпотрібніший момент телефон вимкнувся і не вмикається. Так стається завжди. Якщо для тебе ця проблема не знайома, в нашому матеріалі ти дізнаєшся, чому телефон не вмикається та що в такому разі робити.

Що робити, якщо не вмикається телефон: шляхи вирішення

Велика кількість повідомлень, робота та постійні дзвінки можуть виводити з ладу не лише тебе, а й техніку, яка тобі допомагає. Інколи телефон втомлюється та дає нам це зрозуміти.

Але що робити, якщо телефон не вмикається у потрібний момент? Ми розповімо про можливі причини різких вимкнень.

Найчастіше проблемою є перегрів від кількості задач. Якщо в тебе були відкриті безліч вкладок, ти кілька годин слухав(-ла) музику, листувався(-лась) та працював(-ла), телефон може не витримати навантаження.

У такому випадку дай йому 15-20 хвилин на охолодження, після цього спробуй увімкнути та закрити все зайве, видалити кеш.

Телефон може не вмикатися з багатьох причин. До них належать:

Незаряджена батарея. Постав телефон заряджатися та зачекай півгодини. Він має увімкнутися сам.

Збій у системі. Затисни кнопку вимкнення на 15-20 секунд. Телефон почне перезавантаження та виправлення помилок.

Якщо кнопки та світлові індикатори працюють, а сам екран ні, потрібно звернутися в сервісний центр, адже це може бути проблема зі зв’язком між дисплеєм і платою телефону.

Спробуй підключити телефон до комп’ютера. Він зможе зарядити телефон та “розбудити” його.

Пошкоджена батарея. Якщо телефон нещодавно впав або промок, це могло вплинути на роботу батареї. Її потрібно буде замінити. Спочатку спробуй дістати її та вставити ще раз.

Зроби скидання до заводських налаштувань. Буває так, що після оновлення ПЗ телефон не витримує нових параметрів. Зробити це можна, якщо натиснути кнопки збільшення гучності та блокування на 20 секунд. Після цього в меню вибери скидання до заводських налаштувань. Зваж на те, що ця опція може видалити всі дані з телефону.

Телефон може не вмикатися через пошкоджений кабель зарядки. Буває, що він тріскається або ж тут “допомагають” домашні улюбленці, які його перегризають.

Витягни з телефону сім-карту та карту пам’яті, а ще батарею. Потім збери все наново. Часто це допомагає розв’язати проблему.

Якщо жоден з цих кроків не допоміг увімкнути телефон, потрібно віднести його до спеціалістів, щоб вони визначили, в чому полягає проблема, та полагодили телефон.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо завис телефон.

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