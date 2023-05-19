Не працює! Чому не вмикається телефон та як його полагодити — лайфхаки

У найпотрібніший момент телефон вимкнувся і не вмикається. Так стається завжди. Якщо для тебе ця проблема не знайома, в нашому матеріалі ти дізнаєшся, чому телефон не вмикається та що в такому разі робити.
Велика кількість повідомлень, робота та постійні дзвінки можуть виводити з ладу не лише тебе, а й техніку, яка тобі допомагає. Інколи телефон втомлюється та дає нам це зрозуміти.
Але що робити, якщо телефон не вмикається у потрібний момент? Ми розповімо про можливі причини різких вимкнень.
Найчастіше проблемою є перегрів від кількості задач. Якщо в тебе були відкриті безліч вкладок, ти кілька годин слухав(-ла) музику, листувався(-лась) та працював(-ла), телефон може не витримати навантаження.
У такому випадку дай йому 15-20 хвилин на охолодження, після цього спробуй увімкнути та закрити все зайве, видалити кеш.
Телефон може не вмикатися з багатьох причин. До них належать:
Якщо жоден з цих кроків не допоміг увімкнути телефон, потрібно віднести його до спеціалістів, щоб вони визначили, в чому полягає проблема, та полагодили телефон.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо завис телефон.
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