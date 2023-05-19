Не працює! Чому не вмикається телефон та як його полагодити — лайфхаки

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 19 Травня 2023, 07:30
Що робити, якщо не вмикається телефон: шляхи вирішення
Фото: Pexels

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