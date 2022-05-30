Что мешает тебе худеть, если с твоими анализами все в порядке: пять секретов от нутрициолога

Для борьбы с лишними килограммами недостаточно заниматься спортом 24/7. Главный секрет похудения всегда в здоровых отношениях с пищей и отлаженном функционировании организма: гормонах, витаминах, здоровом ЖКТ и т.д.

Но часто бывает, что мы вроде как придерживаемся принципов правильного питания, а лишние килограммы не хотят с нами расставаться.

В погоне за идеальным телом и параметрами можно забыть, что все гениальное — просто и для того, чтобы похудеть, не нужно придумывать велосипед, все давно исследовали.

Сейчас также смотрят

Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась продовольственными секретами, которые помогут сбросить лишнее.

Но сначала убедись, что у тебя нет проблем со здоровьем и с твоими анализами все в порядке.

Итак, если ты идеально здоровый человек, но вес стоит, как Стоунхендж — не беда! Возможно, ты допускаешь ошибки в питании, которые не дают тебе двигаться к цели.

Секрет № 1. Поел — подвигайся

После приема пищи следует немного подвигаться, а не лечь, чтобы переварилось. Простая десятиминутная прогулка позволит вернуться сахару на свое место.

Секрет № 2. Не только кардио

Если ты свято веришь, что сжигает жировые отложения только активное кардио, ты ошибаешься.

Надо сбалансировать спортивную жизнь, поэтому добавь три – четыре силовые тренировки в неделю.

Секрет № 3. Пей!

Но не алкоголь, от него лучше отказаться вообще либо ограничить употребление.

Водный баланс нужно все же соблюдать. Это не два – три глотка воды посреди дня и литр кофе, так не работает.

Пей 700-800 мл утром, на протяжении дня тоже не забывай о воде.

Чтобы сориентироваться, какая норма лично у тебя, воспользуйся онлайн-калькуляторами, которые помогут тебе вычислить, сколько нужно пить.

Секрет № 4. Спи

Сон помогает нашему организму восстанавливаться, это своего рода перезапуск системы.

Поэтому семь – восемь часов качественного, регулярного сна с глубокими фазами помогут вырабатываться мелатонину и похудеть.

Секрет № 5. Ты — то, что и когда ты ешь

Три тысячи перекусов и никакого нормального приема пищи, потому что наберу вес — так не работает.

Анастасия Голобородько советует есть большие нормальные порции цельной пищи вволю адекватно и не перекусывать днем.

70-80% от нормы калорий нужно съесть за два полноценных приема пищи.

Обязательно добавлять в рацион белки, не только животного происхождения. Также важно посмотреть простые углеводы и молочные продукты.

Например, враг для фигуры — не только сладкое, но и кефир на ночь, поднимающий уровень инсулина, суши, паста на ужин, частые творожные и сладкие перекусы.

Безусловно, отказываться от этого не стоит, однако важно знать правильный период дня, когда нужно употреблять эти продукты.

Также важно меньше покупать еду и больше готовить. Это позволит контролировать, во-первых, качество продуктов и лучше вычислить калорийность.

Если ты считаешь, что с твоим рационом все идеально, то несколько дней воспользуйся программой, которая поможет вычислить калории, или хотя бы фотографируй все, что ешь и пьешь за день.

Выпитая чашечка кофе тоже считается за прием пищи. Так ты поймешь, где в рационе пробел и что нужно исправить, чтобы достичь цели.

Чтобы твое тело было не только стройным, но и подтянутым, достаточно делать простые упражнения в удовольствие, но регулярно. Для этого мы сделали для тебя подборку из пяти YouTube-каналов для занятий йогой.

Йога помогает улучшить физические показатели и моральное состояние, ведь это своеобразная телесная практика для улучшения связи с собственным телом. Также ее можно выполнять где угодно, она не требует особого инвентаря.