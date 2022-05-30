Что мешает тебе худеть, если с твоими анализами все в порядке: пять секретов от нутрициолога

Для борьбы с лишними килограммами недостаточно заниматься спортом 24/7. Главный секрет похудения всегда в здоровых отношениях с пищей и отлаженном функционировании организма: гормонах, витаминах, здоровом ЖКТ и т.д.
Но часто бывает, что мы вроде как придерживаемся принципов правильного питания, а лишние килограммы не хотят с нами расставаться.
В погоне за идеальным телом и параметрами можно забыть, что все гениальное — просто и для того, чтобы похудеть, не нужно придумывать велосипед, все давно исследовали.
Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась продовольственными секретами, которые помогут сбросить лишнее.
Но сначала убедись, что у тебя нет проблем со здоровьем и с твоими анализами все в порядке.
Итак, если ты идеально здоровый человек, но вес стоит, как Стоунхендж — не беда! Возможно, ты допускаешь ошибки в питании, которые не дают тебе двигаться к цели.
После приема пищи следует немного подвигаться, а не лечь, чтобы переварилось. Простая десятиминутная прогулка позволит вернуться сахару на свое место.
Если ты свято веришь, что сжигает жировые отложения только активное кардио, ты ошибаешься.
Надо сбалансировать спортивную жизнь, поэтому добавь три – четыре силовые тренировки в неделю.
Но не алкоголь, от него лучше отказаться вообще либо ограничить употребление.
Водный баланс нужно все же соблюдать. Это не два – три глотка воды посреди дня и литр кофе, так не работает.
Пей 700-800 мл утром, на протяжении дня тоже не забывай о воде.
Чтобы сориентироваться, какая норма лично у тебя, воспользуйся онлайн-калькуляторами, которые помогут тебе вычислить, сколько нужно пить.
Сон помогает нашему организму восстанавливаться, это своего рода перезапуск системы.
Поэтому семь – восемь часов качественного, регулярного сна с глубокими фазами помогут вырабатываться мелатонину и похудеть.
Три тысячи перекусов и никакого нормального приема пищи, потому что наберу вес — так не работает.
Анастасия Голобородько советует есть большие нормальные порции цельной пищи вволю адекватно и не перекусывать днем.
70-80% от нормы калорий нужно съесть за два полноценных приема пищи.
70-80% от нормы калорий нужно съесть за два полноценных приема пищи.
Обязательно добавлять в рацион белки, не только животного происхождения. Также важно посмотреть простые углеводы и молочные продукты.
Например, враг для фигуры — не только сладкое, но и кефир на ночь, поднимающий уровень инсулина, суши, паста на ужин, частые творожные и сладкие перекусы.
Безусловно, отказываться от этого не стоит, однако важно знать правильный период дня, когда нужно употреблять эти продукты.
Также важно меньше покупать еду и больше готовить. Это позволит контролировать, во-первых, качество продуктов и лучше вычислить калорийность.
Если ты считаешь, что с твоим рационом все идеально, то несколько дней воспользуйся программой, которая поможет вычислить калории, или хотя бы фотографируй все, что ешь и пьешь за день.
Выпитая чашечка кофе тоже считается за прием пищи. Так ты поймешь, где в рационе пробел и что нужно исправить, чтобы достичь цели.
Выпитая чашечка кофе тоже считается за прием пищи. Так ты поймешь, где в рационе пробел и что нужно исправить, чтобы достичь цели.
Чтобы твое тело было не только стройным, но и подтянутым, достаточно делать простые упражнения в удовольствие, но регулярно. Для этого мы сделали для тебя подборку из пяти YouTube-каналов для занятий йогой.
Йога помогает улучшить физические показатели и моральное состояние, ведь это своеобразная телесная практика для улучшения связи с собственным телом. Также ее можно выполнять где угодно, она не требует особого инвентаря.