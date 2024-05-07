Что подарить маме на День матери: идеи оригинальных презентов для самой родной

Второе воскресенье мая приходится на 12 число и именно в эту дату твой самый родной человек будет отмечать День матери. Каждая мама скажет, что самое большое счастье для нее — это счастливые и здоровые дети. Но если ее чада вспомнят об этом дне и поздравят маму хотя бы на словах — это будет для нее приятным мгновением и радостным событием.

Читай, какой подарок сделать маме в День матери, подборка оригинальных и бюджетных идей — в нашем материале.

Подарки для матери не бывают большие или маленькие, удачные или удачные. Мама, услышав от своих детей слова поздравления, уже считает себя самой счастливой. А если дети постараются и преподнесут какой-то сюрприз — это будет важным и долгим воспоминанием в душе матери.

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Что можно подарить маме на день матери

Букет цветов — беспроигрышный вариант. И это может быть как простой букетик полевых цветов, так и роскошный экзотический букет.

Набор сладостей: конфеты, печенье, оригинальный тортик — будет отличным сладким подарком.

Если мама любит читать книги, то хорошим подарком станет книга любимого автора или набор книг по тематике, которая интересует твою родную.

Творческой маме-эстетке настоящую радость принесет билет на художественную выставку, концерт, балет, театральный спектакль.

Если мама обожает цветы, занимается их разведением, она оценит фитолампы, комплект инструментов по уходу за цветами или новенькую орхидею в коллекцию.

Хороший вариант — портативное зарядное устройство, новенький смартфон или планшет.

Что подарить на День матери

Неординарно поздравить маму можно, подарив ей сеанс массажа, сертификат в парикмахерскую или визит к косметологу.

Уместными будут практичные подарки: теплый плед, нарядный шарф, удобные тапочки, пушистый халат, банные полотенца.

Если твоя мама любит кулинарию, можно презентовать набор красивой посуды, набор силиконовых форм для выпечки, блендер, миксер, хлебопечку, мультиварку, пароварку.

Мама-модница будет приятно удивлена стильной сумочке, кошельку, зонтику.

Любительница украшений обрадуется элегантным украшениям, ювелирным изделиям, бусам из натуральных камней.

Если твоя родная следит за здоровьем, молодостью, любит делать макияж, то уместны будут косметические наборы, омолаживающие кремы, маски, средства ухода за волосами, любимые духи.

Мама, которая носит очки, обрадуется стильным очкам и футляру к ним.

Если ты хочешь, чтобы мама отдохнула, как подарок может быть путевка в санаторий с минеральными водами.

Сейчас очень популярны подарочные корзины. Можно подобрать несколько товаров в одном стиле, сложить в корзину, туда же добавить цветы.

Что подарить маме на День матери оригинальное

Совершенно бюджетным подарком, но не менее ценным для мамы, будет презент, сделанный своими руками.

Это может быть:

инкрустированная тобой ваза или фоторамка;

тобой спеченная вкусная выпечка;

рисунок от внуков.

Не переживай о подарке, ведь твоей маме даже доброе слово, ласковая улыбка, рассказы, как у тебя все хорошо складывается, и посещение ее дома — уже сделает День матери счастливым.

Если тебе нужно подсказать слова поздравления для мамы — держи наш материал в помощь.

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