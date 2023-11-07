Что попросить на Новый год: идеи для подарков 2024

Что попросить на Новый год у высших сил в нынешних условиях украинский народ знает хорошо. Общая большая мечта о мире после десяти лет борьбы, сплоченности, веры и ожиданий остается актуальным.

У каждого свои обстоятельства, ощущения, воспоминания, победы, поражения, надежды. Так хочется ощутить новогоднюю атмосферу в покое и любви. Искренние подарочки от родных, друзей и знакомых помогут окунуться в магию Нового года хоть на мгновение. Что попросить на Новый год: идеи подарков мы тебе подскажем в нашем материале.

Что выбрать ребенку на Новый год — с этим практически не возникает проблем. Поскольку дети всегда искренне и открыто говорят, о чем они мечтают и какой подарок они хотели получить от Святого Николая или на Новый год.

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Со взрослыми сложнее. Здесь нужно включить всю свою фантазию и креатив. И необязательно это должен быть ценный презент. Очень часто наибольшую роль играет искренность, положительные эмоции, способ, которым подарок вручен и слова, сказанные при этом. Кто умеет дарить, умеет жить, напоминает французская поговорка — и в этом что-то есть…

Можно намекнуть родным или друзьям о своих желаниях.

Что попросить на Новый год: идеи подарков

В большинстве случаев о подарках не просят, на них намекают, надеясь получить что-то по своему предпочтению. А чтобы приятно удивить друзей и знакомых, нужно определить кому и что подарить.

Многим нравятся креативные подарки. Другим нравится такие, которые касаются их хобби или творчества. Есть такие, которые считают, что подарки должны быть практичными. Кто-то очень любит сладости, кто-то — красивую посуду, одежду, предметы интерьера, или книги. Каждому можно подобрать подарок по его вкусу.

Следует запомнить, что прямой зависимости между ценой и радостью от подарка нет. Поэтому по твоему усмотрению определяй категорию сюрприза.

Что попросить на Новый год или подарить родным и близким?

Набор для творчества:

для лепки, вязания, вышивания, шитья, бисероплетения, для изготовления свечей и мыла, картина по номерам для рисования и т.д.

Спортивный инвентарь:

гантели, боксерские перчатки, набор для йоги, гаджет для тренировок, коврик для зарядки, сумка для спортивной формы, скейт, мяч, теннисные ракетки, шашки, шахматы, охотничьи средства или рыбалки. В дорогом сегменте: батут, домашний тренажер, беговая дорожка и стол для пинг-понга или бильярда.

Бытовая техника:

тостер, миксер, блендер, электросушка, утюг, вентилятор, техника для красоты и здоровья, пароочиститель, фильтр для воды, мультиварка

Посуда:

украшенные стаканчики, тарелочки и целые наборы посуды, вазочки, набор столовых ложек и вилок, набор чашек для кофе и чая, ланчбоксы и контейнеры для еды, термос термокружка, заварник, набор кухонной утвари, формы для выпечки.

Текстиль:

наборы для постельного белья, полотенца, плед, скатерть, салфетка.

Предметы меблировки и декора:

цветы в горшке, декоративные подушки, настенный декор, настольный декор, скетч-карты для путешествий, бюсты и статуэтки.

Различные сертификаты и абонементы:

сертификаты на одежду, косметику, белье, ювелирные украшения, посуду, парфюмерию, оплату курсов повышения квалификации, иностранного языка, шитье, на фотосессию, абонемент в тренажерный зал, бассейн.

Еда:

изысканные кондитерские изделия, хорошее вино, конфеты, кофе, экзотические чаи, домик из имбирного печенья, леденцы из сахара, конфетный букет, фигурки из шоколада, декоративная корзина с фруктами.

Билеты на любимое действо:

в кино, театр, концерт, ипподром, цирк.

Разное:

книги, настольные игры, наушники, павербанки, кошельки, сумки.

Но какой бы ты подарок ни выбрал(-а) — нет презента, который подходит абсолютно всем. Главное — уважение, забота. Важно дарить подарки от души. Ведь всем приятно видеть и чувствовать, что о тебе заботятся, тебя помнят и ценят.

Кстати, раньше мы сделали подборку увлекательных фильмов, которые можно посмотреть до Нового года. Прости подарки, получай их и наслаждайся атмосферой Нового года.

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