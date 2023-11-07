Что попросить на Новый год: идеи для подарков 2024

Что попросить на Новый год у высших сил в нынешних условиях украинский народ знает хорошо. Общая большая мечта о мире после десяти лет борьбы, сплоченности, веры и ожиданий остается актуальным.
У каждого свои обстоятельства, ощущения, воспоминания, победы, поражения, надежды. Так хочется ощутить новогоднюю атмосферу в покое и любви. Искренние подарочки от родных, друзей и знакомых помогут окунуться в магию Нового года хоть на мгновение. Что попросить на Новый год: идеи подарков мы тебе подскажем в нашем материале.
Что выбрать ребенку на Новый год — с этим практически не возникает проблем. Поскольку дети всегда искренне и открыто говорят, о чем они мечтают и какой подарок они хотели получить от Святого Николая или на Новый год.
Со взрослыми сложнее. Здесь нужно включить всю свою фантазию и креатив. И необязательно это должен быть ценный презент. Очень часто наибольшую роль играет искренность, положительные эмоции, способ, которым подарок вручен и слова, сказанные при этом. Кто умеет дарить, умеет жить, напоминает французская поговорка — и в этом что-то есть…
Можно намекнуть родным или друзьям о своих желаниях.
В большинстве случаев о подарках не просят, на них намекают, надеясь получить что-то по своему предпочтению. А чтобы приятно удивить друзей и знакомых, нужно определить кому и что подарить.
Многим нравятся креативные подарки. Другим нравится такие, которые касаются их хобби или творчества. Есть такие, которые считают, что подарки должны быть практичными. Кто-то очень любит сладости, кто-то — красивую посуду, одежду, предметы интерьера, или книги. Каждому можно подобрать подарок по его вкусу.
Следует запомнить, что прямой зависимости между ценой и радостью от подарка нет. Поэтому по твоему усмотрению определяй категорию сюрприза.
Набор для творчества:
Спортивный инвентарь:
Бытовая техника:
Посуда:
Текстиль:
Предметы меблировки и декора:
Различные сертификаты и абонементы:
Еда:
Билеты на любимое действо:
Разное:
Но какой бы ты подарок ни выбрал(-а) — нет презента, который подходит абсолютно всем. Главное — уважение, забота. Важно дарить подарки от души. Ведь всем приятно видеть и чувствовать, что о тебе заботятся, тебя помнят и ценят.
Кстати, раньше мы сделали подборку увлекательных фильмов, которые можно посмотреть до Нового года. Прости подарки, получай их и наслаждайся атмосферой Нового года.
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