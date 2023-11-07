Рецепты блюд из цветной капусты. Простые и вкусные комплименты родным и гостям

Цветная капуста — овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Ее можно запекать, фаршировать, варить супы, делать салаты, а также есть вареной, печеной, жареной и сырой. А мы в нашем материале предлагаем несколько рецептов простых и вкусных блюд из цветной капусты. Готовим вместе.

Цветная капуста содержит витамины, минералы, такие как кальций, магний, фосфор, калий и марганец, и являются одним из лучших источников растительного белка. В этом овоще содержится минимум жира и много белка, клетчатки и жирных кислот Омега-3.

Цветная капуста улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, помогает при проблемах с желудком, предотвращает дегенерацию желтого пятна в глазах, снижает вред, вызванный ультрафиолетовым излучением, является профилактикой нейродегенеративных заболеваний, обеспечивает баланс электролитов. Вот такая она полезная.

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А теперь беремся за рецепты, чтобы не только знать в теории о пользе цветной капусты, но и почувствовать это. Читай, что приготовить из цветной капусты.

Цветная капуста, запеченная в духовке под соусом Бешамель.

Ингредиенты:

цветная капуста — большой кочан;

творожный сыр -150 г;

чеснок — 2 зубка.

Для соуса Бешамель:

масло 50 г;

мука – 2 ст. л;

молоко 500 г;

соль;

специи: куркума, черный перец, мускатный орех.

Приготовление:

Капусту очищаем от листьев и разбираем на небольшие соцветия. Ставим кипятить воду, добавляем чайную ложку соли и отвариваем капусту. (Варить 5 мин). Трем на терке сыр. Готовим соус: растапливаем масло, добавляем муку – все размешиваем. Когда мука начала густеть с маслом, добавляем постепенно молоко. Все быстро размешиваем. Соус готов. К соусу добавляем тертый чеснок, соль, щепотку куркумы, перца, мускатного ореха. С капусты сливаем воду и даем стечь воде на дуршлаге. Форму для запекания смазать растительным маслом. К соусу добавляем половину тертого сыра и размешиваем. На форму выкладываем отварную цветную капусту. Поливаем ее соусом, а сверху посыпаем оставшимся тертым сыром. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов 15 минут.

Цветная капуста с овощами — рецепт

Ингредиенты:

цветная капуста — 1 шт.;

морковка — 2 шт.;

болгарский перец — 1-2 шт.;

лук — 1-2 шт.;

грибы — 250 грн;

петрушка — пучок;

чеснок –— 3 зубка;

соус сладкий чили — 3 ст. л;

соевый соус — 2 ст. л;р

растительное масло — 2 ст. л;

кунжут — 2 ст. л;

соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Цветную капусту разбираем на небольшие соцветия, промываем. Лук нарезаем кольцами, морковь грубой соломкой и все вместе тушим на масле 5 мин. Добавляем капусту и тушим все вместе. Болгарский перец нарезаем крупными кусками и добавляем в смесь овощей. Промытые шампиньоны режем тоже большими кусками, солим, перчим и тушим все вместе до готовности капусты под крышкой (примерно 10 мин). Время от времени нужно помешивать. К смеси добавляем тертый чеснок, кунжут и соусы и потушим еще 4 мин. К готовой смеси добавляем резаную зелень.

Это блюдо вкусно и горячее, и холодное.

Суп с цветной капустой с курицей и плавленым сырком

Ингредиенты:

куриное мясо — 300 г;

цветная капуста — 1 головка;

плавленый сырок 1-2 шт.

картофель — 500 г;

морковь 1 шт.;

лук 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

сметана 250 мл;

соль, перец по вкусу;

сладкая паприка 1 ч. л;

подсолнечное масло — 2 ст. л;

зелень петрушки;

лавровый лист.

Приготовление:

Из курицы варим бульон, мясо измельчить на небольшие куски. В бульон вбрасываем целую луковицу, морковь и картошку кубиками. Солим и варим до почти готовности картофеля с морковью. Цветную капусту моем и измельчаем на мелкие соцветия. Вбрасываем в бульон цветную капусту и порезанный соломкой болгарский перец. Добавляем молотый чёрный перец, лавровый лист. Варим около 15 мин. В почти готовый суп добавляем сметану (лучший вариант — домашняя сметана), масло и паприку. Плавленый сырок режем кубиками и добавляем в суп. Зеленью петрушки посыпаем суп, перемешиваем и держим на огне 5 мин.

Суп готов.

Цветная капуста фаршированная мясом в духовке — рецепт

Ингредиенты:

1 цветная капуста;

500 г мясного фарша;

1-2 луковицы;\

1 яйцо;

соль, перец по вкусу;

2-3 ст. л майонеза;

100 г сыра.

Прекрасное блюдо для семьи и гостей. Выглядит необычно и очень вкусно.

Что приготовить из цветной капусты — смотри видео

Надеемся, что наши рецепты попадут в твой список любимых рецептов.

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