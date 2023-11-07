Рецепты блюд из цветной капусты. Простые и вкусные комплименты родным и гостям

Цветная капуста — овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Ее можно запекать, фаршировать, варить супы, делать салаты, а также есть вареной, печеной, жареной и сырой. А мы в нашем материале предлагаем несколько рецептов простых и вкусных блюд из цветной капусты. Готовим вместе.
Цветная капуста содержит витамины, минералы, такие как кальций, магний, фосфор, калий и марганец, и являются одним из лучших источников растительного белка. В этом овоще содержится минимум жира и много белка, клетчатки и жирных кислот Омега-3.
Цветная капуста улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, помогает при проблемах с желудком, предотвращает дегенерацию желтого пятна в глазах, снижает вред, вызванный ультрафиолетовым излучением, является профилактикой нейродегенеративных заболеваний, обеспечивает баланс электролитов. Вот такая она полезная.
А теперь беремся за рецепты, чтобы не только знать в теории о пользе цветной капусты, но и почувствовать это. Читай, что приготовить из цветной капусты.
Ингредиенты:
Для соуса Бешамель:
Приготовление:
Это блюдо вкусно и горячее, и холодное.
Суп готов.
Прекрасное блюдо для семьи и гостей. Выглядит необычно и очень вкусно.
Надеемся, что наши рецепты попадут в твой список любимых рецептов.
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