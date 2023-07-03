Чтобы не потеряла вкус: как заморозить цветную капусту на зиму

Зима — это период года, когда многие люди начинают скучать по свежим и сочным овощам. Но в случае с цветной капустой — есть ее с пользой даже зимой возможно. Подробнее о том, как заморозить цветную капусту — читай в материале.

Как заморозить цветную капусту: пошаговый рецепт

Ингредиенты

Цветная капуста;

Вода;

Соль;

Лед.

Подготовительный этап

Прежде всего, начни с выбора цветной капусты. Лучше всего для заморозки взять свежие и молодые плоды. Тщательно осмотри капусту, чтобы не было повреждений и помой ее.

Соцветия капусты нарежь средними кусочками, чтобы их было удобно заморозить.

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Конечно, ты можешь оставить их большими или же наоборот маленькими — главное, чтобы они были в основном одинакового размера.

Бланширование цветной капусты

Бланширование помогает сохранить витамины в капусте и ее качество, поскольку овощ может испортиться без этой процедуры.

Для этого необходимо вскипятить воду, при желании можешь добавить соль, и погрузить соцветия в кипяток.

Если у тебя более крупные куски — оставь капусту на 2-3 минуты. Для мелких соцветий достаточно будет и минуты.

Далее важно быстро переложить капусту из кипяченой воды в ледяную. Эта процедура необходима для того, чтобы соцветия быстро остыли и остановился процесс варки.

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Замораживание

После бланширования цветной капусты выложи кусочки на бумажные полотенца и дай им высохнуть. Теперь капусту можно замораживать. Возьми контейнер или любую другую емкость для заморозки и положи туда соцветия. Поставь контейнеры в морозильник.

Замороженная цветная капуста может храниться в морозильной камере до 12 месяцев.

Наслаждайся свежей капустой даже зимой!

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