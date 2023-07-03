Щоб не втратила смак: як заморозити цвітну капусту на зиму

Зима — це період року, коли чимало людей починають сумувати за свіжими та соковитими овочами. Але у випадку з цвітною капустою — їсти її з користю можливо. Детальніше про те, як заморозити цвітну капусту — читай у матеріалі.
Передусім, почни з вибору цвітної капусти. Найкраще для заморозки взяти свіжі та молоді плоди. Ретельно оглянь капусту, щоб не було пошкоджень, та помий її.
Суцвіття капусти наріж середніми шматочками, аби їх було зручно заморозити.
Звісно, ти можеш залишити їх більшими або ж навпаки меншими — головне, щоб вони були здебільшого однакового розміру.
Звісно, ти можеш залишити їх більшими або ж навпаки меншими — головне, щоб вони були здебільшого однакового розміру.
Бланшування допомагає зберегти вітаміни в капусті та її якість, оскільки овоч може зіпсуватися без цієї процедури.
Для цього необхідно закип’ятити воду, за бажання можеш додати солі, та занурити суцвіття в окріп.
Якщо у тебе великі шматки — залиш капусту на 2-3 хвилин. Для дрібних суцвіть достатньо буде й хвилини.
Якщо у тебе великі шматки — залиш капусту на 2-3 хвилин. Для дрібних суцвіть достатньо буде й хвилини.
Далі важливо швидко перекласти капусту з кип’яченої води у льодяну. Ця процедура необхідна для того, щоб суцвіття швидко охолонули й зупинився процес варіння.
Після бланшування цвітної капусти виклади шматочки на паперові рушники та дай їм висохнути. Тепер капусту можна заморожувати.
Візьми контейнер чи будь-яку іншу місткість для заморозки та поклади туди суцвіття. Постав контейнери у морозилку.
Заморожена цвітна капуста може зберігатися в морозильній камері до 12 місяців.
Насолоджуйся свіжою капустою навіть взимку!
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