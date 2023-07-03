Їжа та рецепти

Щоб не втратила смак: як заморозити цвітну капусту на зиму

Діана Просяник, редакторка сайту 03 Липня 2023, 14:30
Як заморозити цвітну капусту
Фото: Unsplash

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