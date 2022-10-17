Альтернатива для вегетарианцев или гарнир для любого: рецепт приготовления цветной капусты в кляре

Как часто мы недооцениваем довольно простые, но в то же время вкусные продукты. Один из таких — цветная капуста, особенно если ее приготовить в кляре.

Кроме того, что этот овощ содержит очень мало калорий, он богат значительным количеством полезных микроэлементов. В частности, цветная капуста содержит кальций, магний, фосфор, железо, натрий и калий.

Все еще сомневаешься? Тогда попробуй приготовить цветную капусту в кляре, что может быть для вегетарианцев хорошей альтернативой нагетсам, или просто вкусным дополнением для любого обеда или ужина.

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Ингредиенты для приготовления цветной капусты в кляре

цветная капуста — 1 килограмм

молоко — 250 миллилитров

яйца — 4 штуки

мука — 1 стакан

подсолнечное масло для жарки

соль по своему вкусу

Способ приготовления цветной капусты в кляре

В первую очередь следует почистить капусту от верхних листьев и помыть ее. После этого разделить на соцветия и проварить в кипящей воде около пяти минут. Смешать молоко, яйца, соль и муку, чтобы смесь напоминала очень жидкое тесто. Дальше остается только обмакнуть соцветия капусты в кляре и сразу отправить на разогретую сковороду. Предварительную сковороду следует смазать растительным маслом. Напоследок, чтобы избавиться от лишнего жира, следует выложить жареную цветную капусту на тарелку с бумажными полотенцами.

Также некоторые гурманы могут попытаться приготовить три блюда от лучших кулинаров нашего времени. И вопрос, что есть на обед, исчезнет по крайней мере на ближайшее время.

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