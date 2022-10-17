Альтернатива для вегетарианцев или гарнир для любого: рецепт приготовления цветной капусты в кляре

Как часто мы недооцениваем довольно простые, но в то же время вкусные продукты. Один из таких — цветная капуста, особенно если ее приготовить в кляре.
Кроме того, что этот овощ содержит очень мало калорий, он богат значительным количеством полезных микроэлементов. В частности, цветная капуста содержит кальций, магний, фосфор, железо, натрий и калий.
Все еще сомневаешься? Тогда попробуй приготовить цветную капусту в кляре, что может быть для вегетарианцев хорошей альтернативой нагетсам, или просто вкусным дополнением для любого обеда или ужина.
Также некоторые гурманы могут попытаться приготовить три блюда от лучших кулинаров нашего времени. И вопрос, что есть на обед, исчезнет по крайней мере на ближайшее время.
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