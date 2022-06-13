Паста из цветной капусты, салат Капрезе и креветки на гриле — вкусные блюда на обед от известных шеф-поваров

Что приготовить на обед — пожалуй, это вечный вопрос, регулярно беспокоящий людей со всего мира. Поэтому мы подготовили для тебя три блюда на выбор от лучших кулинаров нашего времени.

Паста Паккери с цветной капустой и шпинатом от Гая Фиери

Гай Фиери — второй по популярности шеф-повар в мире в 2022 году по количеству поисков в Google. Поэтому ему точно можно доверить выбор блюда на обед. И в этот раз он рекомендует нежную пасту Паккери с цветной капустой и шпинатом.

Ингредиенты для пасты:

1 ст.л. соли

1 головка цветной капусты, разрезанная на соцветие

60 мл оливкового масла

3 ст. л. измельченного чеснока

1 ст. л. нарезанного чеснока

1 ч.л. хлопьев красного чили

60 мл овощного бульона

1 пучок свежего шпината

800 г консервированных нарезанных помидоров

3 ст. л. каперсов

500 г пасты Paccheri

1 ч.л. измельченного черного перца

50 г тёртого твердого сыра

30 г измельченных листьев петрушки

Приготовление

Доведи большую кастрюлю с водой до кипения на среднем огне, затем добавь соль и цветную капусту. Провари ее 3-4 минуты. Разогрей 30 мл оливкового масла в большой сковороде и обжарь чеснок и хлопья чили в течение одной минуты. Вынь цветную капусту из кастрюли, но воду не выливай. Добавь цветную капусту к смеси чеснока и чили. Недолго обжарь, пока не начнет румяниться, примерно 3-4 минуты. Вылей на сковороду немного бульона, добавь шпинат, накрой крышкой и оставь на две минуты. Смешай помидоры и каперсы с соком и убавь огонь. Сними крышку и оставь вариться на пять минут. Снова доведи воду с цветной капустой до кипения, добавив еще воды, если нужно. Добавь макароны и доведи состояние al dente. Вынь макароны из воды и смешай с соусом. Добавь перец, осторожно перемешай, переложи в миску и посыпь половиной тертого сыра. Укрась петрушкой и полей сверху пасту оставшимся оливковым маслом.

Салат Капрезе от Джады де Лаурентис

Итало-американская кухарка Джада Де Лаурентис является самой популярной женщиной-шефом по количеству поисковых запросов в Google. Об этом сообщает издание Chef Pencil.

Сейчас также смотрят

Каждое лето Джада едет в семейный отдых и неизбежно посещает невероятно красивый остров Капри. Она уже хорошо изучила традиционный салат из комбинации помидоров, моцареллы и базилика.

Найди у себя:

3 ст.л. свежего лимонного сока (для этого понадобится половина лимона)

1/2 ч.л. соли

1/4 ч.л. молотого черного перца

3 ст.л. оливкового масла первого отжима

помидоры (а также черри, виноградные помидоры и желтые помидоры при наличии)

сыр моцарелла

2 ст.л. тонко нарезанных листьев базилика

Приготовление

Смешай лимонный сок, соль и перец в миске. Постепенно вливай растительное масло. Нарежь помидоры разных видов ломтиками и дольками. Помидоры и сыр выложи на тарелку. Сверху полей заправкой и посыпь базиликом, солью, перцем по вкусу. Средиземноморский салат Капрезе готов!

Креветки на гриле с помидорами и фетой от Бобби Флея

Бобби Флей — популярный американский шеф-повар, который уже много лет не исчезает с экранов телевизоров. Он снял не менее 16 программ для канала Food Network и владеет несколькими ресторанами в США.

Его фирменный рецепт креветок на гриле с помидорами и фетой не оставит тебя безразличным.

Возьми:

300 г крупных креветок, очищенных от скорлупы

20 помидоров черри

оливковое масло первого отжима (по вкусу)

соль и молотый черный перец (по вкусу)

3 зубчика чеснока

1 нарезанный лук

1/4 стакана белого вина

2 ч.л. копченой паприки

мелкую молотую корицу

мелкие хлопья красного чили

мед

2 ст.л. мелко нарезанной свежей мяты

1 ст.л. мелко нарезанного свежего орегано

мелко натертую свежую лимонную цедру

фету

6 хлебцев Питта (или лаваш)

Способ приготовления

Смаж шампуры растительным маслом и посыпь солью и перцем. Насади креветки на шпажки и обжарь на гриле примерно по полминуты с каждой стороны. То же самое сделай с помидорами. Разогрей несколько столовых ложек оливкового масла в большой сковороде на среднем огне. Обжарь чеснок и лук до мягкости, примерно 2 минуты. Добавь туда обжаренные на гриле помидоры, вино, паприку, корицу, хлопья красного перца и посыпь солью и перцем. Доведи до кипения. Помидоры измельчи ложкой. Жарь, пока соус не загустеет. Добавь в соус немного меда для подслащивания, соль, перец, мяту, орегано и цедру лимона. Готовые креветки смешай с томатным соусом. Сверху посыпь блюдо нарезанной кубиками фетой, веточками мяты и сбрызни оливковым маслом. Подавай с хлебцами (или лавашем).

А если ты хочешь чего-нибудь жидкого, то читай, как приготовить суп из чечевицы по рецепту участницы реалити-шоу Супермодель по-українськи Виктории Маремухи.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!