Еда и рецепты

Паста из цветной капусты, салат Капрезе и креветки на гриле — вкусные блюда на обед от известных шеф-поваров

Елена Яковлева, редактор сайта 13 июня 2022, 12:00
Що приготувати на обід - 3 прості страви на вибір
Фото: Unsplash

Больше новостей
Як працюють вибухотехніки під час війни
От Точки-У до Смерчей: как взрывотехники ликвидируют до 600 кг вражеских снарядов за день
Пенсії та соціальні виплати на окупованих територіях
Пенсионной реформы в этом году не будет. Лазебная о социальных выплатах на оккупированных территориях
Тату-майстриня з Харкова
Минималистичные — о Мариуполе и яркие с вышиванками. Тату-мастер из Харькова об эскизах для украинцев
Де отримати гуманітарну допомогу в Києві
Рассказываем, где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса
Смотреть больше

Материалы по теме

Паляниця від Євгена Клопотенко
Паляныця вам не клубника: как приготовить легендарное блюдо, которого боится враг
Рецепт класичного і безалкогольного мохіто від Джеймі Олівера
Классический или безалкогольный, какой выберешь ты? Рецепты освежающего мохито от Джейми Оливера
Шашлик зі свинини
Кавказский шашлык из свинины своими руками? Бог мяса Алик Мкртчян поделился простым рецептом
Рецепт вареників з вишнею від Євгена Клопотенка
Сезонные традиции с секретным ингредиентом: простой рецепт вареников с вишней от Евгения Клопотенко

Видео
0:04:53
Як працюють вибухотехніки під час війни

От Точки-У до Смерчей: как взрывотехники ликвидируют до 600 кг вражеских снарядов за день
0:16:58
Пенсії та соціальні виплати на окупованих територіях
Пенсионной реформы в этом году не будет. Лазебная о социальных выплатах на оккупированных территориях
0:10:50
Як лікарі рятують життя дітей у війну
Вырывали маленьких украинцев из лап смерти: как врачи спасали жизнь малышей под обстрелами
0:10:50
Володимир Зеленський
Нас не интересует только общее фото: Зеленский о приезде Шольца в Киев
Проект стіна
Польша построила первые 140 км стены на границе с Беларусью: какие еще проекты Стена были в мире
Вибухи у Львівській, Хмельницькій та Тернопільській області
Обстреляли Запад Украины. Взрывы во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях
0:07:28
Віталій Кім про ситуацію в Миколаївській області
Постоянные бомбардировки и стягивание оружия оккупантами. Виталий Ким о ситуации в Николаевской области
0:05:58
Для України скасовують мито на товари
Для Украины отменяют пошлины, но есть ли что экспортировать, кроме зерна? О борьбе на торговом фронте
0:05:19
Яка ситуація в Одесі 14 червня
Наконец-то объявили дерусификацию. Братчук честно о ситуации в городе и угрозе морской атаки
ситуація на кордоні з Білоруссю
Есть тенденция к обострению: Грабский о ситуации на границе с Беларусью
Больше видео
Вступление Украины в ЕС
Читать дальше
Статус кандидата в ЕС: что значит и каковы его преимущества?
Що робити, якщо пробилось колесо в автомобілі
Читать дальше
Повредили колесо на дороге, а запаски нет? Спасти ситуацию могут шурупы, герметики и жгуты

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь