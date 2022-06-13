Паста из цветной капусты, салат Капрезе и креветки на гриле — вкусные блюда на обед от известных шеф-поваров

Что приготовить на обед — пожалуй, это вечный вопрос, регулярно беспокоящий людей со всего мира. Поэтому мы подготовили для тебя три блюда на выбор от лучших кулинаров нашего времени.
Гай Фиери — второй по популярности шеф-повар в мире в 2022 году по количеству поисков в Google. Поэтому ему точно можно доверить выбор блюда на обед. И в этот раз он рекомендует нежную пасту Паккери с цветной капустой и шпинатом.
Фото: Unsplash
Итало-американская кухарка Джада Де Лаурентис является самой популярной женщиной-шефом по количеству поисковых запросов в Google. Об этом сообщает издание Chef Pencil.
Каждое лето Джада едет в семейный отдых и неизбежно посещает невероятно красивый остров Капри. Она уже хорошо изучила традиционный салат из комбинации помидоров, моцареллы и базилика.
Бобби Флей — популярный американский шеф-повар, который уже много лет не исчезает с экранов телевизоров. Он снял не менее 16 программ для канала Food Network и владеет несколькими ресторанами в США.
Его фирменный рецепт креветок на гриле с помидорами и фетой не оставит тебя безразличным.
Фото: Food Network
А если ты хочешь чего-нибудь жидкого, то читай, как приготовить суп из чечевицы по рецепту участницы реалити-шоу Супермодель по-українськи Виктории Маремухи.
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