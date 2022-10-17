Альтернатива для вегетаріанців чи гарнір для будь-кого: рецепт приготування цвітної капусти в клярі

Як часто ми недооцінюємо досить прості, але водночас дуже смачні продукти. Один з таких — цвітна капуста, особливо якщо її приготувати в клярі.
Окрім того, що цей овоч містить дуже мало калорій, він багатий на значну кількість корисних мікроелементів. Зокрема, у цвітній капусті містяться кальцій, магній, фосфор, залізо, натрій та калій.
Все ще сумніваєшся? Тоді спробуй приготувати цвітну капусту у клярі, що може бути для вегетаріанців гарною альтернативою нагетсам, або ж просто смачним доповненням для будь-якого обіду чи вечері.
Також деякі гурмани можуть спробувати приготувати три страви від найкращих кулінарів нашого часу. І питання, що їсти на обід, зникне принаймні на найближчий час.
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