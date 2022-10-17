Їжа та рецепти

Альтернатива для вегетаріанців чи гарнір для будь-кого: рецепт приготування цвітної капусти в клярі

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Жовтня 2022, 09:00
Цвітна капуста у клярі
Фото: Pexels

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