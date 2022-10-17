Альтернатива для вегетаріанців чи гарнір для будь-кого: рецепт приготування цвітної капусти в клярі

Як часто ми недооцінюємо досить прості, але водночас дуже смачні продукти. Один з таких — цвітна капуста, особливо якщо її приготувати в клярі.

Окрім того, що цей овоч містить дуже мало калорій, він багатий на значну кількість корисних мікроелементів. Зокрема, у цвітній капусті містяться кальцій, магній, фосфор, залізо, натрій та калій.

Все ще сумніваєшся? Тоді спробуй приготувати цвітну капусту у клярі, що може бути для вегетаріанців гарною альтернативою нагетсам, або ж просто смачним доповненням для будь-якого обіду чи вечері.

Зараз також дивляться

Інгредієнти для приготування цвітної капусти в клярі

цвітна капуста — 1 кілограм

молоко — 250 мілілітрів

яйця — 4 штуки

борошно — 1 склянка

соняшникова олія для смаження

сіль до свого смаку

Спосіб приготування цвітної капусти в клярі

Насамперед варто почистити капусту від верхніх листків та помити її. Після цього розділити на суцвіття та проварити їх у киплячій воді близько п’яти хвилин. Водночас змішати молоко, яйця, сіль та борошно, щоб суміш нагадувала дуже рідке тісто. Далі лишається тільки Вмочити суцвіття капусти в кляр і одразу відправити на розігріту пательню. Попередню сковорідку варто змастити олією. Наостанок, щоб позбутись зайвого жиру, варто викласти смажену цвітну капусту на тарілку з паперовими рушниками.

Також деякі гурмани можуть спробувати приготувати три страви від найкращих кулінарів нашого часу. І питання, що їсти на обід, зникне принаймні на найближчий час.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!