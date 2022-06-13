Їжа та рецепти

Паста з цвітною капустою, салат Капрезе та креветки на грилі — смачні страви на обід від відомих шеф-кухарів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Червня 2022, 12:00
Що приготувати на обід - 3 прості страви на вибір
Фото: Unsplash

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