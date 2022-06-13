Паста з цвітною капустою, салат Капрезе та креветки на грилі — смачні страви на обід від відомих шеф-кухарів

Що приготувати на обід — мабуть, це вічне питання, яке регулярно турбує людей з усього світу. Тому ми підготували для тебе три страви на вибір від найкращих кулінарів нашого часу.
Гай Фієрі — другий за популярністю шеф-кухар у світі у 2022 році за кількістю пошуків у Google. Тож йому точно можна довірити вибір страви на обід. І цього разу він рекомендує ніжну пасту Паккері з цвітною капустою та шпинатом.
Фото: Unsplash
Італо-американська кухарка Джада Де Лаурентіс є найпопулярнішою жінкою-шефом у світі за кількістю пошукових запитів у Google. Про це повідомляє видання Chef’s Pencil.
Щоліта Джада їде в сімейний відпочинок та неминуче відвідує неймовірно красивий острів Капрі. Тож вона вже добре вивчила традиційний салат з комбінації помідорів, моцарели та базиліка.
Боббі Флей — популярний американський шеф-кухар, який вже багато років не зникає з екранів телевізорів. Він зняв щонайменше 16 програм для каналу Food Network і володіє кількома ресторанами у США.
Його фірмовий рецепт креветок на грилі з помідорами та фетою не залишать тебе байдужим.
Фото: Food Network
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