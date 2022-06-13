Паста з цвітною капустою, салат Капрезе та креветки на грилі — смачні страви на обід від відомих шеф-кухарів

Що приготувати на обід — мабуть, це вічне питання, яке регулярно турбує людей з усього світу. Тому ми підготували для тебе три страви на вибір від найкращих кулінарів нашого часу.

Паста Паккері з цвітною капустою та шпинатом від Гая Фієрі

Гай Фієрі — другий за популярністю шеф-кухар у світі у 2022 році за кількістю пошуків у Google. Тож йому точно можна довірити вибір страви на обід. І цього разу він рекомендує ніжну пасту Паккері з цвітною капустою та шпинатом.

Інгредієнти для пасти:

1 ст.л. солі

1 головка цвітної капусти, розрізана на суцвіття

60 мл оливкової олії

3 ст. л. подрібненого часнику

1 ст. л. нарізаного часнику

1 ч.л. пластівців червоного чилі

60 мл овочевого бульйону

1 пучок свіжого шпинату

800 г консервованих нарізаних помідорів

3 ст. л. каперсів

500 г пасти Paccheri

1 ч.л. подрібненого чорного перцю

50 г тертого твердого сиру

30 г подрібненого листя петрушки

Приготування

Доведи велику каструлю з водою до кипіння на середньому вогні, потім додай сіль і цвітну капусту. Провари її 3-4 хвилини. Розігрій 30 мл оливкової олії у великій сковороді й обсмаж часник і пластівці чилі протягом однієї хвилини. Вийми цвітну капусту з каструлі, але воду не виливай. Додай цвітну капусту до суміші часнику й чилі. Недовго обсмаж, поки не почне рум’янитись, приблизно 3-4 хвилини. Змасти сковороду бульйоном, додай шпинат, накрий кришкою і залиш на дві хвилини. Змішай помідори і каперси із соком і зменш вогонь. Зніми кришку і залиш варитися на п’ять хвилин. Знову доведи воду з цвітною капустою до кипіння, додавши ще води, якщо потрібно. Додай макарони та доведи до стану al dente. Вийми макарони з води та змішай із соусом. Додай перець, обережно перемішай, переклади в миску і посип половиною тертого сиру. Прикрась петрушкою і полий зверху пасту оливковою олією, яка залишилась.

Салат Капрезе від Джади де Лаурентіс

Італо-американська кухарка Джада Де Лаурентіс є найпопулярнішою жінкою-шефом у світі за кількістю пошукових запитів у Google. Про це повідомляє видання Chef’s Pencil.

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Щоліта Джада їде в сімейний відпочинок та неминуче відвідує неймовірно красивий острів Капрі. Тож вона вже добре вивчила традиційний салат з комбінації помідорів, моцарели та базиліка.

Знайди в себе:

3 ст.л. свіжого лимонного соку (для цього знадобиться півлимона)

1/2 ч.л. солі

1/4 ч.л. меленого чорного перцю

3 ст.л. оливкової олії першого віджиму

помідори (а також черрі, виноградні помідори та жовті помідори за наявності)

сир моцарелла

2 ст.л. тонко нарізаного листя базиліка

Приготування

Змішай лимонний сік, сіль та перець у мисці. Поступово вливай олію. Наріж помідори різних видів скибочками та дольками. Помідори та сир виклади на тарілку. Зверху полий заправкою та посип базиліком, сіллю, перцем до свого смаку. Середземноморський салат Капрезе готовий!

Креветки на грилі з помідорами і фетою від Боббі Флея

Боббі Флей — популярний американський шеф-кухар, який вже багато років не зникає з екранів телевізорів. Він зняв щонайменше 16 програм для каналу Food Network і володіє кількома ресторанами у США.

Його фірмовий рецепт креветок на грилі з помідорами та фетою не залишать тебе байдужим.

Візьми:

300 г великих креветок, очищених від шкаралупи

20 помідорів черрі

оливкову олію першого віджиму (до смаку)

сіль і мелений чорний перець (до смаку)

3 зубчики часнику

1 нарізану цибулю

1/4 склянки білого вина

2 ч.л. копченої паприки

дрібну мелену корицю

дрібні пластівці червоного чилі

мед

2 ст.л. дрібно нарізаної свіжої м’яти

1 ст.л. дрібно нарізаного свіжого орегано

дрібно натерту свіжу лимонну цедру

фету

6 хлібців Пітта (або лаваш)

Спосіб приготування

Змасти шампури олією та посип сіллю і перцем. Насади креветки на шпажки та обсмаж на грилі приблизно по півхвилини з кожного боку. Те ж саме зроби з помідорами. Розігрій кілька столових ложок оливкової олії у великій сковороді на середньому вогні. Обсмаж часник і цибулю до м’якості, приблизно 2 хвилини. Додай туди обсмажені на грилі помідори, вино, паприку, корицю, пластівці червоного перцю і посип сіллю і перцем. Доведи до кипіння. Помідори подрібни ложкою. Смаж, поки соус не загусне. Додай у соус трохи меду для підсолоджування, сіль, перець, м’яту, орегано і цедру лимона. Готові креветки змішай із томатним соусом. Зверху посип страву нарізаною кубиками фетою, гілочками м’яти та збризни оливковою олією. Подавай з хлібцями (або лавашем).

А якщо ти хочеш чогось ріденького, то читай, як приготувати суп з сочевиці за рецептом учасниці реаліті-шоу Супермодель по-українськи Вікторії Маремухи.

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