Якщо ти не любиш цвітну капусту, то спробуй запекти її з сирним соусом за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Не всі люблять їсти цвітну капусту, проте вона надзвичайно корисна. Зазвичай ми звикли рвати “суцвіття” та готувати в клярі чи додавати в овочеве рагу. Але її можна запекти цілою в духовці й зробити неймовірно смачний соус.

Саме таким рецептом поділився суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво. Дуже простий рецепт, який не потребує багато зусиль.

Інгредієнти

капуста цвітна — 1 ціла

приправа карі — 50 г

лимонний сік — 30 мл

оливкова олія — 20 мл

сіль, перець

Для соусу:

Зараз також дивляться

масло вершкове — 30 г

борошно — 20 г

молоко — 150 мл

сир гауда/моцарела — 200 г

м’ята

Приготування

Змішати карі, лимонний сік, оливкову олію, перець та сіль і натерти цим цвітну капусту. Ще раз полити оливковою олією, а потім загорнути капусту у фольгу та поставити в духовку, розігріту до 180 °C, на одну годину.

Далі робимо соус. У сотейнику розтопити вершкове масло, додати борошно, сіль і перемішати. Додати молоко, сир і добре перемішати до однорідної консистенції.

Дістати капусту з духовки, полити соусом і посипати м’ятою. Просто та смачно!

Літо — сезон овочів, зокрема кабачків. Ми робимо з них рулетики, оладки, смажимо та запікаємо, але чи знав(-ла) ти, що їх можна їсти й сирими? Раніше ми розповідали, як приготувати кабачкові рулетики з сиром.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!