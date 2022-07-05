Если ты не любишь цветную капусту, то попробуй запечь ее с сырным соусом по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Не все любят есть цветную капусту, однако она очень полезна. Обычно мы привыкли рвать “соцветия” и готовить в кляре или добавлять в овощное рагу. Но ее можно запечь целиком в духовке и сделать невероятно вкусный соус.

Именно таким рецептом поделился судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво. Очень простой рецепт, не требующий много усилий.

Ингредиенты

капуста цветная — 1 целая

приправа карри — 50 г

лимонный сок — 30 мл

оливковое масло — 20 мл

соль, перец

Для соуса:

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масло сливочное — 30 г

мука — 20 г

молоко — 150 мл

сыр гауда/моцарелла — 200 г

мята

Приготовление

Смешать карри, лимонный сок, оливковое масло, перец и соль и натереть этим цветную капусту. Еще раз полить оливковым маслом. Затем завернуть капусту в фольгу и поставить в духовку, разогретую до 180 °C, на один час.

Далее делаем соус. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить муку, соль и перемешать. Добавить молоко, сыр и хорошо перемешать до однородной консистенции.

Достать капусту из духовки, полить соусом и посыпать мятой. Просто и вкусно!

Лето — сезон овощей, в том числе кабачков. Мы делаем из них рулетики, оладьи, жарим и запекаем, но знал(-а) ли ты, что их можно есть и сырыми? Ранее мы рассказывали, как приготовить кабачковые рулетики с сыром.

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