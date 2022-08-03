Здоровье и красота

Беспокоит “гусиная кожа”? Рассказываем, что такое фолликулярный кератоз и как уменьшить проявления

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 августа 2022, 07:00
Що таке фолікулярний кератоз: причини виникнення та як побороти
Фото: Pexels

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