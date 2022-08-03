Беспокоит “гусиная кожа”? Рассказываем, что такое фолликулярный кератоз и как уменьшить проявления

Мы придирчиво наблюдаем за своим организмом и телом. Кожа первой дает понять — что-то идет не так. Сразу замечаем разные сыпи или пятна. Иногда сыпь на коже может оказаться фолликулярным кератозом, ее еще называют “гусиной кожей”.

Красные точечки часто можно увидеть в верхней части рук и голени. Данная проблема чаще наблюдается у мужчин. Фолликулярный кератоз не доставляет никаких проблем, кроме эстетического вида кожи.

Что такое фолликулярный кератоз

Для кератоза характерно нарушение ороговения в волосяном фолликуле.

Кератиновые частицы накапливаются и имеют вид острых шипов. Множественные фолликулярные образования появляются на плечах и бедрах, а у детей иногда и на щеках, — рассказывает профессор, доктор медицинских наук Татьяна Святенко.

Фолликулярный кератоз — врожденное дерматологическое заболевание. Установить причины его возникновения пока не удалось.

— Есть только наследственный фактор: если такого рода состояние кожи было у родителей, то с большой вероятностью оно проявится и у детей. Проявления исчезают с возрастом, но у некоторых продолжаются всю жизнь: то обостряются, то переходят в ремиссию, — объясняет врач-дерматолог Виктория Веренинова.

Обострение фолликулярного кератоза

Отрицательно влияет на проявление болезни холод. Низкая влажность воздуха сушит кожу, а летом она обычно улучшается или очищается из-за более высокой влажности. Также сыпь на коже может усиливаться из-за недостаточного количества витаминов в организме и несбалансированного питания.

Фолликулярный кератоз считается физиологической нормой для пациентов-атопиков, — отмечает Татьяна Святенко.

Чтобы не ухудшать состояние кожи, следует избегать синтетической одежды, а также правильно выбирать гели для душа и другие средства для тела. На обострение фолликулярного кератоза могут влиять болезни ЖКТ.

Как бороться с фолликулярным кератозом

Угроз для организма данная болезнь не несет, однако многим хочется иметь красивую кожу.

— Специфического лечения нет, оно и не нужно. Все, что можем назначать в таких случаях, — витамины и внешняя терапия, — говорит дерматолог.

Надо увлажнять кожу эмолентами. Такие увлажняющие средства должны содержать молочную, салициловую кислоту, витамины А и Е, мочевину.

Кислоты помогают отшелушить верхний слой кожи и устранить образовавшиеся пробки кератина. Также не нужно злоупотреблять скрабами для тела, массажем сухой щеткой и т.д. Это нанесет коже микротравмы и усилит образование рогового слоя.

Еще одним дерматологическим заболеванием, которого стесняются люди, является псориаз. Ранее мы рассказывали, что такое псориаз, его причины и лечение. А также узнай, как с ним борется Ким Кардашьян.

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