Турбує “гусяча шкіра”? Розповідаємо, що таке фолікулярний кератоз та як зменшити прояви

Ми прискіпливо спостерігаємо за своїм організм та тілом. Шкіра першою дає зрозуміти — щось іде не так. Відразу помічаємо різні висипи чи плями. Інколи висипи на шкірі можуть проявитися фолікулярним кератозом, його ще називають “гусячою шкірою”.

Червонуваті цяточки часто можна побачити на верхній частині рук та гомілках. Така проблема частіше спостерігається у чоловіків. Фолікулярний кератоз не завдає жодних проблем, крім естетичного вигляду шкіри.

Що таке фолікулярний кератоз

Для кератозу характерне порушення ороговіння у волосяному фолікулі.

Кератинові частки накопичуються і мають вигляд гострих шипів. Множинні фолікулярні утворення з’являються на плечах і стегнах, а в дітей іноді й на щоках, — розповідає професорка, докторка медичних наук Тетяна Святенко.

Фолікулярний кератоз — вроджене дерматологічне захворювання. Поки причини його виникнення не встановлені.

— Є лише спадковий чинник: якщо такого роду стан шкіри був у батьків, то з великою імовірністю він проявиться і у дітей. Прояви зникають з віком, але в декого тривають упродовж усього життя: то загострюються, то переходять у ремісію, — пояснює лікарка-дерматологиня Вікторія Веренінова.

Загострення фолікулярного кератозу

Негативно впливає на прояв хвороби холод. Низька вологість повітря сушить шкіру, а влітку вона зазвичай поліпшується або очищується через вищу вологість. Також висипи на шкірі можуть посилюватися через нестачу вітамінів в організмі та незбалансоване харчування.

Фолікулярний кератоз вважається фізіологічною нормою для пацієнтів-атопіків, — наголошує Тетяна Святенко.

Щоб не погіршувати стан шкіри, треба уникати синтетичного одягу, а також правильно обирати гелі для душу та інші засоби для тіла. На загострення фолікулярного кератозу можуть впливати хвороби ШКТ.

Як боротися з фолікулярним кератозом

Загроз для організму хвороба не несе, проте багатьом хочеться мати красиву шкіру.

— Специфічного лікування немає, воно й не потрібне. Все, що можемо призначати в таких випадках, — вітаміни й зовнішня терапія, — говорить дерматологиня.

Треба зволожувати шкіру емолентами. Такі зволожувальні засоби мають містити молочну, саліцилову кислоту, вітамінами А та Е, сечовину.

Кислоти допомагають відлущити верхній шар шкіри й усунути утворені пробки кератину. Також не треба зловживати скрабами для тіла, масажем сухою щіткою тощо. Це завдасть шкірі мікротравм та посилить утворення рогового шару.

Ще одним дерматологічним захворюванням, якого соромляться люди, є псоріаз. Раніше ми розповідали, що таке псоріаз, його причини та лікування. А також дізнайся, як з ним бореться Кім Кардаш’ян.

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