Здоров'я та краса

Висипи, біль та запалення — що таке фотосенсибілізація та які лікарські препарати роблять твою шкіру чутливою

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Червня 2022, 20:00
Фотосенсибілізація шкіри - що це та які ліки роблять шкіру чутливою до сонця
Фото: Unsplash

Більше новин
Георгій Дубинський: інтерв'ю про IT-армію
У світі немає жодного подібного прикладу! Заступник міністра цифрової трансформації про IT-армію України
Чому затримуюють виплати ВПО під час війни
Пріоритет — фінансування сектору безпеки й оборони: чому затримують соцвиплати під час війни
Висипи, біль та запалення — що таке фотосенсибілізація та які лікарські препарати роблять твою шкіру чутливою
“Пропонуємо набір тексту чи збирання ручок”. Обережно, це може бути афера!
Висипи, біль та запалення — що таке фотосенсибілізація та які лікарські препарати роблять твою шкіру чутливою
Так смачно, що можна знепритомніти! Три рецепти для сімейної вечері від Ектора Хіменеса-Браво
Дивитись більше

Матеріали по темі

Магнітні бурі у липні 2022 – календар небезпечних дат
Магнітні бурі у липні 2022: календар загрозливих дат та поради, як пережити космічні коливання
Висипи, біль та запалення — що таке фотосенсибілізація та які лікарські препарати роблять твою шкіру чутливою
Організм бешкетує? Час звернутись до ендокринолога — все, що потрібно знати про гормональний дисбаланс
Синдром Туретта
Не просто нервові тики: що таке синдром Туретта і чи можна його вилікувати
Неефективні ліки, які не варто купувати на передову
Не купуй це на передову! Які ліки є неефективними? Інформація для волонтерів

Відео
0:01:54
СБУ викрила зловмисників

“Кар’єра” в окупаційній владі коштуватиме їм десяти років ув’язнення — СБУ викрила низку колаборантів
Пляжі Одеси не відкриватимуть: ДСНС
Цього року на море тільки дивитися: в ДСНС повідомили, що пляжі Одеси не відкриватимуть
Обстріл Амстора в Кременчуці - кого покарають за інцидент
Кременчуцька трагедія: обставини обстрілу, кого покарають за воєнний злочин та як зберегти собі життя в ТРЦ
Російські військові залишили острів Зміїний
Налякані, накивали п’ятами! Російські військові залишили Зміїний після атак ЗСУ
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 30 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 червня
0:03:17
Дитячі садочки під час війни в Україні
Страшні реалії ХХІ століття: як дитячі садочки готуються до ймовірних обстрілів в Одесі
Парк розваг на Львівщині для дітей-переселенців
Парк розваг як згадка про щасливе дитинство — благодійники влаштували свято для дітей-переселенців
0:03:10
Безкоштовно ремонтують автомобілі для ЗСУ
Усе для перемоги! У Луцьку майстерня безкоштовно ремонтує автомобілі для фронту
0:01:13
Демидів міст
На Київщині через блискавку стався потужний вибух — зруйновано міст, є жертви
Результати саміту НАТО в Мадриді 29.06.2022
Росія — найбільша загроза НАТО! Новий пакет допомоги Україні та результати саміту
Більше відео
Висипи, біль та запалення — що таке фотосенсибілізація та які лікарські препарати роблять твою шкіру чутливою
Читати далі
Так смачно, що можна знепритомніти! Три рецепти для сімейної вечері від Ектора Хіменеса-Браво

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь