Висипи, біль та запалення — що таке фотосенсибілізація та які лікарські препарати роблять твою шкіру чутливою

В Україні зараз гаряче не тільки на фронті, а й в тилу. Адже люди потерпають від літньої спеки. Міністерство охорони здоров’я не рекомендує перебувати під інтенсивним сонцем у годину пік — з 11:00 до 16:00.
Та мало хто знає, що деякі ліки роблять шкіру ще чутливішою до сонячних променів. Сімейна лікарка Анастасія Неклюдова пояснила, що таке фотосенсибілізація.
Фотосенсибілізація шкіри — підвищення чутливості шкіри та слизових оболонок до дії ультрафіолетового або видимого випромінювань.
Її симптоми:
Лікарка назвала ліки, під час використання яких обов’язково потрібно використовувати SPF:
Неклюдова радить поцікавитись, чи є фотосенсибілізаційний ефект у препаратів, якими ти користуєшся на постійній основі чи влітку.
Наша шкіра щодня піддається впливу сонячного проміння. Читай, як обрати сонцезахисний крем та навіщо він потрібен навіть у хмарні дні.
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