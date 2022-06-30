Висипи, біль та запалення — що таке фотосенсибілізація та які лікарські препарати роблять твою шкіру чутливою

В Україні зараз гаряче не тільки на фронті, а й в тилу. Адже люди потерпають від літньої спеки. Міністерство охорони здоров’я не рекомендує перебувати під інтенсивним сонцем у годину пік — з 11:00 до 16:00.

Та мало хто знає, що деякі ліки роблять шкіру ще чутливішою до сонячних променів. Сімейна лікарка Анастасія Неклюдова пояснила, що таке фотосенсибілізація.

Що таке фотосенсибілізація

Фотосенсибілізація шкіри — підвищення чутливості шкіри та слизових оболонок до дії ультрафіолетового або видимого випромінювань.

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Її симптоми:

висипання за типом кропив’янки зі свербежем;

біль;

почервоніння;

запалення на відкритих ділянках тіла.

Препарати з фотосенсибілізаційним ефектом

Лікарка назвала ліки, під час використання яких обов’язково потрібно використовувати SPF:

Антибіотики (фторхінолони, бісептол, тетрацикліни, аміноглікозиди, сульфаніламіди, ліки проти туберкульозу). Трициклічні антидепресанти (амітриптилин). Препарати для лікування цукрового діабету (глібенкламід, глімепирид, Амаріл). Препарати для хіміотерапії (декарбазин, фторурацил, метотрексат, вінбластин). Сечогінні (фуросемід, тіазиди — входять до комбінованих ліків проти тиску). Ліки проти аритмії (аміодарон). Протизапальні (кетопрофен). Ліки для лікування вугрів — ізотретиноїн.

Неклюдова радить поцікавитись, чи є фотосенсибілізаційний ефект у препаратів, якими ти користуєшся на постійній основі чи влітку.

Наша шкіра щодня піддається впливу сонячного проміння. Читай, як обрати сонцезахисний крем та навіщо він потрібен навіть у хмарні дні.

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