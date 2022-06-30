Сыпь, боль и воспаление — что такое фотосенсибилизация и какие лекарственные препараты делают твою кожу чувствительной

В Украине сейчас горячо не только на фронте, но и в тылу. Ведь люди страдают от летней жары. Министерство здравоохранения не рекомендует находиться под интенсивным солнцем в час пик — с 11:00 до 16:00.
Но мало кто знает, что некоторые лекарства делают кожу еще более чувствительной к солнечным лучам. Семейный врач Анастасия Неклюдова объяснила, что такое фотосенсибилизация.
Фотосенсибилизация кожи — повышение чувствительности кожи и слизистых оболочек к воздействию ультрафиолетового или видимого излучений.
Ее симптомы:
Врач назвала лекарства, при использовании которых обязательно нужно использовать SPF:
Неклюдова советует поинтересоваться, есть ли фотосенсибилизирующий эффект у препаратов, которыми ты пользуешься на постоянной основе или летом.
Наша кожа ежедневно подвергается воздействию солнечных лучей. Читай, как выбрать солнцезащитный крем и зачем он нужен даже в пасмурные дни.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!