Сыпь, боль и воспаление — что такое фотосенсибилизация и какие лекарственные препараты делают твою кожу чувствительной

В Украине сейчас горячо не только на фронте, но и в тылу. Ведь люди страдают от летней жары. Министерство здравоохранения не рекомендует находиться под интенсивным солнцем в час пик — с 11:00 до 16:00.

Но мало кто знает, что некоторые лекарства делают кожу еще более чувствительной к солнечным лучам. Семейный врач Анастасия Неклюдова объяснила, что такое фотосенсибилизация.

Что такое фотосенсибилизация

Фотосенсибилизация кожи — повышение чувствительности кожи и слизистых оболочек к воздействию ультрафиолетового или видимого излучений.

Сейчас также смотрят

Ее симптомы:

сыпь по типу крапивницы с зудом;

боль;

покраснение;

воспаление на открытых участках тела.

Препараты с фотосенсибилизирующим эффектом

Врач назвала лекарства, при использовании которых обязательно нужно использовать SPF:

Антибиотики (фторхинолоны, бисептол, тетрациклины, аминогликозиды, сульфаниламиды, лекарства против туберкулеза). Трициклические антидепрессанты (амитриптилин). Препараты для лечения сахарного диабета (глибенкламид, глимепирид, Амарил). Препараты для химиотерапии (декарбазин, фторурацил, метотрексат, винбластин). Мочегонные (фуросемид, тиазиды — входят в комбинированные лекарства против давления). Лекарство против аритмии (амиодарон). Противовоспалительные (кетопрофен). Лекарства для лечения угрей — изотретиноин.

Неклюдова советует поинтересоваться, есть ли фотосенсибилизирующий эффект у препаратов, которыми ты пользуешься на постоянной основе или летом.

Наша кожа ежедневно подвергается воздействию солнечных лучей. Читай, как выбрать солнцезащитный крем и зачем он нужен даже в пасмурные дни.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!