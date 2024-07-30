Что такое ИНН и РНУКН: есть ли между ними разница, и как получить код налогоплательщика

Мы привыкли называть его идентификационным кодом. Но сейчас повсеместно используют две аббревиатуры: привычную — ИНН и еще одну — РНУКН. Что такое ИНН и РНУКН и как получить документ — читай в материале.
Аббревиатура РНУКН расшифровывается как регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Другое название этого документа — индивидуальный налоговый номер: ИНН.
РНУКН (ИНН) — твой личный десятизначный код налогоплательщика. Он необходим для учета в фискальных органах и используется при любых финансовых операциях. Код не меняется в течение всей жизни.
Никакой разницы между РНУКН и ИНН нет.
Ранее идентификационный код давался налоговой инспекцией только в форме бумажного документа. В настоящее время возможен и другой вариант: налоговый номер заносится в электронный чип ID-паспорта.
Ранее идентификационный код давался налоговой инспекцией только в форме бумажного документа. В настоящее время возможен и другой вариант: налоговый номер заносится в электронный чип ID-паспорта.
Цифровой код наносят на обратную сторону паспорта-карты. Это очень удобно, ведь не нужно носить с собой еще и бумажный документ.
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РНУКН (ИНН) требуется при проведении всех финансовых операций, за которые уплачиваются налоги. Его потребуют:
Код налогоплательщика можно получить лично или через законного представителя (уполномоченное лицо по доверенности). Код ребенка оформляют родители.
Для этого необходимо предоставить документы:
Случается, что в данные налогоплательщика нужно внести изменения. Например, женщинам после брака, если фамилия была изменена.
Может быть, ты потерял бумажный документ и теперь нужно получить дубликат. Как это сделать?
Внести изменения или получить дубликат можно в налоговой инспекции по месту жительства или по месту получения доходов.
Внести изменения или получить дубликат можно в налоговой инспекции по месту жительства или по месту получения доходов.
Там тебя попросят написать соответствующее заявление. Новый документ будет готов через 5 суток. Услуга бесплатная.
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