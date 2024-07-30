Что такое ИНН и РНУКН: есть ли между ними разница, и как получить код налогоплательщика

Мы привыкли называть его идентификационным кодом. Но сейчас повсеместно используют две аббревиатуры: привычную — ИНН и еще одну — РНУКН. Что такое ИНН и РНУКН и как получить документ — читай в материале.

Что такое РНУКН (ИНН)

Аббревиатура РНУКН расшифровывается как регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Другое название этого документа — индивидуальный налоговый номер: ИНН.

РНУКН (ИНН) — твой личный десятизначный код налогоплательщика. Он необходим для учета в фискальных органах и используется при любых финансовых операциях. Код не меняется в течение всей жизни.

Никакой разницы между РНУКН и ИНН нет.

Ранее идентификационный код давался налоговой инспекцией только в форме бумажного документа. В настоящее время возможен и другой вариант: налоговый номер заносится в электронный чип ID-паспорта.

Цифровой код наносят на обратную сторону паспорта-карты. Это очень удобно, ведь не нужно носить с собой еще и бумажный документ.

Кому выдается код налогоплательщика

совершеннолетним гражданам Украины;

несовершеннолетним детям через родителей или опекунов;

нерезидентам для уплаты налогов в Украине;

законным представителям или уполномоченным лицам.

Когда понадобится РНУКН (ИНН)

РНУКН (ИНН) требуется при проведении всех финансовых операций, за которые уплачиваются налоги. Его потребуют:

при устройстве на работу;

если ты частный предприниматель, налоговая через этот документ идентифицирует твои платежи;

при открытии счетов в банке;

при оформлении кредита;

при покупке/продаже чего-то дорогого (недвижимость, автомобиль и т.п.);

во всех финансовых операциях, связанных с уплатой налогов;

при оформлении каких-либо социальных выплат.

Как получить РНУКН (ИНН) и какие документы для этого нужны

Код налогоплательщика можно получить лично или через законного представителя (уполномоченное лицо по доверенности). Код ребенка оформляют родители.

Для этого необходимо предоставить документы:

паспорт или свидетельство о рождении. В случае, если документ получается по доверенности — документ доверенного лица;

заявление на внесение в реестр — форму №1 ДР, содержащую сведения о Ф.И.О., пол, дату и место рождения, гражданство, место жительства и работы, контактные данные и сведения о документе, удостоверяющем личность.

Как восстановить утерянную (поврежденную) карточку налогоплательщика РНУКН (ИНН) или внести в нее изменения

Случается, что в данные налогоплательщика нужно внести изменения. Например, женщинам после брака, если фамилия была изменена.

Может быть, ты потерял бумажный документ и теперь нужно получить дубликат. Как это сделать?

Внести изменения или получить дубликат можно в налоговой инспекции по месту жительства или по месту получения доходов.

Там тебя попросят написать соответствующее заявление. Новый документ будет готов через 5 суток. Услуга бесплатная.

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