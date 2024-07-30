Що таке ІПН та РНОКПП: чи є між ними різниця, і як отримати код платника податків

Ми звикли називати його ідентифікаційним кодом. Але зараз повсюдно використовують дві абревіатури: звичну — ІПН та іще одну — РНОКПП. Що таке ІПН та РНОКПП та як отримати документ — читай у матеріалі.
Абревіатура РНОКПП розшифровується як реєстраційний номер облікової картки платника податків. Інша назва цього документа — індивідуальний податковий номер: ІПН.
РНОКПП (ІПН) — твій особистий десятизначний унікальний код платника податків. Він потрібен для обліку в фіскальних органах і використовується при будь-яких фінансових операціях. Код не змінюється протягом всього життя.
Жодної різниці між РНОКПП та ІПН немає.
Раніше ідентифікаційний код видавався податковою інспекцією лише в формі паперового документа. Нині можливий й інший варіант: податковий номер заноситься до електронного чіпа ID-паспорта.
Раніше ідентифікаційний код видавався податковою інспекцією лише в формі паперового документа. Нині можливий й інший варіант: податковий номер заноситься до електронного чіпа ID-паспорта.
Цифровий код наносять на зворотний бік паспорта-картки. Це дуже зручно, адже не потрібно носити з собою ще й паперовий документ.
повнолітнім громадянам України;
неповнолітнім дітям через батьків або опікунів;
нерезидентам для сплати податків в Україні;
законним представникам або уповноваженим особам.
Pexels
РНОКПП (ІПН) потрібний при проведенні усіх фінансових операцій, за які сплачуються податки. Його вимагатимуть:
Код платника податків можна отримати особисто або через законного представника (уповноважену особу за довіреністю). Код на дитину оформлюють батьки.
Для цього потрібно надати документи:
Трапляється, в дані платника податків потрібно внести зміни. Приміром, жінкам після шлюбу, якщо прізвище було змінено.
Може трапитися, ти загубив паперовий документ і тепер потрібно отримати дублікат. Як це зробити?
Внести зміни або отримати дублікат можна у податковій інспекції за місцем проживання чи за місцем отримання доходів.
Внести зміни або отримати дублікат можна у податковій інспекції за місцем проживання чи за місцем отримання доходів.
Там тебе попросять написати відповідну заяву. Новий документ буде готовий через 5 діб. Послуга безплатна.
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