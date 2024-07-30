Що таке ІПН та РНОКПП: чи є між ними різниця, і як отримати код платника податків

Ми звикли називати його ідентифікаційним кодом. Але зараз повсюдно використовують дві абревіатури: звичну — ІПН та іще одну — РНОКПП. Що таке ІПН та РНОКПП та як отримати документ — читай у матеріалі.

Що таке РНОКПП (ІПН)

Абревіатура РНОКПП розшифровується як реєстраційний номер облікової картки платника податків. Інша назва цього документа — індивідуальний податковий номер: ІПН.

РНОКПП (ІПН) — твій особистий десятизначний унікальний код платника податків. Він потрібен для обліку в фіскальних органах і використовується при будь-яких фінансових операціях. Код не змінюється протягом всього життя.

Жодної різниці між РНОКПП та ІПН немає.

Раніше ідентифікаційний код видавався податковою інспекцією лише в формі паперового документа. Нині можливий й інший варіант: податковий номер заноситься до електронного чіпа ID-паспорта.

Цифровий код наносять на зворотний бік паспорта-картки. Це дуже зручно, адже не потрібно носити з собою ще й паперовий документ.

Кому видається код платника податків

повнолітнім громадянам України;

неповнолітнім дітям через батьків або опікунів;

нерезидентам для сплати податків в Україні;

законним представникам або уповноваженим особам.

Коли знадобиться РПОКПП (ІПН)

РНОКПП (ІПН) потрібний при проведенні усіх фінансових операцій, за які сплачуються податки. Його вимагатимуть:

при влаштуванні на роботу;

якщо ти приватний підприємець, податкова через цей документ ідентифікує твої платежі;

при відкритті рахунків в банку;

при оформленні кредиту;

при купівлі/продажу чогось дорогого (нерухомість, автомобіль тощо);

в усіх фінансових операціях, які пов’язані зі сплатою податків;

при оформленні будь-яких соціальних виплат.

Як отримати РНОКПП (ІПН) і які документи для цього потрібні

Код платника податків можна отримати особисто або через законного представника (уповноважену особу за довіреністю). Код на дитину оформлюють батьки.

Для цього потрібно надати документи:

паспорт чи свідоцтво про народження. У разі, якщо документ отримується за довіреністю — документ довіреної особи;

заяву на внесення до реєстру — форму №1 ДР, що містить відомості про П.І.Б., стать, дату та місце народження, громадянство, місце проживання та роботи, контакті дані та відомості про документ, що посвідчує особу.

Як відновити загублену (пошкоджену) картку платника податків РНОКПП (ІПН) або внести в неї зміни

Трапляється, в дані платника податків потрібно внести зміни. Приміром, жінкам після шлюбу, якщо прізвище було змінено.

Може трапитися, ти загубив паперовий документ і тепер потрібно отримати дублікат. Як це зробити?

Внести зміни або отримати дублікат можна у податковій інспекції за місцем проживання чи за місцем отримання доходів.

Там тебе попросять написати відповідну заяву. Новий документ буде готовий через 5 діб. Послуга безплатна.

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