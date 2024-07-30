Що таке ІПН та РНОКПП: чи є між ними різниця, і як отримати код платника податків

Ольга Петухова 30 Липня 2024, 09:30
що таке іпн і навіщо він потрібен
Фото: Pexels

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