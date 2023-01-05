Что такое Сочельник: когда празднуют и что нельзя делать в этот день

Перед Рождеством верующие отмечают Сочельник. Христиане западного обряда отмечают 24 декабря, восточного — 6 января. Ми расскажем, что такое Сочельник и что нельзя делать в этот день.

Что такое Сочельник

Сочельник — день перед Рождеством. Название происходит от блюда, которое традиционно употребляли в этот день. Сочиво — вареная пшеница (или рис) с медом.

В этот праздник принято собираться всей семьей за ужином. Но нельзя употреблять блюда животного происхождения, ведь Сочельник — один из строжайших дней поста. Также традиционным блюдом этого праздника является кутья.

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За столом принято читать молитвы. В восточноевропейских странах существует обычай преломлять на этой трапезе облатки — рождественские хлебцы. После окончания семейной трапезы верующие могут пойти в церковь на вечернее богослужение праздника Рождества Христова.

Также у славян после Сочельника начинаются святки — две недели зимних праздников, которые продолжаются вплоть до Крещения Господня 19 января. С вечера Сочельника начинали колядовать.

Что нельзя делать в Сочельник

Традиционно в Сочельник нельзя есть до первой звезды на небе. Это связано с тем, что ранее литургия Рождества Христова служилась вечером и христиане не вкушали пищу до её окончания. Однако сейчас эту литургию могут служить и утром 7 января.

Некоторые говорят, что первая звезда символизирует ту Вифлеемскую звезду, которая известила о рождении Иисуса Христа.

Также в этот день нельзя заниматься домашними делами, все приготовления к празднику необходимо завершить заранее. Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить и желать другим зла. Нужно быть гостеприимным и не отказывать другим в помощи. Нельзя надевать одежду темных цветов, особенно черного.

Крещенский Сочельник

Также 18 января (5 января) празднуют Крещенский Сочельник. Его отмечают перед Крещением, отсюда и название. Также этот день называют Второй Сочельник, Голодная кутья, Богоявление Крещенская коляда.

Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в январе. Сохраняй календарь, чтобы не пропустить.

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