День семьи за экраном: наши телеведущие поделились историями о своих семьях и обычаях

День семьи, который празднуется в Украине 15 мая — не просто очередная дата. Это лишняя возможность выразить чувства к тем, кто делает нашу жизнь особенной. О своих самых близких людях и что для них значит этот праздник, рассказали телеведущие StarlightMedia и марафона Єдині новини.

Вадим Карпьяк

Счастливая жизнь и хорошие традиции, в нашем семейном понимании — это делать что-то вместе. Семья — это сложный организм, когда надо уметь балансировать, чтобы уметь сохранять свое я, но делить его между семью, поэтому и называется семья.

Главное не растворяться в семейной жизни полностью, чтобы не потерять свою личность.

Этому мы вместе с любимой стараемся учить детей, объясняя, что они личности, но именно совместный опыт разных занятий вместе, совместные переживания — делают нашу семью семьей и дает чувствовать себя счастливыми.

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До полномасштабного вторжения мы постоянно практиковали совместные занятия. Вместе смотреть кино и мультики и их обсуждать, это очень важно, чтобы каждый сказал, что ему понравилось, что не понравилось, почему понравился именно этот герой, а почему нет?

Вместе готовить еду, вместе ухаживать за нашим садом, ездить гулять, или путешествовать в горы. Очень важно интересоваться, что нравится именно детям, делать это вместе, потому что им иногда интересно, что-то такое, о чем мы не думали даже (улыбается).

Сейчас это, конечно, сложнее, потому что моя жена и дети за границей, но мы садимся онлайн и стараемся обсуждать все их события.

Младший сын Орест начал увлекаться игрой в шахматы, поэтому планирую с ним настроить доступ и играть в онлайн шахматы, чтобы поддерживать интерес и мотивировать. Со старшим сыном начали часто ходить в кино и обсуждать сюжет. Можно сказать, что эта традиция уже появилась во время войны.

Юлия Сеник

Семьей мы ужинаем только дома, наше важное правило, которое бережем. Это всегда целый ритуал, я сервирую стол, достаю красивую посуду, украшаю дом, чтобы создать атмосферу уюта.

Во время войны стали больше ценить возможность быть дома, радоваться простым привычным вещам. За ужином все вместе встречаемся и обсуждаем, что у кого произошло за день, совместно советуемся по поводу тех или иных вопросов. Все важные решения принимаем совместно, учитываем мнение каждого члена семьи.

Новая военная традиция, кроме точечных донатов — обязательно каждый должен за месяц что-то сделать для фронта.

Мы с мужем закрываем финансовые потребности наших защитников, Арина делает мотивационные вещи: рисует рисунки, передает письма, также сбрасываем нашим друзьям, родным военным видео стихов, песни в исполнении Арины.

Татьяна Высоцкая

Война тем или иным образом коснулась каждой украинской семьи. Кроме боли и тревоги это привело к переосмыслению идентичности нации в целом и силы семьи в частности. Наша семья не исключение.

Все важное — чувства, уважение, партнерство война усиливает, все неважное становится лишним.

Желаю каждой семье пройти испытание войной без потерь и с ощущением крепкого плеча!

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