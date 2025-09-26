В Киеве состоялась конференция DIVAS DO BUSINESS от GEPUR, которая собрала 1500 женщин.

Это было событие о силе, поддержке и возможностях, где встретились предпринимательницы, инвесторки, инфлюенсерки и те, кто только начинает собственный путь.

DIVAS DO BUSINESS — как прошёл ивент в столице

Конференцию открыла основательница бренда GEPUR Екатерина Садовская. Она поделилась историей создания бренда и верой в мечту, которая способна менять жизнь. Вместе с ней событие вела Александра Кучеренко.

На сцене выступили спикерки с разным опытом, но с единым месседжем — не откладывать себя на потом.

Инна Мирошниченко говорила о том, как начать собственный бизнес. Анастасия Скальницкая рассказала, как превратила цветочный бизнес в личный бренд.

Елена Адамова сосредоточилась на том, почему прошлые страхи не должны влиять на будущее. Рамина Эсхакзай делилась опытом создания сильного медиабренда. Таня Стороженко объяснила, с чего стоит начать свой путь, если мечту постоянно откладываешь.

Финал принадлежал Ярославе Гресь, которая говорила о смелости рисковать и искать новое. А неожиданное появление Андрея Федорива стало ярким акцентом вечера.

Особенно символично, что именно Ярослава Гресь стала лицом новой осенней кампании GEPUR. Её история — о том, что даже крупные поражения могут стать основой для будущих побед.

Зал, украшенный декором в стиле DIVAS DO BUSINESS, превратился в пространство женственности и поддержки. Работали beauty-зоны от партнёров, где гости могли освежить макияж и получить советы экспертов. Во время кофе-брейков шёл активный нетворкинг, и к сообществу GEPUR SISTERS CLUB присоединились сотни новых участниц.

DIVAS DO BUSINESS в Киеве: день, когда 1500 женщин сказали себе “Я могу все” / 10 Фотографий

Событие имело и благотворительный аспект: часть средств направили на проект Успешная фонда Маши Ефросининой, который помогает женщинам, пострадавшим от войны, восстанавливать уверенность и находить новые возможности.

DIVAS DO BUSINESS стал настоящим пространством трансформации. Фидбек от участниц превзошёл все ожидания: они делились эмоциями, писали о новом чувстве силы, мотивации действовать и вере в себя.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!