У Києві відбулася конференція DIVAS DO BUSINESS від GEPUR, яка зібрала 1500 жінок.

Це була подія про силу, підтримку й можливості, де зустрілися підприємниці, інвесторки, інфлуенсерки та ті, хто тільки починає власний шлях.

DIVAS DO BUSINESS — як пройшов захід у столиці

Конференцію відкрила засновниця бренду GEPUR Катерина Садовська. Вона поділилася історією створення бренду й вірою в мрію, яка здатна змінювати життя. Разом із нею подію вела Олександра Кучеренко.

На сцені виступили спікерки з різним досвідом, але з єдиним меседжем — не відкладати себе на потім.

Інна Мірошниченко говорила про те, як почати власний бізнес. Анастасія Скальницька розповіла, як перетворила квіткову справу на особистий бренд.

Олена Адамова зосередилася на тому, чому минулі страхи не мають впливати на майбутнє. Раміна Есхакзай ділилася досвідом створення сильного медіабренду. Таня Стороженко пояснила, з чого варто почати свій шлях, якщо мрію постійно відкладаєш.

Фінал належав Ярославі Гресь, яка говорила про сміливість ризикувати й шукати нове. А несподівана поява Андрія Федоріва стала яскравим акцентом вечора.

Особливо символічно, що саме Ярослава Гресь стала обличчям нового осіннього кампейну GEPUR. Її історія — про те, що навіть великі поразки можуть стати основою для майбутніх перемог.

Зал, прикрашений декором у стилі DIVAS DO BUSINESS, перетворився на простір жіночності та підтримки. Працювали beauty-зони від партнерів, де гості могли освіжити макіяж і отримати поради експертів. Під час кава-брейків відбувався активний нетворкінг, і до спільноти GEPUR SISTERS CLUB долучилися сотні нових учасниць.

DIVAS DO BUSINESS у Києві: день, коли 1500 жінок сказали собі “Я можу все” / 10 Фотографій

Подія мала й благодійний аспект: частину коштів спрямували на проект Успішна фонду Маші Єфросиніної, який допомагає жінкам, що постраждали від війни, відновлювати впевненість і знаходити нові можливості.

DIVAS DO BUSINESS стала справжнім простором трансформації. Фідбек від учасниць перевершив усі очікування: вони ділилися емоціями, писали про нове відчуття сили, мотивацію діяти й віру в себе.

