Доброе утро, любимая: романтика в словах, стихах и фотографиях

Начало дня — это не только утро, это момент, когда теплое слово от любящего способно совершить чудо. Нежное пожелание доброго утра для любимой девушки или женщины становится искрой, которая согреет сердце на весь день.

Читай, как можно пожелать хорошего дня любимой в прозе, стихах и картинках — в материале.

Доброе утро, любимая: своими словами

Доброе утро можно создать словом, изображением и сердечным чувством. Если хочешь, чтобы твоя любимая чувствовала себя счастливой утром — начни с теплого послания и ласковой улыбки, потому что это начало магии.

Я проснулся и первая мысль была о тебе. Мир лучше, когда ты в нем.

Я желаю тебе доброе утро, пусть кофе будет таким же сладким, как твоя улыбка.

Доброе утро, моя самая родная! Просыпайся, потому что мир уже ждет твою улыбку. Пусть этот день подарит тебе покой, вдохновение и много моментов, которые будут греть душу.

Я мыслями рядом с тобой — нежно обнимаю на расстоянии.

Помни, ты мое солнце, даже когда небо серое.

Доброе утро, мое сердце! Ты первая мысль, с которой я просыпаюсь, и последнее желание перед сном. Пусть этот день нежно обнимет тебя за плечи, как я бы это сделал сейчас…

Доброе утро, моя любимая! Каждый новый день — это еще одна возможность сказать тебе, как сильно я тебя люблю. Мир становится светлее, когда просыпаешься ты. А мое сердце — когда чувствует, как ты улыбаешься, читая эти строки.

Любимая, ты мое утро. Не солнце, не небо и не кофе — только ты заставляешь меня просыпаться с теплом в душе. Пусть этот день дарит тебе радость, а мои мысли обнимают тебя даже тогда, когда я не рядом.

Доброе утро, дорогая! Ты как весенний воздух — легкая, свежая, животворная. Мои мысли о тебе — как лучи солнца на подушке: мягкие, кроткие и настоящие. Пусть утро будет сладким, как твоя улыбка, и теплым, как мои объятия.

Поздравлять тебя каждое утро — как дышать: естественно, искренне и с любовью. Ты — мое солнце, даже в самый пасмурный день.

Доброе утро, любимая: стихи на украинском языке

Держите замечательные авторские стихи, которыми можно умилять свою любимую утром.

***

Я в Тобі розтану, як цукор у каві,

Я в Тобі сховаюсь, як сонце між хмар,

Щоб погляди збоку, несмілі, лукаві,

Не сміли розбити очей твоїх чар.

Я в тобі розіллюсь, мов море глибоке.

Тебе напуватиму вишень вином.

Я житиму в серці твоєму допоки

Сходитиме сонце за нашим вікном.

По венах розіллється ночі мовчання,

В душі тільки зроблю зупинку одну,

А ти тільки будь моїм вірним коханням,

Ти теплим промінням, що будить весну.

Я в тобі засяю зорею ясною.

Щоночі сіятиму в серці твоїм.

А ти тільки будь завжди поряд зі мною,

А ти тільки будь одкровенням моїм.

Оксана Граб’юк

***

Якби помножити любов усіх людей,

ту, що була, що є й що потім буде,

то буде ніч. Моя ж любов — як день,

не знають ще чуття такого люди.

Якби зібрати з неба всі зірки

і сонця всі з усіх небес на світі, —

моя любов горітиме яркіш

за всі сонця, на тисячі століть.

Якби зірвать квітки з усіх планет,

що вітер їх під зорями колише, —

моя любов пахтітиме міцніше

над квіти всі, крізь років вічний лет.

Якби зібрать красунь усіх віків,

повз мене хай ідуть вони без краю, —

Марії я на них не проміняю,

ні одній з них не вклониться мій спів.

Хай очі їх зіллються в зір один,

і в серце зір цей буде хай світити, —

зачарувать мене не зможе він —

твоїх очей йому не замінити.

З яких зірок злетіла ти сюди,

така ясна, що спів про тебе лине?

Світи ж мені, світи мені завжди,

над зорі всі, зоря моя єдина!

Володимир Сосюра

***

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається зрання…

Дише тихо і легко в синяву вона,

простягає до зір свої руки…

В день такий на землі розцвітає весна

і тремтить од солодкої муки…

В’яне серце моє од щасливих очей,

що горять в тумані наді мною…

Розливається кров і по жилах тече,

ніби пахне вона лободою…

Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!..

Де ви бачили більше кохання?..

Я для неї зірву Оріон золотий,

я – поет робітничої рані…

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається зрання…

Дише тихо і легко в синяву вона,

простягає до зір свої руки…

В день такий на землі розцвітає весна

і тремтить од солодкої муки…

Володимир Сосюра

***

Доброго ранку, час прокидатися,

Пора вже до сонечка посміхатись,

Теплої кави смачної пити

І сонцю радіти і світ любити.

Хочешь сніданок тобі приготую?

І пригорну тебе і поцілую,

Вдасться весь день лише при умові,

Якщо починати ранок з любові.

***

Доброго ранку, кохання моє,

Разом з тобою сонце встає,

Щоб освітити кохане чоло,

Щоб цього ранку все добре було!



Открытки: доброе утро, любимая

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Доброе утро, любимая: романтика в словах, стихах и фотографиях / 8 Фотографий

Каждый новый день — это еще один шанс сказать своей любимой, как ты счастлив, что она есть в твоей жизни. Ибо ее улыбка — лучшее начало твоего утра. Ибо любовь — это не только великие поступки, но и простые слова, сказанные искренне.

А еще раньше Вікна подсказывали нашим читателям как можно искренне выразить свои чувства любимому. Читай хорошие слова для любимого и употребляй их как можно чаще.

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