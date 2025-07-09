Доброго ранку, кохана: романтика в словах, віршах і світлинах

Початок дня — це не лише ранок, це момент, коли тепле слово від того, що любить, здатне зробити диво. Ніжне побажання доброго ранку для коханої дівчини або жінки стає тою іскрою, що зігріє серце на весь день.

Читай, як можна побажати гарного дня коханій у прозі, віршах та картинках — у матеріалі.

Доброго ранку, кохана: своїми словами

Добрий ранок можна створити словом, зображенням та сердечним почуттям. Якщо хочеш, щоб твоя кохана почувалась щасливою вранці — почни з теплого послання і ласкавої усмішки, бо це і є початок магії.

Я прокинувся і перша думка була про тебе. Світ кращий, коли ти у ньому.

Я бажаю тобі доброго ранку, нехай кава буде такою ж солодкою, як твоя усмішка.

Доброго ранку, моя найрідніша! Прокидайся, бо світ уже чекає на твою усмішку. Нехай цей день подарує тобі спокій, натхнення й багато моментів, що грітимуть душу.

Я думками поруч із тобою — ніжно обіймаю на відстані.

Пам’ятай, ти моє сонце, навіть коли небо сіре.

Доброго ранку, моє серце ! Ти — перша думка, з якою я прокидаюсь, і останнє бажання перед сном. Нехай цей день ніжно обійме тебе за плечі, як я б це зробив зараз…

Доброго ранку, моя кохана! Кожен новий день — це ще одна нагода сказати тобі, як сильно я тебе люблю. Світ стає світлішим, коли прокидаєшся ти. А моє серце — коли уявляє, як ти посміхаєшся, читаючи ці рядки.

Кохана, ти мій ранок. Не сонце, не небо і не кава — лише ти змушуєш мене прокидатися з теплом у душі. Нехай цей день дарує тобі радість, а мої думки — обіймають тебе навіть тоді, коли я не поруч.

Доброго ранку, люба! Ти як весняне повітря — легка, свіжа, життєдайна. Мої думки про тебе — як проміння сонця на подушці: м’які, лагідні й справжні. Нехай ранок буде солодким, як твоя усмішка, і теплим, як мої обійми.

Вітати тебе щоранку — це як дихати: природно, щиро й з любов’ю. Бо ти — моє сонце, навіть у найпохмуріший день.

Доброго ранку кохана: вірші

Тримайте чудові авторські вірші якими можна розчулити свою кохану зранку.

***

Я в Тобі розтану, як цукор у каві,

Я в Тобі сховаюсь, як сонце між хмар,

Щоб погляди збоку, несмілі, лукаві,

Не сміли розбити очей твоїх чар.

Я в тобі розіллюсь, мов море глибоке.

Тебе напуватиму вишень вином.

Я житиму в серці твоєму допоки

Сходитиме сонце за нашим вікном.

По венах розіллється ночі мовчання,

В душі тільки зроблю зупинку одну,

А ти тільки будь моїм вірним коханням,

Ти теплим промінням, що будить весну.

Я в тобі засяю зорею ясною.

Щоночі сіятиму в серці твоїм.

А ти тільки будь завжди поряд зі мною,

А ти тільки будь одкровенням моїм.

Оксана Граб’юк

***

Якби помножити любов усіх людей,

ту, що була, що є й що потім буде,

то буде ніч. Моя ж любов — як день,

не знають ще чуття такого люди.

Якби зібрати з неба всі зірки

і сонця всі з усіх небес на світі, —

моя любов горітиме яркіш

за всі сонця, на тисячі століть.

Якби зірвать квітки з усіх планет,

що вітер їх під зорями колише, —

моя любов пахтітиме міцніше

над квіти всі, крізь років вічний лет.

Якби зібрать красунь усіх віків,

повз мене хай ідуть вони без краю, —

Марії я на них не проміняю,

ні одній з них не вклониться мій спів.

Хай очі їх зіллються в зір один,

і в серце зір цей буде хай світити, —

зачарувать мене не зможе він —

твоїх очей йому не замінити.

З яких зірок злетіла ти сюди,

така ясна, що спів про тебе лине?

Світи ж мені, світи мені завжди,

над зорі всі, зоря моя єдина!

Володимир Сосюра

***

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається зрання…

Дише тихо і легко в синяву вона,

простягає до зір свої руки…

В день такий на землі розцвітає весна

і тремтить од солодкої муки…

В’яне серце моє од щасливих очей,

що горять в тумані наді мною…

Розливається кров і по жилах тече,

ніби пахне вона лободою…

Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!..

Де ви бачили більше кохання?..

Я для неї зірву Оріон золотий,

я – поет робітничої рані…

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається зрання…

Дише тихо і легко в синяву вона,

простягає до зір свої руки…

В день такий на землі розцвітає весна

і тремтить од солодкої муки…

Володимир Сосюра

***

Доброго ранку, час прокидатися,

Пора вже до сонечка посміхатись,

Теплої кави смачної пити

І сонцю радіти і світ любити.

Хочешь сніданок тобі приготую?

І пригорну тебе і поцілую,

Вдасться весь день лише при умові,

Якщо починати ранок з любові.

***

Доброго ранку, кохання моє,

Разом з тобою сонце встає,

Щоб освітити кохане чоло,

Щоб цього ранку все добре було!



Листівки: доброго ранку, кохана

Тримай листівки від Вікон, щоб привітати свою кохану.

Доброго ранку, кохана: романтика в словах, віршах і світлинах / 8 Фотографій

Кожен новий день — це ще один шанс сказати своїй коханій, який ти щасливий, що вона є у твоєму житті. Бо її усмішка — найкращий початок твого ранку. Бо любов — це не тільки великі вчинки, а й прості слова, сказані щиро.

