Цитати про кохання: чуттєві слова, якими говорить наше серце

Фото Unsplash Кохання — талант, який дається кожній людині, але в різній мірі. Ті, хто обдаровані ним найщедріше, мають в собі невичерпне джерело любові й не шкодують ділитися нею. Саме такі почуття — сильні, відверті, щирі, пристрасні — оспівують у книгах. Відомі цитати про кохання з книг та листів визначних авторів — читай у нашому матеріалі. Цитати про кохання: найкращі втілення почуттів у слова Гарні цитати про кохання розкривають безмежний всесвіт цього почуття, і якщо тобі бракує слів, щоб висловити власні думки та емоції, можливо, ти знайдеш відголос своєї пристрасті та ніжності у словах інших. Але для початку — цитата про кохання, яку вважають чи не найвідомішим втіленням у словах справжнього безоглядного почуття. Ці рядки належать Елоїзі, коханій жінці середньовічного філософа П’єра Абеляра. Їхні почуття були заборонені в суспільстві того часу, П’єра та Елоїзу розлучили, обидвоє майже все життя прожили в монастирях і поєдналися лише в спільній могилі. Нині до неї вишиковуються величезні черги закоханих, щоб віддати шану їхній великій любові. Елоїза писала коханому: “Бог свідок, що я ніколи нічого не шукала в тобі, окрім тебе самого; я хотіла мати тільки тебе, а не те що належить тобі. Я не прагнула ні шлюбного союзу, ні отримання подарунків, і намагалася, як ти й сам знаєш, дарувати насолоду не собі, а тобі, і виконувати не свої, а твої бажання”. Цитати про кохання українською У кожній нації є свої, притаманні лише їй, риси. Італійці вільно виплескують свої почуття, французи надають їм своєрідного шарму, англійці тримаються стійко і підіймають емоції до рівня життєвої філософії. Як кохають українці? Усім серцем, адже любов — це сіль життя. Тож читай цитати про кохання українських письменників та поетів: невзаємне або щасливе. Григорій Сковорода, філософ …що може бути більш приємне, солодке і животворне, ніж любов? Микола Вороний, поет Чи не досить вже ілюзійІ даремних мрій?Хвилювання, сподівання,Страчених надій?Вирви з серця геть кохання!А коли сьогоНе захоче серце, разомВирви і його. Володимир Сосюра, поет Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. Ліна Костенко, поетеса Пристрасть — це натхнення тіла, а кохання — це натхнення душі. Відомі цитати про кохання у закордонній літературі Щасливе взаємне кохання — як тиха гавань, воно захищене від життєвих бур і не викликає емоційних штормів. Та у повсякденному житті так трапляється нечасто. Тож більшість гарних цитат про кохання з книг — це невеличкі історії приголомшливо яскравої й не завжди щасливої любові. Віктор Гюго, французький романіст, Знедолені Вище щастя життя — повна впевненість у тому, що вас люблять; люблять заради вас самих, точніше сказати — люблять всупереч вам. Еріх Марія Ремарк, Тріумфальна арка Я люблю тебе і любитиму, поки не перестану дихати. Я це знаю твердо. Ти мій обрій, і всі мої думки сходяться до тебе. Нехай буде що завгодно — все завжди замикається на тобі. Ельчин Сафарлі, Якби ти знав… Коли в серцях кричиш “ненавиджу!”, отже, всередині ще голосніше кричиш “люблю!”. Стендаль, Пармська обитель Кохання розрізняє відтінки, невловимі для байдужих очей, і робить із них незліченні висновки. Читати на тему Кохання у повітрі та словах: цитати і вірші про палке почуття найвідоміших українських письменників та поетів Надихнутися на свято та атмосферу чи присвятити ці рядки коханій людині? Читай вірші про кохання в матеріалі. Цитати про кохання з книг Більшість письменників переносили у свої твори власний життєвий досвід, історії деяких зіркових пар стали відомими широкому загалу. В пресу потрапили їхні особисті листи, деякі з них стали класикою любовного жанру. Цитати відомих людей про кохання, заради якого варто жити — далі в матеріалі. Марія Грипі, Діти тіней Кохання робить людей уразливими. Агата Крісті, англійська письменниця, Автобіографія Тільки в ті миті, коли ви бачите людей смішними, ви дійсно розумієте, як сильно ви їх любите! Еріх Фромм, Мистецтво кохати Більшість людей проблема любові у тому, щоб бути коханим, а не тому, щоб любити, вміти любити. Януш Вишневський, Самотність у Мережі Коли будеш проходити повз, зменш трохи швидкість. Я стоятиму там і чекатиму на тебе. Ніколас Спаркс, Щоденник пам’яті Любов — це коли ти бачиш всі недоліки людини, але все одно обираєш її знову і знову. Річард Бах, Міст через вічність Зовнішність — це лише оболонка, справжнє кохання йде зсередини. Воно не знає меж і кордонів, і єдиний його закон — це щирість. Марґарет Мітчелл, Віднесені вітром Твоя любов настільки сильна, що вона навіть не має значення, чи є ти поруч. Вона огортає мене, де б я не була. Федеріко Мочча, Три метри над рівнем неба Кохання — це почуття, яке виривається з нас, не питаючи дозволу, і ми нічого не можемо зробити, щоб зупинити його. Мюріель Барбері, Елегантність їжачка Любов — це мистецтво бачити чудеса в іншому і забувати про його недоліки. Шарлотта Бронте, Джейн Ейр Я твоя і ти мій; ми існуємо разом, навіть якщо ми розділені на відстань. Ти залишишся зі мною в моїй душі. Оскар Вайлд, Портрет Доріана Грея Справжнє кохання не може бути приховане: воно проявляється у кожному погляді, у кожному слові, у кожному жесті. Елізабет Гілберт, Їсти, молитися, кохати Моя любов до нього була настільки сильною, що я відчувала її кожною клітинкою свого тіла, навіть коли він був на іншому кінці світу. Герман Гессе, Деміан Коли кохаєш, світ змінюється: він стає яскравішим, кращим, наповненим сенсом. Але коли втрачаєш кохання, він стає порожнім і безглуздим. Генрі Джеймс, Поворот гвинта Кохання — це не тільки радість, але й мука, коли воно нерозділене, коли воно змушує страждати і втрачати себе. Ернест Гемінґвей, По кому подзвін Коли кохаєш, ти ніколи не самотній. Твоя душа знає, що десь є інша душа, яка відчуває те саме. Габріель Гарсія Маркес, Сто років самотності Він зрозумів, що кохання — це стан, коли ти готовий на все заради іншої людини, навіть на самопожертву. Джоджо Мойєс, До зустрічі з тобою Іноді, Кларк, ти зустрічаєш когось, хто змінює твоє життя так, що ти навіть не помічаєш, як він це робить. Сесілія Ахерн, P.S. Я кохаю тебе Коли ти любиш когось, ти ніколи не зможеш залишити його повністю. Навіть коли він помре, він завжди залишиться у твоєму серці. Колін Гувер, Ми з Клейном Любов — це не лише почуття. Це обіцянка, що ти будеш поруч незалежно від обставин. Еллен Гопкінс, Кристал Любов — це не завжди радість. Вона може бути болем, втратами й навіть стражданням, але без неї життя неможливе. Тейлор Дженкінс Рейд, Сім чоловіків Евелін Г’юґо Вона не просто любила його — вона дихала ним, він був її повітрям. Цитати про кохання вкотре запевняють нас, що немає людей, які не варті любові. Якщо у твоєму серці є почуття, вони, як магніт, притягнуть того, кому вони потрібні. Це як закон всесвітнього тяжіння, діє завжди. А якщо хочеш переглянути романтичні фільми по кохання — ми підготували для тебе добірку кращих стрічок. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: День Святого Валентина, Книги, Мистецтво Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter