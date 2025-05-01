Цитати про кохання: чуттєві слова, якими говорить наше серце

Кохання — талант, який дається кожній людині, але в різній мірі. Ті, хто обдаровані ним найщедріше, мають в собі невичерпне джерело любові й не шкодують ділитися нею. Саме такі почуття — сильні, відверті, щирі, пристрасні — оспівують у книгах. Відомі цитати про кохання з книг та листів визначних авторів — читай у нашому матеріалі.

Цитати про кохання: найкращі втілення почуттів у слова

Гарні цитати про кохання розкривають безмежний всесвіт цього почуття, і якщо тобі бракує слів, щоб висловити власні думки та емоції, можливо, ти знайдеш відголос своєї пристрасті та ніжності у словах інших.

Але для початку — цитата про кохання, яку вважають чи не найвідомішим втіленням у словах справжнього безоглядного почуття. Ці рядки належать Елоїзі, коханій жінці середньовічного філософа П’єра Абеляра. Їхні почуття були заборонені в суспільстві того часу, П’єра та Елоїзу розлучили, обидвоє майже все життя прожили в монастирях і поєдналися лише в спільній могилі. Нині до неї вишиковуються величезні черги закоханих, щоб віддати шану їхній великій любові.

Елоїза писала коханому:

“Бог свідок, що я ніколи нічого не шукала в тобі, окрім тебе самого; я хотіла мати тільки тебе, а не те що належить тобі. Я не прагнула ні шлюбного союзу, ні отримання подарунків, і намагалася, як ти й сам знаєш, дарувати насолоду не собі, а тобі, і виконувати не свої, а твої бажання”.

Цитати про кохання українською

У кожній нації є свої, притаманні лише їй, риси. Італійці вільно виплескують свої почуття, французи надають їм своєрідного шарму, англійці тримаються стійко і підіймають емоції до рівня життєвої філософії. Як кохають українці? Усім серцем, адже любов — це сіль життя. Тож читай цитати про кохання українських письменників та поетів: невзаємне або щасливе.

Григорій Сковорода, філософ

…що може бути більш приємне, солодке і животворне, ніж любов?

Микола Вороний, поет

Чи не досить вже ілюзій

І даремних мрій?

Хвилювання, сподівання,

Страчених надій?

Вирви з серця геть кохання!

А коли сього

Не захоче серце, разом

Вирви і його.

Володимир Сосюра, поет

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання.

Ліна Костенко, поетеса

Пристрасть — це натхнення тіла, а кохання — це натхнення душі.

Відомі цитати про кохання у закордонній літературі

Щасливе взаємне кохання — як тиха гавань, воно захищене від життєвих бур і не викликає емоційних штормів. Та у повсякденному житті так трапляється нечасто. Тож більшість гарних цитат про кохання з книг — це невеличкі історії приголомшливо яскравої й не завжди щасливої любові.

Віктор Гюго, французький романіст, Знедолені

Вище щастя життя — повна впевненість у тому, що вас люблять; люблять заради вас самих, точніше сказати — люблять всупереч вам.

Еріх Марія Ремарк, Тріумфальна арка

Я люблю тебе і любитиму, поки не перестану дихати. Я це знаю твердо. Ти мій обрій, і всі мої думки сходяться до тебе. Нехай буде що завгодно — все завжди замикається на тобі.

Ельчин Сафарлі, Якби ти знав…

Коли в серцях кричиш “ненавиджу!”, отже, всередині ще голосніше кричиш “люблю!”.

Стендаль, Пармська обитель

Кохання розрізняє відтінки, невловимі для байдужих очей, і робить із них незліченні висновки.

Цитати про кохання з книг

Більшість письменників переносили у свої твори власний життєвий досвід, історії деяких зіркових пар стали відомими широкому загалу. В пресу потрапили їхні особисті листи, деякі з них стали класикою любовного жанру. Цитати відомих людей про кохання, заради якого варто жити — далі в матеріалі.

Марія Грипі, Діти тіней

Кохання робить людей уразливими.

Агата Крісті, англійська письменниця, Автобіографія

Тільки в ті миті, коли ви бачите людей смішними, ви дійсно розумієте, як сильно ви їх любите!

Еріх Фромм, Мистецтво кохати

Більшість людей проблема любові у тому, щоб бути коханим, а не тому, щоб любити, вміти любити.

Януш Вишневський, Самотність у Мережі

Коли будеш проходити повз, зменш трохи швидкість. Я стоятиму там і чекатиму на тебе.

Ніколас Спаркс, Щоденник пам’яті

Любов — це коли ти бачиш всі недоліки людини, але все одно обираєш її знову і знову.

Річард Бах, Міст через вічність

Зовнішність — це лише оболонка, справжнє кохання йде зсередини. Воно не знає меж і кордонів, і єдиний його закон — це щирість.

Марґарет Мітчелл, Віднесені вітром

Твоя любов настільки сильна, що вона навіть не має значення, чи є ти поруч. Вона огортає мене, де б я не була.

Федеріко Мочча, Три метри над рівнем неба

Кохання — це почуття, яке виривається з нас, не питаючи дозволу, і ми нічого не можемо зробити, щоб зупинити його.

Мюріель Барбері, Елегантність їжачка

Любов — це мистецтво бачити чудеса в іншому і забувати про його недоліки.

Шарлотта Бронте, Джейн Ейр

Я твоя і ти мій; ми існуємо разом, навіть якщо ми розділені на відстань. Ти залишишся зі мною в моїй душі.

Оскар Вайлд, Портрет Доріана Грея

Справжнє кохання не може бути приховане: воно проявляється у кожному погляді, у кожному слові, у кожному жесті.

Елізабет Гілберт, Їсти, молитися, кохати

Моя любов до нього була настільки сильною, що я відчувала її кожною клітинкою свого тіла, навіть коли він був на іншому кінці світу.

Герман Гессе, Деміан

Коли кохаєш, світ змінюється: він стає яскравішим, кращим, наповненим сенсом. Але коли втрачаєш кохання, він стає порожнім і безглуздим.

Генрі Джеймс, Поворот гвинта

Кохання — це не тільки радість, але й мука, коли воно нерозділене, коли воно змушує страждати і втрачати себе.

Ернест Гемінґвей, По кому подзвін

Коли кохаєш, ти ніколи не самотній. Твоя душа знає, що десь є інша душа, яка відчуває те саме.

Габріель Гарсія Маркес, Сто років самотності

Він зрозумів, що кохання — це стан, коли ти готовий на все заради іншої людини, навіть на самопожертву.

Джоджо Мойєс, До зустрічі з тобою

Іноді, Кларк, ти зустрічаєш когось, хто змінює твоє життя так, що ти навіть не помічаєш, як він це робить.

Сесілія Ахерн, P.S. Я кохаю тебе

Коли ти любиш когось, ти ніколи не зможеш залишити його повністю. Навіть коли він помре, він завжди залишиться у твоєму серці.

Колін Гувер, Ми з Клейном

Любов — це не лише почуття. Це обіцянка, що ти будеш поруч незалежно від обставин.

Еллен Гопкінс, Кристал

Любов — це не завжди радість. Вона може бути болем, втратами й навіть стражданням, але без неї життя неможливе.

Тейлор Дженкінс Рейд, Сім чоловіків Евелін Г’юґо

Вона не просто любила його — вона дихала ним, він був її повітрям.

Цитати про кохання вкотре запевняють нас, що немає людей, які не варті любові. Якщо у твоєму серці є почуття, вони, як магніт, притягнуть того, кому вони потрібні. Це як закон всесвітнього тяжіння, діє завжди.

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