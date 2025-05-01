Цитаты о любви: чувственные слова, которыми говорит наше сердце

Любовь — талант, который дается каждому человеку, но в разной степени. Те, кто одарены им щедрее всего, имеют в себе неисчерпаемый источник любви и не жалеют делиться ею. Именно такие чувства — сильные, откровенные, искренние, страстные — воспевают в книгах. Известные цитаты о любви из книг и писем выдающихся авторов — читай в нашем материале.

Цитаты о любви: лучшие воплощения чувств в слова

Хорошие цитаты о любви раскрывают безграничную вселенную этого чувства, и, если тебе не хватает слов, чтобы выразить свои мысли и эмоции, возможно, ты найдешь отголосок своей страсти и нежности в словах других.

Но для начала — цитата о любви, которую считают воплощением беззаветного и безоглядного чувства. Эти строки принадлежат Элоизе, любимой женщине средневекового философа Пьера Абеляра. В обществе того времени их чувства были запрещены, Пьера и Элоизу разлучили, оба почти всю жизнь прожили в монастырях и соединились только в общей могиле. Сейчас к ней выстраиваются огромные очереди влюбленных, чтобы почтить их великую любовь.

Элоиза писала любимому:

Бог свидетель, что я никогда ничего не искала в тебе, кроме тебя самого; я хотела иметь только тебя, а не то, что принадлежит тебе. Я не стремилась ни к брачному союзу, ни к получению подарков и старалась, как ты и сам знаешь, дарить наслаждение не себе, а тебе, и исполнять не свои, а твои желания.

Цитаты о любви украинских авторов

У каждой нации есть свои, свойственные только ей, черты. Итальянцы свободно выплескивают свои чувства, французы придают им своеобразный шарм, англичане держатся стойко и поднимают эмоции до уровня жизненной философии. Как любят украинцы? Всем сердцем, ведь любовь — это соль жизни. Читай цитаты о любви украинских писателей и поэтов: безответной или счастливой.

Григорий Сковорода, философ

…что может быть более приятным, сладким и животворящим, чем любовь?

Николай Вороной, поэт

Чи не досить вже ілюзій

І даремних мрій?

Хвилювання, сподівання,

Страчених надій?

Вирви з серця геть кохання!

А коли сього

Не захоче серце, разом

Вирви і його.

Владимир Сосюра, поэт

Так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання.

Лина Костенко, поэтесса

Страсть — это вдохновение тела, а любовь — это вдохновение души.

Известные цитаты о любви в зарубежной литературе

Счастливая взаимная любовь — как тихая гавань, она защищена от жизненных бурь и не вызывает эмоциональных штормов. Но в повседневной жизни так случается нечасто. Большинство хороших цитат о любви из книг — это небольшие истории потрясающе яркой и не всегда счастливой любви.

Виктор Гюго, Отверженные

Высшее счастье жизни — полная уверенность в том, что вас любят; любят ради вас самих, точнее сказать — любят вопреки вам.

Эрих Мария Ремарк, Триумфальная арка

Я люблю тебя и буду любить, пока не перестану дышать. Я знаю это твердо. Ты горизонт мой, и все мои мысли сходятся к тебе. Будь что угодно — все всегда замыкается на тебе.

Эльчин Сафарли, Если бы ты знал…

Когда в сердцах кричишь “ненавижу!”, значит, внутри еще громче кричишь “люблю!”.

Стендаль, Пармская обитель

Любовь различает оттенки, неуловимые для безразличных глаз, и делает из них бесчисленные выводы.

Цитаты о любви из книг

Большинство писателей переносили в свои произведения собственный жизненный опыт, истории некоторых звездных пар стали известны широкой общественности. В прессу попали их личные письма, некоторые стали классикой любовного жанра. Цитаты известных людей о любви, ради которой следует жить — дальше в материале.

Мария Гриппи, Дети теней

Любовь делает людей уязвимыми.

Агата Кристи, Автобиография

Только в тот момент, когда вы видите людей смешными, вы действительно понимаете, как сильно вы их любите!

Эрих Фромм, Искусство любить

Большинство людей проблема любви в том, чтобы быть любимым, а не потому, чтобы любить, уметь любить.

Януш Вишневский, Одиночество в Сети

Когда будешь проходить мимо, сбавь немного скорость. Я буду стоять там и ждать тебя.

Николас Спаркс, Дневник памяти

Любовь — это когда ты видишь все недостатки человека, но все равно выбираешь его снова и снова.

Ричард Бах, Мост через вечность

Облик — это лишь оболочка, настоящая любовь идет изнутри. Оно не знает границ, и единственный ее закон — это искренность.

Маргарет Митчелл, Унесенные ветром

Твоя любовь настолько сильна, что она даже не имеет значения, есть ли ты рядом. Она окутывает меня, где бы я ни была.

Федерико Мочча, Три метра над уровнем неба

Любовь — это чувство, которое вырывается из нас, не спрашивая разрешения, и мы ничего не можем сделать, чтобы остановить его.

Мюриэль Барбери, Элегантность ежика

Любовь — это искусство видеть чудеса в другом и забывать о его недостатках.

Шарлотта Бронте, Джейн Эйр

Я твоя и ты мой; мы существуем вместе, даже если мы разделены на расстояние. Ты останешься со мной в моей душе.

Оскар Уайльд, Портрет Дориана Грея

Настоящая любовь не может быть скрыта: она проявляется в любом взгляде, в каждом слове, в каждом жесте.

Элизабет Гилберт, Есть, молиться, любить

Моя любовь к нему была настолько сильна, что я чувствовала ее каждой клеточкой своего тела, даже когда он был на другом конце света.

Герман Гессе, Демиан

Когда любишь, мир меняется: он становится более ярким, лучшим, наполненным смыслом. Но когда теряешь любовь, он становится пустым и бессмысленным.

Генри Джеймс, Поворот винта

Любовь — это не только радость, но и мучение, когда она безответна, когда она заставляет страдать и терять себя.

Эрнест Хемингуэй, По ком звонит колокол

Когда любишь, ты никогда не одинок. Твоя душа знает, что есть другая душа, которая чувствует то же самое.

Габриэль Гарсия Маркес, Сто лет одиночества

Он понял, что любовь — это состояние, когда ты готов на все ради другого человека, даже на самопожертвование.

Джоджо Мойес, До встречи с тобой

Иногда, Кларк, ты встречаешь кого-то, кто изменяет твою жизнь так, что ты даже не замечаешь, как он это делает.

Сесилия Ахерн, P.S. Я люблю тебя

Когда ты любишь кого-нибудь, ты никогда не сможешь покинуть его полностью. Даже когда он умрет, он всегда останется в сердце твоем.

Колин Гувер, Мы с Клейном

Любовь — это не только чувство. Это обещание, что ты будешь рядом вне зависимости от обстоятельств.

Эллен Гопкинс, Кристалл

Любовь — это не всегда радость. Она может быть болью, потерями и даже страданием, но без нее жизнь невозможна.

Тейлор Дженкинс Рейд, Семь мужчин Эвелин Гьюго

Она не просто любила его — она дышала им, он был ее воздухом.

Цитаты о любви в очередной раз уверяют нас, что нет людей, которые недостойны любви. Если в твоем сердце есть чувства, они как магнит привлекут того, кому они нужны. Это как закон всемирного тяготения — действует всегда.

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