Любовь в воздухе и словах: цитаты и стихи о пылком чувстве известнейших украинских писателей и поэтов

Кажется, о любви сказано уже так много, что трудно найти новые слова, метафоры и сравнения. Но украинский язык — инструмент настолько выразительный и богатый, что гениям слова удается каждый раз говорить об этом чувстве по-новому, глубже погружая нас, читателей, в его глубины.
В канун Дня святого Валентина Вікна подготовили для тебя цитаты о любви — от украинских классиков до современников. Предлагаем насладиться строчками, полными глубоких чувств, переживаний и страстей.
…разве все подарки, даже ангельский язык, не ничто без любви? Что дает основу? — Любовь. Что творит? — Любовь. Что сохраняет? — Любовь, любовь. Что дает наслаждение? — Любовь, любовь, начало, середина и конец.
…разве все подарки, даже ангельский язык, не ничто без любви? Что дает основу? — Любовь. Что творит? — Любовь. Что сохраняет? — Любовь, любовь. Что дает наслаждение? — Любовь, любовь, начало, середина и конец.
— Любовь не зависит от нашей воли, приходит без нашей заслуги, исчезает без нашей вины.
Я не тебе люблю, о ні.Люблю я власну мрію.Що там у серденьку на дніВідмалечку лелію…
Я не тебе люблю, о ні.Люблю я власну мрію.Що там у серденьку на дніВідмалечку лелію…
— Зачем та любовь в мире? А когда сердце любит — как не любить? Какая прибыль с той любви, — Не знаю, только никто не покинет своей любви… Стоят ли? Горько зря любить, горько зря ждать, а еще хуже не любить и не ждать.
Любовь может быть прекрасной поэмой, которую люди потом перечитывают в воспоминаниях, без боли, без досадного чувства.
Любовь может быть прекрасной поэмой, которую люди потом перечитывают в воспоминаниях, без боли, без досадного чувства.
Любовь есть цвет, из которого произрастает редкий овощ — любовь. Без цвета нет плода, но цвет не есть плод и не всякий цвет превращается в плод. Тысячи любовей осыпаются бесплодными, усыхают, не успев расцвести до зерна любви.
Любовь есть цвет, из которого произрастает редкий овощ — любовь. Без цвета нет плода, но цвет не есть плод и не всякий цвет превращается в плод. Тысячи любовей осыпаются бесплодными, усыхают, не успев расцвести до зерна любви.
— Насчет любви. Может, настоящая Любовь бывает раз в тысячелетие, может, совершенно не бывает, но не важна сама Любовь, а наше отношение к ней, этот культ, “лампада”, который есть и у тебя и у меня, и это есть, наше, женское, извечное, что мы схоронили до сих пор… (из писем к Наталье Ливицкой-Холодной).
Навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе,Захмеліть, одуріти від твого тепла.Я кохаю тебе. Мені більше не треба,Адже й так ти мені стільки щастя дала.
Навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе,Захмеліть, одуріти від твого тепла.Я кохаю тебе. Мені більше не треба,Адже й так ти мені стільки щастя дала.
Цю жінку я люблю. Така моя печаль.Така моя тривога і турбота.У страсі скінчив ніч і в страсі день почав.Від страху і до страху ця любота.
Цю жінку я люблю. Така моя печаль.Така моя тривога і турбота.У страсі скінчив ніч і в страсі день почав.Від страху і до страху ця любота.
над києвом кречетом перевертається часі місяць у небі зійшов і між хмарами блималюбов нам помститься обом за любов і за насяких ми покинули там де якими були минад києвом хмари збираються у листопаді наші обійми вінками пливуть за водоюі можна і треба було б озирнутись назадде все ще стоять і ніяк не розлучаться двоє…
Оксана Забужко — писательница, феминистска-литературовед, поэтесса, эссеистка, публицистка, преподавательница и политическая активистка.
Только любовь защищает от страха. Но кто (что) защитит от страха саму любовь?
Только любовь защищает от страха. Но кто (что) защитит от страха саму любовь?
І в такому безлюдстві, немов по останній війні, серед чорних ночей і за ночі чорнішої жовчі, я самотній, як вовк, але ти — моя ягода вовча, що єдиного разу за вічність наснилась мені.
І в такому безлюдстві, немов по останній війні, серед чорних ночей і за ночі чорнішої жовчі, я самотній, як вовк, але ти — моя ягода вовча, що єдиного разу за вічність наснилась мені.
— Я писав їй листи, а вона ж не читає листи, вона любить — впритул стояти і говорити, коли мене від бажання до неї починає трясти і збиваються з ритму всі чортові біоритми. І коли відчуваю шкірою кожну її тату, ніби сонячні опіки, шрами або відбитки, і, можливо, колись я все-таки переросту цей безжальний вибір — забути або любити.
моя любове! грудень у вогні.в твоїх очах наснага і тривога.люби мене живого й неживого/хоча б за те, що ти іще в мені/.
моя любове! грудень у вогні.в твоїх очах наснага і тривога.люби мене живого й неживого/хоча б за те, що ти іще в мені/.
— Не верю в любовь легкую. Настоящее всегда болит. Оно переворачивает глубинные слои в душе и вытягивает тебя всего на свет. Тогда ты совсем прозрачное существо, которое обжигается тем светом и учится дышать по-новому.
Настоящая любовь болит независимо от того, взаимна ли она или нет. Даже тогда, когда любимый человек буднично идет по улице, а ты смотришь ему вслед, провожая до вечера, болит вся кожа.
Настоящая любовь болит независимо от того, взаимна ли она или нет. Даже тогда, когда любимый человек буднично идет по улице, а ты смотришь ему вслед, провожая до вечера, болит вся кожа.
Ніхто не знає, як працює любов,З яких рухів вона народжується, з яких розмов,З якої виймається радості, з якої вини,Але вона працює, спробуй її зупини.
Ніхто не знає, як працює любов,З яких рухів вона народжується, з яких розмов,З якої виймається радості, з якої вини,Але вона працює, спробуй її зупини.
— мужчины влюбляются так,как киты выпрыгивают на берег.без всякого шанса на возвращение.
стіни, що затуляють чотири сторони світу,усе ще не дім.струни, напнуті на гриф,усе ще не музика.і серце, в якому любов не живе,неживе.
стіни, що затуляють чотири сторони світу,усе ще не дім.струни, напнуті на гриф,усе ще не музика.і серце, в якому любов не живе,неживе.
В День святого Валентина можно насладиться не только красивыми текстами о любви, но и романтичными фильмами. Так что держи подборку фильмов, которые можно посмотреть вместе с любимым человеком в этот день.
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