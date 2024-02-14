Любовь в воздухе и словах: цитаты и стихи о пылком чувстве известнейших украинских писателей и поэтов

Кажется, о любви сказано уже так много, что трудно найти новые слова, метафоры и сравнения. Но украинский язык — инструмент настолько выразительный и богатый, что гениям слова удается каждый раз говорить об этом чувстве по-новому, глубже погружая нас, читателей, в его глубины.

В канун Дня святого Валентина Вікна подготовили для тебя цитаты о любви — от украинских классиков до современников. Предлагаем насладиться строчками, полными глубоких чувств, переживаний и страстей.

Цитаты и стихи о любви от украинских поэтов — подборка

Григорий Сковорода — выдающийся украинский философ, мистик, богослов, поэт, педагог.

…разве все подарки, даже ангельский язык, не ничто без любви? Что дает основу? — Любовь. Что творит? — Любовь. Что сохраняет? — Любовь, любовь. Что дает наслаждение? — Любовь, любовь, начало, середина и конец.

Иван Франко — поэт, прозаик, драматург, литературный критик, публицист, переводчик, ученый.

— Любовь не зависит от нашей воли, приходит без нашей заслуги, исчезает без нашей вины.

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Я не тебе люблю, о ні.

Люблю я власну мрію.

Що там у серденьку на дні

Відмалечку лелію…

Марко Вовчок — писательница, переводчица.

— Зачем та любовь в мире? А когда сердце любит — как не любить? Какая прибыль с той любви, — Не знаю, только никто не покинет своей любви… Стоят ли? Горько зря любить, горько зря ждать, а еще хуже не любить и не ждать.

Леся Украинка — писательница, переводчица и культурная деятельница.

Любовь может быть прекрасной поэмой, которую люди потом перечитывают в воспоминаниях, без боли, без досадного чувства.

Владимир Винниченко — политический и общественный деятель, прозаик, драматург и художник.

Любовь есть цвет, из которого произрастает редкий овощ — любовь. Без цвета нет плода, но цвет не есть плод и не всякий цвет превращается в плод. Тысячи любовей осыпаются бесплодными, усыхают, не успев расцвести до зерна любви.

Елена Телига — поэтесса, публицистка, литературный критик, деятель ОУН.

— Насчет любви. Может, настоящая Любовь бывает раз в тысячелетие, может, совершенно не бывает, но не важна сама Любовь, а наше отношение к ней, этот культ, “лампада”, который есть и у тебя и у меня, и это есть, наше, женское, извечное, что мы схоронили до сих пор… (из писем к Наталье Ливицкой-Холодной).

Василий Симоненко — украинский поэт и журналист, шестидесятник.

Навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе,

Захмеліть, одуріти від твого тепла.

Я кохаю тебе. Мені більше не треба,

Адже й так ти мені стільки щастя дала.

Николай Винграновский — писатель-шестидесятник, режиссер, актер, сценарист и поэт.

Цю жінку я люблю. Така моя печаль.

Така моя тривога і турбота.

У страсі скінчив ніч і в страсі день почав.

Від страху і до страху ця любота.

Тарас Федюк — поэт, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

над києвом кречетом перевертається час

і місяць у небі зійшов і між хмарами блима

любов нам помститься обом за любов і за нас

яких ми покинули там де якими були ми

над києвом хмари збираються у листопад

і наші обійми вінками пливуть за водою

і можна і треба було б озирнутись назад

де все ще стоять і ніяк не розлучаться двоє…

Оксана Забужко — писательница, феминистска-литературовед, поэтесса, эссеистка, публицистка, преподавательница и политическая активистка.

Только любовь защищает от страха. Но кто (что) защитит от страха саму любовь?

Олекса Бык — поэт, бард, общественный деятель, сейчас воюет на Бахмутском направлении.

І в такому безлюдстві, немов по останній війні, серед чорних ночей і за ночі чорнішої жовчі, я самотній, як вовк, але ти — моя ягода вовча, що єдиного разу за вічність наснилась мені.

— Я писав їй листи, а вона ж не читає листи, вона любить — впритул стояти і говорити, коли мене від бажання до неї починає трясти і збиваються з ритму всі чортові біоритми. І коли відчуваю шкірою кожну її тату, ніби сонячні опіки, шрами або відбитки, і, можливо, колись я все-таки переросту цей безжальний вибір — забути або любити.

Сергей Татчин — поэт, художник, сейчас служит в ВСУ.

моя любове! грудень у вогні.

в твоїх очах наснага і тривога.

люби мене живого й неживого

/хоча б за те, що ти іще в мені/.

Екатерина Калитко — писательница, переводчица.

— Не верю в любовь легкую. Настоящее всегда болит. Оно переворачивает глубинные слои в душе и вытягивает тебя всего на свет. Тогда ты совсем прозрачное существо, которое обжигается тем светом и учится дышать по-новому.

Настоящая любовь болит независимо от того, взаимна ли она или нет. Даже тогда, когда любимый человек буднично идет по улице, а ты смотришь ему вслед, провожая до вечера, болит вся кожа.

Сергей Жадан — писатель, переводчик, музыкант, волонтер, общественный деятель.

Ніхто не знає, як працює любов,

З яких рухів вона народжується, з яких розмов,

З якої виймається радості, з якої вини,

Але вона працює, спробуй її зупини.

— мужчины влюбляются так,

как киты выпрыгивают на берег.

без всякого шанса на возвращение.

Марьяна Савка — писательница, литературовед, публицистка, главный редактор и соучредитель Видавництва Старого Лева.

стіни, що затуляють чотири сторони світу,

усе ще не дім.

струни, напнуті на гриф,

усе ще не музика.

і серце, в якому любов не живе,

неживе.

В День святого Валентина можно насладиться не только красивыми текстами о любви, но и романтичными фильмами. Так что держи подборку фильмов, которые можно посмотреть вместе с любимым человеком в этот день.

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