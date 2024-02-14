Кохання у повітрі та словах: цитати і вірші про палке почуття найвідоміших українських письменників та поетів

Здається, про кохання сказано вже так багато, що важко знайти якісь нові слова, метафори та порівняння. Але українська мова — інструмент настільки виразний та багатий, що геніям слова вдається щоразу промовляти про це почуття по-новому, все глибше занурюючи нас, читачів, у його глибини.

Напередодні Дня святого Валентина Вікна підготували для тебе цитати про кохання — від українських класиків до сучасників. Пропонуємо насолодитися рядками, сповненими глибоких почуттів, переживань та пристрасті.

Цитати і вірші про кохання від українських поетів — добірка

Григорій Сковорода — видатний український філософ, містик, богослов, поет, педагог.

…хіба всі дарунки, навіть ангельська мова, не ніщо без любові? Що дає основу? — Любов. Що творить? — Любов. Що зберігає? — Любов, любов. Що дає насолоду? — Любов, любов, початок, середина і кінець.

Іван Франко — поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публіцист, перекладач, науковець.

— Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини.

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Я не тебе люблю, о ні.

Люблю я власну мрію.

Що там у серденьку на дні

Відмалечку лелію…

Марко Вовчок — письменниця, перекладачка.

— Нащо те кохання у світі? А коли серце кохає — як не кохати? Який прибуток з тих любощів, — Не знаю, тільки ніхто не залишить свого кохання… Чи ж варті? Гірко даремно кохати, гірко даремно дожидати, а ще гірше не кохати й не дожидати.

Леся Українка — письменниця, перекладачка та культурна діячка.

Любов може бути чудовою поемою, що люди потім перечитують у спогадах, без болю, без прикрого почуття.

Володимир Винниченко — політичний і громадський діяч, прозаїк, драматург і художник.

Кохання є цвіт, з якого виростає рідкий овоч — любов. Без цвіту немає плоду, але цвіт не є плід і не всякий цвіт перетворюється в плід. Тисячі кохань обсипаються безплідними, усихають, не встигши розквітнути до зерна любові.

Олена Теліга — поетеса, публіцистка, літературна критикиня, діячка ОУН.

— Щодо кохання. Може, справжнє Кохання буває раз на тисячоліття, може, цілком не буває, але не важно саме Кохання, а наше відношення до нього, оцей культ, “лампада”, який є і у тебе і у мене, і оце є, наше, жіноче, відвічне, що ми схоронили до цього часу… (з листів до Наталі Лівицької-Холодної).

Василь Симоненко — український поет і журналіст, шістдесятник.

Навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе,

Захмеліть, одуріти від твого тепла.

Я кохаю тебе. Мені більше не треба,

Адже й так ти мені стільки щастя дала.

Микола Вінграновський — письменник-шістдесятник, режисер, актор, сценарист і поет.

Цю жінку я люблю. Така моя печаль.

Така моя тривога і турбота.

У страсі скінчив ніч і в страсі день почав.

Від страху і до страху ця любота.

Тарас Федюк — поет, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка.

над києвом кречетом перевертається час

і місяць у небі зійшов і між хмарами блима

любов нам помститься обом за любов і за нас

яких ми покинули там де якими були ми

над києвом хмари збираються у листопад

і наші обійми вінками пливуть за водою

і можна і треба було б озирнутись назад

де все ще стоять і ніяк не розлучаться двоє…

Оксана Забужко — письменниця, феміністська літературознавиця, поетеса, есеїстка, публіцистка, викладачка та політична активістка.

Тільки любов боронить від страху. Але хто (що) вборонить від страху саму любов?

Олекса Бик — поет, бард, громадський діяч, наразі воює на Бахмутському напрямку.

І в такому безлюдстві, немов по останній війні, серед чорних ночей і за ночі чорнішої жовчі, я самотній, як вовк, але ти — моя ягода вовча, що єдиного разу за вічність наснилась мені.

— Я писав їй листи, а вона ж не читає листи, вона любить — впритул стояти і говорити, коли мене від бажання до неї починає трясти і збиваються з ритму всі чортові біоритми. І коли відчуваю шкірою кожну її тату, ніби сонячні опіки, шрами або відбитки, і, можливо, колись я все-таки переросту цей безжальний вибір — забути або любити.

Сергій Татчин — поет, художник, зараз служить у ЗСУ.

моя любове! грудень у вогні.

в твоїх очах наснага і тривога.

люби мене живого й неживого

/хоча б за те, що ти іще в мені/.

Катерина Калитко — письменниця, перекладачка.

— Не вірю в любов легку. Справжнє завжди болить. Воно перевертає глибинні шари в душі й витягує тебе всього на світло. Тоді ти зовсім прозора істота, яка обпікається тим світлом і вчиться дихати по-новому.

Справжня любов болить незалежно від того, взаємна вона чи ні. Навіть тоді, коли кохана людина буденно йде вулицею, а ти дивишся їй услід, проводжаючи до вечора, болить уся шкіра.

Сергій Жадан — письменник, перекладач, музикант, волонтер, громадський діяч.

Ніхто не знає, як працює любов,

З яких рухів вона народжується, з яких розмов,

З якої виймається радості, з якої вини,

Але вона працює, спробуй її зупини.

— чоловіки закохуються так,

як кити вистрибують на берег —

без жодного шансу на повернення.

Мар’яна Савка — письменниця, літературознавиця, публіцистка, головна редакторка і співзасновниця Видавництва Старого Лева.

стіни, що затуляють чотири сторони світу,

усе ще не дім.

струни, напнуті на гриф,

усе ще не музика.

і серце, в якому любов не живе,

неживе.

У День святого Валентина можна насолодитися не лише красивими текстами про кохання, а й романтичними кінострічками. Отож тримай добірку фільмів, які можна переглянути разом з коханою людиною у цей день.

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