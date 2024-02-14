Кохання у повітрі та словах: цитати і вірші про палке почуття найвідоміших українських письменників та поетів

Здається, про кохання сказано вже так багато, що важко знайти якісь нові слова, метафори та порівняння. Але українська мова — інструмент настільки виразний та багатий, що геніям слова вдається щоразу промовляти про це почуття по-новому, все глибше занурюючи нас, читачів, у його глибини.
Напередодні Дня святого Валентина Вікна підготували для тебе цитати про кохання — від українських класиків до сучасників. Пропонуємо насолодитися рядками, сповненими глибоких почуттів, переживань та пристрасті.
…хіба всі дарунки, навіть ангельська мова, не ніщо без любові? Що дає основу? — Любов. Що творить? — Любов. Що зберігає? — Любов, любов. Що дає насолоду? — Любов, любов, початок, середина і кінець.
…хіба всі дарунки, навіть ангельська мова, не ніщо без любові? Що дає основу? — Любов. Що творить? — Любов. Що зберігає? — Любов, любов. Що дає насолоду? — Любов, любов, початок, середина і кінець.
— Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини.
Я не тебе люблю, о ні.Люблю я власну мрію.Що там у серденьку на дніВідмалечку лелію…
Я не тебе люблю, о ні.Люблю я власну мрію.Що там у серденьку на дніВідмалечку лелію…
— Нащо те кохання у світі? А коли серце кохає — як не кохати? Який прибуток з тих любощів, — Не знаю, тільки ніхто не залишить свого кохання… Чи ж варті? Гірко даремно кохати, гірко даремно дожидати, а ще гірше не кохати й не дожидати.
Любов може бути чудовою поемою, що люди потім перечитують у спогадах, без болю, без прикрого почуття.
Любов може бути чудовою поемою, що люди потім перечитують у спогадах, без болю, без прикрого почуття.
Кохання є цвіт, з якого виростає рідкий овоч — любов. Без цвіту немає плоду, але цвіт не є плід і не всякий цвіт перетворюється в плід. Тисячі кохань обсипаються безплідними, усихають, не встигши розквітнути до зерна любові.
Кохання є цвіт, з якого виростає рідкий овоч — любов. Без цвіту немає плоду, але цвіт не є плід і не всякий цвіт перетворюється в плід. Тисячі кохань обсипаються безплідними, усихають, не встигши розквітнути до зерна любові.
— Щодо кохання. Може, справжнє Кохання буває раз на тисячоліття, може, цілком не буває, але не важно саме Кохання, а наше відношення до нього, оцей культ, “лампада”, який є і у тебе і у мене, і оце є, наше, жіноче, відвічне, що ми схоронили до цього часу… (з листів до Наталі Лівицької-Холодної).
Навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе,Захмеліть, одуріти від твого тепла.Я кохаю тебе. Мені більше не треба,Адже й так ти мені стільки щастя дала.
Навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе,Захмеліть, одуріти від твого тепла.Я кохаю тебе. Мені більше не треба,Адже й так ти мені стільки щастя дала.
Цю жінку я люблю. Така моя печаль.Така моя тривога і турбота.У страсі скінчив ніч і в страсі день почав.Від страху і до страху ця любота.
Цю жінку я люблю. Така моя печаль.Така моя тривога і турбота.У страсі скінчив ніч і в страсі день почав.Від страху і до страху ця любота.
над києвом кречетом перевертається часі місяць у небі зійшов і між хмарами блималюбов нам помститься обом за любов і за насяких ми покинули там де якими були минад києвом хмари збираються у листопаді наші обійми вінками пливуть за водоюі можна і треба було б озирнутись назадде все ще стоять і ніяк не розлучаться двоє…
Тільки любов боронить від страху. Але хто (що) вборонить від страху саму любов?
Тільки любов боронить від страху. Але хто (що) вборонить від страху саму любов?
І в такому безлюдстві, немов по останній війні, серед чорних ночей і за ночі чорнішої жовчі, я самотній, як вовк, але ти — моя ягода вовча, що єдиного разу за вічність наснилась мені.
І в такому безлюдстві, немов по останній війні, серед чорних ночей і за ночі чорнішої жовчі, я самотній, як вовк, але ти — моя ягода вовча, що єдиного разу за вічність наснилась мені.
— Я писав їй листи, а вона ж не читає листи, вона любить — впритул стояти і говорити, коли мене від бажання до неї починає трясти і збиваються з ритму всі чортові біоритми. І коли відчуваю шкірою кожну її тату, ніби сонячні опіки, шрами або відбитки, і, можливо, колись я все-таки переросту цей безжальний вибір — забути або любити.
моя любове! грудень у вогні.в твоїх очах наснага і тривога.люби мене живого й неживого/хоча б за те, що ти іще в мені/.
моя любове! грудень у вогні.в твоїх очах наснага і тривога.люби мене живого й неживого/хоча б за те, що ти іще в мені/.
— Не вірю в любов легку. Справжнє завжди болить. Воно перевертає глибинні шари в душі й витягує тебе всього на світло. Тоді ти зовсім прозора істота, яка обпікається тим світлом і вчиться дихати по-новому.
Справжня любов болить незалежно від того, взаємна вона чи ні. Навіть тоді, коли кохана людина буденно йде вулицею, а ти дивишся їй услід, проводжаючи до вечора, болить уся шкіра.
Справжня любов болить незалежно від того, взаємна вона чи ні. Навіть тоді, коли кохана людина буденно йде вулицею, а ти дивишся їй услід, проводжаючи до вечора, болить уся шкіра.
Ніхто не знає, як працює любов,З яких рухів вона народжується, з яких розмов,З якої виймається радості, з якої вини,Але вона працює, спробуй її зупини.
Ніхто не знає, як працює любов,З яких рухів вона народжується, з яких розмов,З якої виймається радості, з якої вини,Але вона працює, спробуй її зупини.
— чоловіки закохуються так,як кити вистрибують на берег —без жодного шансу на повернення.
стіни, що затуляють чотири сторони світу,усе ще не дім.струни, напнуті на гриф,усе ще не музика.і серце, в якому любов не живе,неживе.
стіни, що затуляють чотири сторони світу,усе ще не дім.струни, напнуті на гриф,усе ще не музика.і серце, в якому любов не живе,неживе.
У День святого Валентина можна насолодитися не лише красивими текстами про кохання, а й романтичними кінострічками. Отож тримай добірку фільмів, які можна переглянути разом з коханою людиною у цей день.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.