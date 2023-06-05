Мальчик или девочка? Интересные идеи для гендер-пати — сделай этот момент незабываемым

Девочка или мальчик? Все чаще родители хотят узнать ответ на этот вопрос особенным способом. Для этого устраивают гендер-пати — вечеринки, посвященные полу ребенка.

За время существования такой вечеринки появилось немало оригинальных способов, которые не только покажут пол ребенка, но и позволят хорошо развлечься в кругу семьи.

Если не знаешь, что же выбрать для своей особенной вечеринки, здесь тебя ждет интересная подборка идей для гендер-пати.

Идеи для гендер-пати

Для такой вечеринки используют синие и розовые цвета (для мальчика и девочки соответственно). Но существует немало способов обыграть их, чтобы сделать вечеринку оригинальной.

Чем дольше существует традиция, тем больше креативных способов появляется. Мы расскажем о золотой классике и креативных идеях, чтобы твоя гендер-пати получилась особенной.

Торт с секретом

Этот вариант не только интересный, но и очень вкусный. Он стал хорошей классикой для гендерных вечеринок. В частности, потому что подходит для любой вечеринки: с друзьями или в семейном кругу.

Следует отдать конверт с гендером малыша кондитеру. В зависимости от пола ребенка он может сделать розовую или голубую начинку, или покрасить в такие цвета основу торта.

Таким образом, снаружи десерт ничем не выдаст пол малыша. А отрезав кусочек, родители узнают, кто же их ждет.

Особенное пирожное

Идея с пирожными несколько отличается от торта своей интерактивностью. Надо заказать такое количество кексов, которое будет равно количеству гостей на вечеринке.

Сами кексы могут быть декорированы произвольно, главное, чтобы они не раскрывали пол ребенка сразу. Интерес этой идеи в том, что все начинки будут нейтрального цвета, кроме одной, которую и нужно будет найти.

Итак, раздай кексы гостям, станьте в круг и начните ритуал. Гости должны поочередно кусать пирожное, пока у кого-то не найдется розовая или голубая начинка.

Бокс счастья

Еще одной классической идеей является бокс с секретной начинкой. А именно, с гелевыми шариками и блестками. Лучше всего такой вариант будет смотреться на природе.

Все, что нужно будет сделать — открыть коробку. Оттуда вылетят шарики определенного цвета и расскажут о поле малыша. Такой способ использовала и звездная мама Светлана Тарабарова, когда ждала третьего ребенка.

Если хочется добавить интриги, иногда шарики в таком боксе делают нейтрального цвета, а потом кто-то особенный выносит заветный шарик с цветом пола ребенка. Это может быть любимая собака, котик или родной человек.

Пиньята

Пиньята — распространенная забава среди американцев. Ее суть состоит в том, чтобы разбить фигурку и получить вкусную начинку.

Для гендер-пати можно использовать большой гелевый шарик, заправленный конфетти в цвет пола. Родители должны лишь лопнуть шарик острым предметом и незабываемые впечатления гарантированы.

Кстати, именно такую гендер-пати устраивали для Даши Квитковой и Никиты Добрынина, когда они ждали малыша.

“Расстрел” шарика

Если идея с шариками понравилась, но хочется интерактива, то “расстрел” шариков идеально подойдет для твоей вечеринки. Интерес этой идеи состоит в том, что конфетти будет только в одном шарике.

Надутые шарики нужно приклеить к стене, а гостям — бросать в них дротиком для дартса. Игра продолжается до тех пор, пока кто-то не попадет в заветный шарик с цветом пола малыша.

Следы на футболке

Один из самых чувственных и романтичных способов узнать будущий пол малыша — оставить цветные отпечатки на животике мамы. Однако для этого однозначно понадобится помощь друзей или родных.

Так для родителей нужно приготовить белую одежду, повязки на глаза и краски для рисования руками. Во время самой вечеринки нужно закрыть родителями глаза, погрузить руки папы в цветную краску и подвести его к спине любимой, чтобы он обнял ее животик руками.

Затем родителям нужно снять повязки и на белой одежде мамы они увидят какой же пол будет у будущего малыша.

Холи фест

Если хочешь, чтобы в краске были все, можно устроить домашний холи фест. Такую вечеринку следует проводить на свежем воздухе, иначе придется отмывать краски от мебели и пола.

Для реализации этой идеи поручи кому-то купить краски нужного цвета и предупреди гостей, что все должны прийти в белой одежде.

На самой вечеринке останется только включить хорошую ритмическую музыку, танцевать и бросать друг в друга красками розового или синего оттенка.

Волшебный дым

Хорошей идеей для того чтобы узнать пол малыша, являются дымовые шашки в цвет пола. Такой способ не только эффектен, но и обеспечит хорошие фотографии.

Также он удивительно прост в реализации, ведь не требует особых усилий. Все, что нужно сделать — заказать дымовую шашку нужного цвета и вручить родителям.

Квест

Еще одним интересным вариантом для гендер-пати являются квесты. Можно поручить это организаторам квестов или друзьям.

Родителям и участникам вечеринки нужно будет разгадывать загадки, искать подсказки, чтобы найти место, где спрятан пол ребенка.

Сам квест можно использовать в качестве дополнения к предыдущим способам и сделать момент ожидания более интересным и интерактивным.

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