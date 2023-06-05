Хлопчик чи дівчинка? Цікаві ідеї для гендер-паті — зроби цей момент незабутнім

Дівчинка чи хлопчик? Дедалі частіше батьки хочуть дізнатися відповідь на це питання в особливий спосіб. Для цього влаштовують гендер-паті — вечірку, присвячену статі дитини.

За час існування такої вечірки з’явилося чимало оригінальних способів, які не лише покажуть стать дитини, а й дозволять гарно розважитися в родинному колі.

Якщо не знаєш, що ж обрати для своєї особливої вечірки, тут на тебе чекає цікава підбірка ідей для гендер-паті.

Ідеї для гендер-паті

Для такої вечірки зазвичай використовують сині та рожеві кольори (для хлопчика й дівчинки відповідно). Та існує чимало способів обіграти їх, щоб зробити вечірку оригінальною.

Чим довше існує традиція, тим більше креативних способів з’являється. Ми розповімо про золоту класику та креативні ідеї, щоб твоя гендер-паті вийшла особливою.

Торт із секретом

Цей варіант не лише цікавий, а й надзвичайно смачний. Він став доброю класикою для гендерних вечірок. Зокрема, бо підходить для будь-якої вечірки: з друзями чи в родинному колі.

Слід віддати конверт з гендером малюка кондитеру. Залежно від статі дитини, він може зробити рожеву чи блакитну начинку, або пофарбувати в такі кольори коржі торта.

Таким чином ззовні торт нічим не видасть стать, а відрізавши шматочок, батьки дізнаються, хто ж на них чекає.

Особливе тістечко

Ідея з тістечками дещо відрізняється від торта своєю інтерактивністю. Треба замовити таку кількість кексів, яка дорівнюватиме кількості гостей на вечірці.

Самі кекси можуть бути задекоровані довільно, головне, щоб не розкривали стать одразу. Цікавість цієї ідеї в тому, що всі начинки будуть нейтрального кольору, крім однієї, яку й треба буде знайти.

Отож, роздай кекси гостям, станьте у коло й почніть ритуал. Гості мають по черзі кусати тістечко, допоки у когось не знайдеться рожева або блакитна начинка.

Бокс щастя

Ще однією класичною ідеєю є бокс із секретною начинкою. А саме, з гелевими кульками та блискітками. Найкраще такий варіант виглядатиме на природі.

Все, що треба буде зробити — відкрити коробку. Звідти вилетять кульки певного кольору й розкажуть про стать малюка. Такий спосіб використала й зіркова мама Світлана Тарабарова, коли чекала на третього малюка.

Якщо ж хочеться додати інтриги, кульки в такому боксі роблять нейтрального кольору, а потім хтось особливий виносить заповітну кульку кольору статі малюка. Це може бути улюблена собака, котик чи рідна людина.

Піньята

Піньята — розповсюджена забавка серед американців. Її суть полягає у тому, щоб розтрощити паперову фігурку й отримати смачну начинку.

Для гендер-паті можна використати велику гелеву кульку, заправлену конфеті в колір статі. Батьки мають лише луснути кульку гострим предметом і незабутні враження гарантовані.

До речі, саме таку гендер-паті влаштовували для Даші Квіткової та Нікіти Добриного, коли вони чекали на малюка.

“Розстріл” кульки

Якщо ідея з кульками сподобалася, але хочеться інтерактиву, то “розстріл” кульок ідеально підійде для твоєї вечірки. Цікавість цієї ідеї в тому, що конфеті буде лише в одній кульці.

Кульки треба приклеїти до стіни, а гостям — влучати в них дротиком для дартсу. Гра має тривати до тих пір, доки хтось не влучить у заповітну кульку зі статтю.

Сліди на футболці

Один з найчуттєвіших та найромантичніших способів дізнатися майбутню стать малюка — залишити кольорові відбитки на животику мами. Проте для цього однозначно знадобиться допомога друзів чи рідних.

Так, для батьків треба приготувати білий одяг, пов’язки на очі та фарби для малювання руками. Під час самої вечірки треба закрити батьками очі, занурити руки тата у кольорову фарбу та підвести його до спини коханої, щоб він обійняв її животик руками.

Потім батькам треба зняти пов’язки й на білій футболці мами вони побачать колір статі майбутнього малюка.

Холі фест

Якщо ж хочеш, щоб у фарбі були всі, можна влаштувати домашній холі фест. Таку вечірку слід проводити на свіжому повітрі, інакше доведеться відмивати фарби з меблів та підлоги.

Для реалізації цієї ідеї доручи комусь купити фарби потрібного кольору та попередь гостей, що всі мають прийти в білому одязі.

На самій вечірці залишиться лише увімкнути гарну ритмічну музику, танцювати й кидати одне в одного фарбами рожевого чи синього відтінку.

Чарівний дим

Гарною ідеєю для того щоб дізнатися стать малюка, є димові шашки в колір статі. Такий спосіб не лише ефектний, а й забезпечить гарні фотографії.

Також він напрочуд простий у реалізації, адже не потребує особливих зусиль. Усе, що треба зробити, замовити димову шашку потрібного кольору й вручити її батькам на вечірці.

Квест

Ще одним цікавим варіантом для гендер-паті є квести. Можна доручити це організаторам квестів або друзям. Батькам та учасникам вечірки треба буде розгадувати загадки, шукати підказки, щоб знайти місце, де захована відповідь про стать дитини.

Сам квест можна використати як доповнення до попередніх способів й зробити момент очікування цікавішим та інтерактивнішим.

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