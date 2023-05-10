Донька мене врятувала — Світлана Тарабарова про досвід материнства під час великої війни та власні переживання

Мама. Рідне слово з чотирьох букв, яке несе в собі тисячі емоцій та силу підтримки мільйонів.

Мама. Та, кого першою ми бачимо та відчуваємо одразу після народження. Та, що вчить жити у світі, який повний радості та небезпек. Та, кому першій телефонують, вийшовши з полону, і та, за яку моляться далеко від дому.

Матері за час повномасштабного вторгнення стали ще сильнішими. Ще досконалішими. Ще більш відважними та беручкими, бо життя залишило їх наодинці з проблемами.

Протягом днів великої війни слово “мама” набуло нового значення та сенсу. Кожна жінка, що реальним щитом закриває дитину від обстрілів та повітряних тривог, чий досвід материнства припав на блекаути та окупацію, яка підтримує життя навколо та дає його іншим — українська мама, незламна та нескорена.

Ця історія — частина спільного проекту Вікон та СТБ до Дня матері. Він є присвятою незламним українським матусям, які під час повномасштабної війни народжують нових українців, щоб життя тривало. І стають щитом для своїх дітей. Більше дивись у спецпроекті Мадонна. Життя триває.

Світлана Тарабарова про вагітність і пологи під час війни

Світлана Тарабарова — вітчизняна співачка та матуся трьох чудових дітей. Вона народила свою доньку під час повномасштабного вторгнення.

На початку великої війни, за кілька днів до окупації селища Дмитрівка, співачка встигла вивезти дітей на Захід України, та уже на початку травня вони разом повернулися під Київ і лишилися тут.

Світлана розповіла, яким для неї став досвід материнства під час хиткого воєнного часу.

Звичайно, я перелякалася. Це велика відповідальність, коли ти не розумієш — у тебе є дім чи немає. З дітьми “на валізах” дуже тривожні думки були.

Але шок пройшов, і я зрозуміла, що моя третя дитина мене врятувала. Я усвідомила власну відповідальність перед нею, тож менше читала новини.

Так я зберегла нервову систему своїх двох інших дітей та виносила здорове третє маля.

Донька мене врятувала. Якби не вона, я б і далі хвилювалася, переживала.

Світлана Тарабарова зізнається, що в той момент, коли вона завагітніла, то, як і всі українки, відчувала спустошення. На момент півроку від початку великої війни донька змогла зарядити свою зіркову маму.

— Вона наче сказала мені: “Прокидайся! Твоя місія зараз — народити нове життя!” — розповідає Тарабарова.

Як це: бути вагітною під час війни?

Жінка каже: нічого приховувати, адже бути вагітною під час війни — дуже складно. Бо увесь час у голові майбутньої мами відбувається самоаналіз та заспокоєння через ті чи інші ситуації.

— Ми дуже переживали, як їхати до пологового, якщо я почну народжувати вночі: усюди блокпости, комендантська година. Кілька разів ми їздили у лікарню в пізню пору доби — це був ще той атракціон, — зізнається співачка.

Складно було фізично, психологічно. Але ти знаєш, заради чого це все, тож акумулюєш сили.

Коли ти хвилюєшся, то починає боліти усе. Це була моя найболючіша вагітність з усіх трьох, — ділиться Світлана Тарабарова.

Вона кілька разів лежала “на збереженні”, найдужче боялася втратити доньку. Але лікарі запевняли — мусить бути сильною, бо жінки України, а тим паче ті, які під час війни наважилися виносити та народити маля, повинні бути сильними.

— Це спрацювало. Мені допомогла підтримка людей, — резюмує жінка.

— Чи впливали на перебіг вагітності медичні обстеження та блекаути?

— Мені пощастило, адже блекаути закінчилися саме на моїх останніх місяцях вагітності.

Проблеми були тоді, коли я опинилася на благодійному виступі у Польщі. Тоді ми стикнулися з їхніми протоколами медицини. Я зрозуміла, що хочу повернутися додому, щоб народжувати в Україні, з нашими спеціалістами, — ділиться Світлана Тарабарова.

А ще додає, що двоє її дітей просто не давали можливості розкисати та опускати руки.

Так, інколи я втомлювалася, але діти тримали мене в тонусі. Адже потрібно було готувати, прибирати, розважати, лікувати.

Не рожево-квіткова реальність

— Перед початком пологів я питала у лікарів, що буде, якщо почнеться повітряна тривога чи інші неочікувані ситуації. У лікарні були оснащені підвали та бомбосховища для потреб породіль, тож це заспокоювало.

На щастя, я народжувала не під звуки сигналу повітряної тривоги.

Лише був момент під час перейм: я побачила біля вікна велику подряпину на стіні. Запитала: “Що це?”, а мені відповіли: “Це — наслідки російського обстрілу”.

Коли народжувала доньку, дивилася на цю стіну та розуміла, що наша реальність, на жаль, не рожево-квіткова, — зізнається українська співачка.

Складно було лише відновлюватися після третіх пологів з таким маленьким проміжком, — пояснює Світлана.

Навіть зараз, попри обстріли та звуки вибухів під час тренувань наших військових, чи повітряних тривог, сім’я Світлани Тарабарової не падає духом. Навпаки, зізнається співачка, щоразу бажають хлопцям та дівчатам із ЗСУ успіху у справах, які вони роблять.

На жаль, до всього у житті звикаєш, — зауважує вона.

— Але я вірю у найкраще! — ділиться жінка.

Як повномасштабне вторгнення змінило життя

Як і всіх українців, повномасштабна війна вдарила Світлану Тарабарову в самісіньке серце.

— Але вона зробила нас також сильнішими. Звісно, 24 лютого стало жахом, але для мене та моєї сім’ї війна триває з 2014 року. Моя пісня Повертайся живим була написана після Іловайська, у 2014-му. Ще тоді я співала в окопах на Сході від Маріуполя до Новоайдара.

Для мене це, звісно, потрясіння, але я знала, що так буде, — зізнається співачка Світлана Тарабарова.

За час війни українські мами стали найсильнішими жінками у світі. Вони встигають все — обійняти, поцілувати, захистити.

Не просто ж так Україна — це жінка. Роль мами — неймовірно велика, і завдяки нашим захисникам ми можемо народжувати тут, і я дякую кожному та кожній за це, — каже Тарабарова.

За словами співачки, тепер жінка взяла на себе не лише тил, адже багато з нас встигає і народжувати, і сидіти в окопах.

Низький уклін всім українським мамам. Ми вистоїмо, — наголошує Світлана Тарабарова.

Співачка радить тим, хто нині при надії, менше хвилюватися та довіритися долі.

— У кожного свій шлях, тож радити щось — велика відповідальність. Кожна жінка відчуває, коли саме приходить її час ставати мамою.

Зараз я щаслива попри все. Вперше я кайфую на повну від материнства!

Адже коли це твоя перша дитина — ти постійно хвилюєшся; коли друга — ти втомлена і хвилюєшся; а з третьою дитиною вже не так складно, ти знаєш, що робити, — каже Тарабарова.

Дивись важливий проект – присвяту українським жінкам, які народили під час війни, — документальний фільм Мадонна. Життя триває — 14 травня, в неділю, о 23:10 на телеканалі СТБ!

Народжувати під час війни — випробування для українських жінок. Проте Україна не впала — не впадуть і українки! Про власний досвід материнства під час війни розповіла Олена Лунькова.

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