Дочка меня спасла — Светлана Тарабарова об опыте материнства во время великой войны и собственных переживаниях

Мама. Родное слово из четырех букв, которое несет тысячи эмоций и силу поддержки миллионов.

Мама. Та, которую первой мы видим и чувствуем сразу после рождения. Учит жить в мире, полном радости и опасностей. Та, кому первой звонят по телефону при выходе из плена, и та, о которой молятся далеко от дома.

Матери за время полномасштабного вторжения стали еще сильнее. Еще более совершенными. Еще более отважными и гибкими, потому что жизнь оставила их наедине с проблемами.

В течение дней великой войны слово “мама” приобрело новое значение и смысл. Каждая женщина, которая реальным щитом закрывает ребенка от обстрелов и воздушных тревог, чей опыт материнства пришелся на блэкауты и оккупацию, которая поддерживает жизнь вокруг и дает ее другим — украинская мама, несгибаемая и непокоренная.

Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он является посвящением несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рождают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше смотри в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

Светлана Тарабарова о беременности и родах во время войны

Светлана Тарабарова — отечественная певица и мама трех замечательных детей. Она родила свою дочь во время полномасштабного вторжения.

В начале большой войны, за несколько дней до оккупации поселка Дмитровка, певица успела вывезти детей на Запад Украины, но уже в начале мая они вместе вернулись под Киев и остались здесь.

Светлана рассказала, каким для нее стал опыт материнства во время шаткого военного времени.

Конечно, я испугалась. Это большая ответственность, когда ты не понимаешь — у тебя есть дом или нет. С детьми “на чемоданах” очень тревожные мысли были.

Но шок прошел, и я поняла, что мой третий ребенок меня спас. Я осознала собственную ответственность перед ним и меньше читала новости.

Таким образом, я сохранила нервную систему своих двух других детей и выносила здорового третьего малыша.

Дочь меня спасла. Если бы не она, я бы и дальше волновалась, переживала.

Светлана Тарабарова признается, что в тот момент, когда она забеременела, то, как и все украинки, чувствовала опустошение. На момент полугода после начала войны дочь смогла зарядить свою звездную маму.

— Она словно сказала мне: “Просыпайся! Твоя миссия сейчас — родить новую жизнь!” — рассказывает Тарабарова.

Как это: быть беременной во время войны?

Женщина говорит: нечего скрывать, ведь быть беременной во время войны очень сложно. Потому что все время в голове будущей мамы происходит самоанализ и успокоение из-за тех или иных ситуаций.

— Мы очень переживали, как ехать в роддом, если я начну рожать ночью: повсюду блокпосты, комендантский час. Несколько раз мы ездили в больницу в позднее время суток — это был еще тот аттракцион, — признается певица.

Трудно было физически, психологически. Но ты знаешь, ради чего это все, поэтому аккумулируешь силы.

Когда ты волнуешься, то начинает болеть все. Это была моя самая болезненная беременность из всех трех, — делится Светлана Тарабарова.

Она несколько раз лежала “на сохранении”, больше всего боялась потерять дочь. Но врачи уверяли — должна быть сильной, потому что женщины Украины, а тем более те, которые во время войны решились выносить и родить малыша, должны быть сильными.

— Это сработало. Мне помогла поддержка людей, — резюмирует женщина.

— Влияли ли на течение беременности медицинские обследования и блэкауты?

— Мне повезло, ведь блэкауты закончились именно на моих последних месяцах беременности.

Проблемы были тогда, когда я попала на благотворительное выступление в Польше. Тогда мы столкнулись с их медицинскими протоколами. Я поняла, что хочу вернуться домой, чтобы рожать в Украине с нашими специалистами, — делится Светлана Тарабарова.

А еще добавляет, что двое ее детей просто не позволяли раскисать и опускать руки.

Да, иногда я уставала, но дети держали меня в тонусе. Ведь нужно было готовить, убирать, развлекать, лечить.

Не розово-цветочная реальность

— Перед началом родов я спрашивала врачей, что будет, если начнется воздушная тревога или другие неожиданные ситуации. В больнице были оснащены подвалы и бомбоубежища для нужд рожениц, поэтому это успокаивало.

К счастью, я рожала не под звуки сигнала воздушной тревоги.

Только был момент во время схваток: я увидела у окна большую царапину на стене. Спросила: “Что это?”, а мне ответили: “Это — последствия российского обстрела”.

Когда рожала дочь, смотрела на эту стену и понимала, что наша реальность, к сожалению, не розово-цветочная, признается украинская певица.

Сложно было только восстанавливаться после третьих родов с таким маленьким промежутком, — объясняет Светлана.

Даже сейчас, несмотря на обстрелы и звуки взрывов во время тренировок наших военных или воздушных тревог, семья Светланы Тарабаровой не падает духом. Наоборот, признается певица, каждый раз желают ребятам из ВСУ успеха в делах, которые они делают.

К сожалению, ко всему в жизни привыкаешь, — отмечает она.

— Но я верю в лучшее! — делится женщина.

Как полномасштабное вторжение изменило жизнь

Как и всех украинцев, полномасштабная война ударила Светлану Тарабарову в самое сердце.

— Да, она сделала нас тоже сильнее. Конечно, 24 февраля стало ужасом, но для меня и моей семьи война продолжается с 2014 года. Моя песня “Повертайся живим” была написана после Иловайска, в 2014-м. Еще тогда я пела в окопах на Востоке от Мариуполя до Новоайдара.

Для меня это, конечно, потрясение, но я знала, что так будет, — признается певица Светлана Тарабарова.

Во время войны украинские мамы стали сильнейшими женщинами в мире. Они успевают всё — обнять, поцеловать, защитить.

Не просто так Украина — это женщина. Роль мамы — невероятно велика, и благодаря нашим защитникам мы можем рожать здесь, и я благодарю каждого и каждую за это, — говорит Тарабарова.

По словам певицы, теперь женщина взяла на себя не только тыл, ведь многие успевают и рожать, и сидеть в окопах.

Низкий поклон всем украинским мамам. Мы выстоим, — отмечает Светлана Тарабарова.

Певица советует тем, кто сейчас ждет ребенка, меньше волноваться и довериться судьбе.

— У каждого свой путь, так что советовать что-то — большая ответственность. Каждая женщина чувствует, когда приходит ее время становиться мамой.

Сейчас я счастлива, несмотря ни на что. Впервые я кайфую на полную от материнства!

Ведь когда это твой первый ребенок — ты постоянно волнуешься; когда второй — ты устаешь и волнуешься; а с третьим ребенком уже не так сложно, ты знаешь, что делать, — говорит Тарабарова.

Смотри важный проект – посвящение украинским женщинам, родившим во время войны, документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

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