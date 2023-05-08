Как это — рожать под ракетные удары? Алена Лунькова о вызовах и роли матери во время войны

Во время полномасштабной войны неоценимая роль матери стала еще более значимой. Беременеть, рожать под звуки взрывов и сирен, спускаться в укрытие с малышом на руках стало нашей реальностью и немыслимым горем для матерей всего мира.

Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он является посвящением несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше смотри в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

Алена Лунькова про беременность и роды во время войны

Алена Лунькова — бывшая журналистка Вікна-новости на СТБ, редактор проекта БутусовПлюс и соавтор YouTube-канала LuKi. Своего второго ребенка она родила во время полномасштабной войны в апреле этого года. Алена рассказала, как для нее началась война.

Мы проснулись, это было страшно, переложили ребенка поближе к себе. У нас был собран тревожный чемоданчик, там были документы, деньги. Я паниковала и собирала все вещи, которые видела, — вспоминает Алена.

Потом семья поехала во Львов. Вторую беременность Алена не планировала, ведь первые роды были сложными, а до первенца была еще внематочная беременность с удалением трубы. Врач сказала, что нужно сначала лечиться, чтобы родить второго ребенка. Вероятность родить второго малыша была очень маленькая, но она воплотилась в жизнь.

Я очень испугалась, когда узнала, что беременна. Первой эмоцией были слезы. Я очень боялась за ребенка, как он все это воспримет, тревоги, стрессы, как это скажется на беременности, — рассказывает Алена Лунькова.

Потом женщина подумала: “Чего бояться? Ведь украинцев должно быть больше”. С такой мыслью остальной срок беременности и провела. Алена рассказывает, что быть беременной во время войны сложнее всего на первых месяцах.

Трудности беременности во время войны

— У меня был ужасный токсикоз, было сложно заставить себя подняться и пойти в укрытие. На втором и третьем триместрах в укрытии сложно, постоянно хочется в уборную, — делится Алена.

Морально сложно было читать новости, что погиб кто-то из твоих друзей — это самое страшное. Когда видишь новости, где погибли дети, новорожденные, обстрелы роддома, ты на себя это сразу примеряешь, — говорит женщина.

Врач говорила Алене, что нужно беречься от стресса, поэтому просила не читать новости. Алена же работает редактором, и не читать новости просто не выходит.

Монтируешь видео, трупы заблюриваешь, новости в Telegram… Я уже врачу сказала: “Хорошо, не буду читать новости”, — делится женщина.

О сохранении спокойствия говорит, что даже не пыталась успокоиться, просто ждала и думала, боялась, что придется рожать во время тревоги в укрытии. Это единственное, за что она переживала.

Поиск роддома и обстрелы возле дома

Алена искала роддом с укрытием. Потом начались обстрелы критической инфраструктуры, и ей пришлось искать роддом с генераторами. Ведь сразу думаешь: вдруг понадобится реанимация ребенка. Нужно, чтобы работали все приборы.

Проблем во время беременности у Алены не было. Все время она провела во Львове, потому что там меньше тревог и вообще спокойнее для беременной. В частной клинике женщину приятно удивили, ведь делают скидки тем, чьи мужья или жены в ВСУ.

Мой муж не на фронте, поэтому мне не сравнить, что чувствуют женщины, когда их мужья на передке. Большую часть беременности он был рядом, — рассказывает Алена.

Больше всего волновалась именно за жизнь. Случилось так, что рядом с домом по ТЭЦ прилетело три ракеты. После этого супруги решили сменить квартиру.

Найти место без критической инфраструктуры и военных объектов рядом очень сложно, поэтому каждую тревогу женщина с двумя детьми ходит в укрытие.

Роль матери во время войны — быть за двоих

— Сложно идти с двумя детьми в укрытие, потому что нужно брать одного и другого, в укрытии с детьми на самом деле довольно сложно. Один кричит, другой хочет есть, — говорит Алена.

Она отмечает, что имеет повышенную тревожность, поэтому каждый раз спускается в укрытие.

Дети не могут сейчас сами принимать решения, а я не могу пренебрегать их безопасностью. Это моя обязанность, поэтому каждую тревогу мы спускаемся, — делится женщина.

Старший сын женщины ходит в садик. Там его научили каждый раз при звуках сирены говорить маме, что нужно идти в укрытие. Единственное, когда он услышал первый прилет рядом, сильно испугался и спросил, что это такое.

Я на эмоциях ответила, что это “кацапуры”. Теперь он каждый раз кричит это слово, когда что-то громко взрывается и когда выключают свет. Научился у меня, — смеется Алена.

Алена Лунькова советует женщинам и беременным во время войны наслаждаться жизнью, делать все, что хочется, не стесняться своих желаний, меньше бояться и просто проживать жизнь.

Потому что война — вещь, которая показывает, что все может очень быстро закончиться. Очень банально, но нужно просто жить, — советует Алена Лунькова.

По мнению Алены, в Украине на войну все-таки больше идут мужчины. Роль матери при этом — взять на себя и роль отца. Быть за двоих — это сложнее, чем когда семья полностью дома.

— Когда я рожала дочку, в родильном сказали, что если родится девочка — это к победе. Была воздушная тревога, и мы с роженицами спустились в укрытие. Оказалось, что из семи женщин у пятерых родились девочки.

Я не поверила, говорила, что верю не в приметы, а в ВСУ. Дочь мы назвали Ника — как символ победы, потому что хочется в нее верить, — рассказывает Алена.

Смотри важный проект – посвящение мамам, которые родили во время полномасштабной войны — документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

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