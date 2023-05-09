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Акушерка кладе на мене дитину і… за вікном вибух! Інтерв’ю з українкою про материнство під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 09 Травня 2023, 10:00
Інтерв'ю з Ольгою Шпачук - українкою, яка народжувала під час війни
Фото: Instagram

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