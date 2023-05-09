Акушерка кладет на меня ребенка и… за окном взрыв! Интервью с украинкой о материнстве во время войны

Ольга Шпачук — продюсер, проживающая в Киеве. А сейчас она привыкает к своему новому статусу — мамы. Трехмесячная дочь Ева стала надеждой женщины на лучшее. Но, к сожалению, беременность не прошла спокойно.

Ольга искренне рассказала, что ей пришлось пережить в течение этих месяцев и как изменилась ее жизнь после родов.

Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он посвящен несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рождают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше читай в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

— Какие у вас были первые эмоции, когда узнали о начале полномасштабного вторжения?

— Страх — это самая большая эмоция, которую я испытывала в то время. Были слезы, непонимание, что делать дальше.

— Вы уже были беременны на тот момент?

— Нет, я узнала о беременности во время полномасштабной войны, летом. Сначала было ощущение абсолютного счастья, а потом пришло понимание, что сейчас война, и страх за своего будущего ребенка.

Я постоянно была в состоянии тревожности из-за войны. Кроме того, очень хотела рожать в Киеве, но не понимала, удастся ли это.

— Что поддерживало вас в этот период?

— Понимание, что я теперь не одна, что теперь я отвечаю за свою жизнь и за жизнь малыша.

— Постоянно спускаться в укрытие, наверное, было тяжело?

— На то время мы жили на 16-м этаже. Началась тревога, выключили свет, перестали работать лифты. Когда тревога кончалась, их включали не сразу. Бывали случаи, что лифт не работал неделями.

Ты спускаешься в метро, потом возвращаешься домой пешком на 16-й этаж. Беременной это тяжело.

— Не было ли каких-то проблем с медицинским обслуживанием?

— Было. Я стояла на учете в обычной районной поликлинике. Когда мне нужно было сдавать анализы, а у них не было света, я не могла этого сделать.

Им просто негде было их хранить — выключались холодильники. Поэтому я приходила через неделю-две или шла в частную лабораторию.

— Что было тяжелее всего за период беременности?

— В период беременности у меня был постоянный страх за жизнь ребенка. Тяжелой была новогодняя ночь, когда была массированная атака. Периодически думала о том, что, возможно, мне повезет и я не буду рожать в подвале.

Однако в роддом я попала 25 января вечером, перед тревогой. Ночью была массированная атака.

В тот момент, когда я родила Еву, акушерка кладет на меня ребенка, и за окном взрыв! Я до сих пор не знаю, что это было — ПВО или прилет.

С одной стороны, ты как будто не обращаешь на это внимание, потому что рождаешь, но с другой — ты понимаешь, что за окном взрывы, но не можешь спуститься в подвал, потому что уже поздно.

— За что вы больше всего беспокоились в период беременности?

— За то, чтобы мой ребенок родился здоровым.

— С какими трудностями вы столкнулись уже после рождения ребенка?

— Когда мы выписались (из роддома — ред.), еще был блэкаут. Две недели у нас постоянно исчезал свет, иногда отопление.

Ночные тревоги, тревожные чемоданы — все это тяжело.

— Как война изменила жизнь вашей семьи?

— Часть моей семьи не живет в Украине. Даже двоюродная сестричка Евы родилась за границей. Мы не виделись уже больше года.

Мы переехали, и такое впечатление, что ты постоянно живешь на чемоданах, потому что не знаешь, что будет завтра. Это, пожалуй, самое большое изменение, и самое трудное из того, что мы сейчас переживаем.

К тому же мы постоянно живем в тревоге за родных, друзей, знакомых.

— Как, по-вашему, изменилась роль матери во время полномасштабной войны?

— Мама всегда заботится о своем ребенке, но сейчас у тех мам, чьи мужья защищают страну, или тех, кто, к сожалению, потеряли свою вторую половинку, ответственности стало вдвое больше — за себя и папу. И женщина должна быть готова в любой момент спасать своего ребенка любым способом.

— Что бы вы могли посоветовать беременным сейчас?

— Во-первых, стараться не нервничать. Да, сейчас тяжело, но когда ты уже держишь ребенка на руках — это самое большое счастье. Поэтому весь этот страх и нервозность проходят.

Во-вторых, быть всегда собранной, сконцентрированной и помнить, что теперь ты несешь ответственность, кроме своей жизни, еще и за ребенка.

И последнее — не бояться рожать! Жизнь продолжается!

— Как вы физически и морально сейчас?

— Во время родов мое состояние от нервозности и отчаяния из-за того, что у тебя за окном летают ракеты, автоматически переключилось в состояние счастья.

Но все равно живешь в тревожности. К примеру, сегодня ночью я проснулась за пять минут до воздушной тревоги, у меня такое бывает, я будто чувствую это.

Психологически стараюсь держать себя в руках. Не даю себе возможности раскисать. Верю в то, что победа уже совсем близко.

— А что в моменты отчаяния помогает вам собраться?

— Ева. Она сейчас моя основная поддержка и мой мотиватор. И вера в нашу победу.

Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

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