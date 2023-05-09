Акушерка кладет на меня ребенка и… за окном взрыв! Интервью с украинкой о материнстве во время войны

Ольга Шпачук — продюсер, проживающая в Киеве. А сейчас она привыкает к своему новому статусу — мамы. Трехмесячная дочь Ева стала надеждой женщины на лучшее. Но, к сожалению, беременность не прошла спокойно.
Ольга искренне рассказала, что ей пришлось пережить в течение этих месяцев и как изменилась ее жизнь после родов.
Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он посвящен несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рождают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше читай в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.
— Страх — это самая большая эмоция, которую я испытывала в то время. Были слезы, непонимание, что делать дальше.
— Нет, я узнала о беременности во время полномасштабной войны, летом. Сначала было ощущение абсолютного счастья, а потом пришло понимание, что сейчас война, и страх за своего будущего ребенка.
Я постоянно была в состоянии тревожности из-за войны. Кроме того, очень хотела рожать в Киеве, но не понимала, удастся ли это.
Я постоянно была в состоянии тревожности из-за войны. Кроме того, очень хотела рожать в Киеве, но не понимала, удастся ли это.
— Понимание, что я теперь не одна, что теперь я отвечаю за свою жизнь и за жизнь малыша.
Фото: olenka_shpachuk / Instagram
— На то время мы жили на 16-м этаже. Началась тревога, выключили свет, перестали работать лифты. Когда тревога кончалась, их включали не сразу. Бывали случаи, что лифт не работал неделями.
Ты спускаешься в метро, потом возвращаешься домой пешком на 16-й этаж. Беременной это тяжело.
— Было. Я стояла на учете в обычной районной поликлинике. Когда мне нужно было сдавать анализы, а у них не было света, я не могла этого сделать.
Им просто негде было их хранить — выключались холодильники. Поэтому я приходила через неделю-две или шла в частную лабораторию.
— В период беременности у меня был постоянный страх за жизнь ребенка. Тяжелой была новогодняя ночь, когда была массированная атака. Периодически думала о том, что, возможно, мне повезет и я не буду рожать в подвале.
Однако в роддом я попала 25 января вечером, перед тревогой. Ночью была массированная атака.
В тот момент, когда я родила Еву, акушерка кладет на меня ребенка, и за окном взрыв! Я до сих пор не знаю, что это было — ПВО или прилет.
В тот момент, когда я родила Еву, акушерка кладет на меня ребенка, и за окном взрыв! Я до сих пор не знаю, что это было — ПВО или прилет.
С одной стороны, ты как будто не обращаешь на это внимание, потому что рождаешь, но с другой — ты понимаешь, что за окном взрывы, но не можешь спуститься в подвал, потому что уже поздно.
— За то, чтобы мой ребенок родился здоровым.
— Когда мы выписались (из роддома — ред.), еще был блэкаут. Две недели у нас постоянно исчезал свет, иногда отопление.
Ночные тревоги, тревожные чемоданы — все это тяжело.
— Часть моей семьи не живет в Украине. Даже двоюродная сестричка Евы родилась за границей. Мы не виделись уже больше года.
Мы переехали, и такое впечатление, что ты постоянно живешь на чемоданах, потому что не знаешь, что будет завтра. Это, пожалуй, самое большое изменение, и самое трудное из того, что мы сейчас переживаем.
Мы переехали, и такое впечатление, что ты постоянно живешь на чемоданах, потому что не знаешь, что будет завтра. Это, пожалуй, самое большое изменение, и самое трудное из того, что мы сейчас переживаем.
К тому же мы постоянно живем в тревоге за родных, друзей, знакомых.
— Мама всегда заботится о своем ребенке, но сейчас у тех мам, чьи мужья защищают страну, или тех, кто, к сожалению, потеряли свою вторую половинку, ответственности стало вдвое больше — за себя и папу. И женщина должна быть готова в любой момент спасать своего ребенка любым способом.
— Во-первых, стараться не нервничать. Да, сейчас тяжело, но когда ты уже держишь ребенка на руках — это самое большое счастье. Поэтому весь этот страх и нервозность проходят.
Во-вторых, быть всегда собранной, сконцентрированной и помнить, что теперь ты несешь ответственность, кроме своей жизни, еще и за ребенка.
И последнее — не бояться рожать! Жизнь продолжается!
— Во время родов мое состояние от нервозности и отчаяния из-за того, что у тебя за окном летают ракеты, автоматически переключилось в состояние счастья.
Но все равно живешь в тревожности. К примеру, сегодня ночью я проснулась за пять минут до воздушной тревоги, у меня такое бывает, я будто чувствую это.
Психологически стараюсь держать себя в руках. Не даю себе возможности раскисать. Верю в то, что победа уже совсем близко.
Психологически стараюсь держать себя в руках. Не даю себе возможности раскисать. Верю в то, что победа уже совсем близко.
— Ева. Она сейчас моя основная поддержка и мой мотиватор. И вера в нашу победу.
Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!
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