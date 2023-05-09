Интервью
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Акушерка кладет на меня ребенка и… за окном взрыв! Интервью с украинкой о материнстве во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 09 мая 2023, 10:00
Інтерв'ю з Ольгою Шпачук - українкою, яка народжувала під час війни
Фото: Instagram

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