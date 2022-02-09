Хорошие воспоминания лучше валентинки: рассказываем, где отпраздновать 14 февраля в Киеве

Приближается один из самых романтичных праздников года — День Святого Валентина, или День всех влюбленных.

Пока девушки ожидают романтическую сказку, парни хватаются за голову и не знают, чем удивить любимую.

Так или иначе молодые люди пытаются провести это время вместе и устроить себе незабываемый день.

Мы хотим помочь тебе устроить романтическое свидание и подготовили несколько идей, как можно провести и где отпраздновать День Святого Валентина.

Что-то небанальное

Преимущественно пары в этот день ходят в ресторан или кино. А если выбрать другой вектор?

Поход в спа

Мы привыкли к тому, что в спа-салоны в основном ходят отдыхать женщины. Но мужчинам тоже нужно расслабляться, так почему бы не сделать это вместе?

Побывать на массаже, сделать маски, понежиться в джакузи — вы проведете незабываемое время вместе и хорошо отдохнете.

Экстрим

Если вам хочется больше активностей, можете пойти вместе на скалодром или погонять на картинге.

А самым ярким воспоминанием будет полет на вертолете над Киевом, если, конечно, ваш бюджет это позволяет.

Фотосессия

До сих пор у вас были фотографии, сделанные на телефон друзьями или родными? Можно это исправить. Закажите себе профессиональную фотосессию.

Но чтобы не просто фото у красивой стены. Подойдите с партнером к этому креативно и ответственно.

Продумайте несколько образов по мотивам ваших любимых фильмов или книг. И сделайте стилизованные фотографии.

Тогда этот день точно запомнится вам надолго, еще и будут классные фотографии на память.

Креативные заведения

Mr.Zuma

В этом японском ресторане вы сможете не только вкусно поесть, но вместе с любимым человеком приготовить общее блюдо.

Это будет японское блюдо Шабу-Шабу.

Вы сами сможете выбрать ингредиенты по вкусу: от тофу и овощей до грибов и зелени. Их придется опустить на время в готовый бульон.

Ресторан находится по адресу площадь Спортивная, 1а.

Свидание под куполом

Свидание под куполом — это возможность полюбоваться Киевом с высоты 28-го этажа. Внутри купола находится удобная мебель и декор, делающий атмосферу незабываемой.

Здесь вы сможете провести идеальный ужин и не замерзнете, ведь внутри купола тепло.

Локация находится на улице Бакинской.

Mercato Italiano

Ресторан итальянской кухни удивляет посетителей сразу с порога.

Каждый получит бесплатный коктейль. Также заведение будет украшать тематическая фотозона.

Ко Дню всех влюбленных ресторан обновил меню, так что можно будет попробовать что-нибудь интересное.

Ресторан находится по адресу площадь Спортивная, 1а.

Культурная программа

Ромео и Джульетта

Самая известная романтическая и трагическая история двух влюбленных.

Очень символично, что 14 февраля в Киеве состоится романтический вечер оперы и балета ROMEO & JULIET.

Время взять вторую половинку, чтобы познакомиться с этой историей, если еще не знакомы, и насладиться вечером.

Состоится событие 14 февраля в 20:00 в ресторанном комплексе Queen.

Стендап и вино. Лера Мандзюк

Если вы не хотите плакать от трагической истории в День всех влюбленных, советуем вам посетить это событие.

Жизненные шутки, бокал вина и приятная компания — все, что нужно для удачного вечера.

Шутки можно найти 14 февраля в 19:30 на локации Admiral Hall, Киев.

Верные жены

Спектакль, который точно понравится вам обоим.

Комедийный детектив имеет интересный и закрученный сюжет, который будет удерживать ваше внимание с первой до последней минуты.

В ролях: Анна Кошмал, народная артистка Украины Анжелика Гирич, Вера Кобзарь, Виталина Библив, Наталья Васько, Екатерина Варченко.

Спектакль состоится в Доме офицеров 14 февраля в 19:00.

День всех влюбленных — отличный способ наладить отношения. Ведь бывает так, что спустя много лет отношения переживают кризис.

Ранее мы рассказывали о том, как пережить кризис в отношениях, какие бывают их виды и как наладить семейную жизнь.