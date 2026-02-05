Куда пойти 14 февраля 2026 в Киеве: афиша самых интересных событий ко Дню святого Валентина

Конечно, День влюблённых можно провести романтично и дома, но стоит сделать его действительно незабываемым!

В этом году Киев предлагает множество вариантов для приятного проведения времени: концерты, спектакли, стендап-шоу и световые инсталляции — выбери под своё настроение и почувствуй магию праздника.

Куда пойти 14 февраля в Киеве — в нашем материале.

Куда пойти на День святого Валентина в Киеве: концерты 2026

The ROCK SYMPHONY Orchestra – NOTRE DAME de PARIS Le Concert

В Национальном дворце искусств Украина нас ждёт захватывающий симфонический концерт, где классическая музыка сочетается с хитами известного мюзикла. Идеально для тех, кто хочет провести вечер в атмосфере романтики и музыки.

ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ – грандиозное романтическое шоу

Во Дворце спорта 14 февраля состоится большое праздничное шоу с живой музыкой, интерактивами для пар и сюрпризами на сцене. Это отличная возможность сделать праздник ярким и незабываемым.

Любимые Баллады – Verona Voice & ROCK YOU!

Для тех, кто любит эмоциональную музыку и драйвовые ритмы. Вечер в Docker-G Pub подарит тепло и романтику, а музыка создаст нужное настроение.

Музыкальный концерт группы ШУГАР

Stereo Plaza приглашает в День влюблённых на живое выступление группы ШУГАР. Вечер будет наполнен современными хитами, драйвом и праздничным настроением, которое очаровывает сердце.

Вечер живой музыки Глаза в глаза

Романтический вечер за городом в Sosnovel: живой вокал Olya Vorobyova и уютная атмосфера – идеальное завершение дня для влюблённых пар.

Куда пойти 14 февраля в Киеве: спектакли 2026

Театрализованный концерт КИНО-ХИТ

Это шоу сочетает музыку и театр: в Киевской крепости обещают оживить любимые кинохиты, атмосфера – романтическая и лёгкая, для тех, кто любит наслаждаться искусством.

Театральная постановка Hotel 57: секстет бывших

В ATLAS на День святого Валентина ждёт театральный перформанс. Это отличный вариант для тех, кто хочет совместить романтическое настроение и посмотреть захватывающую историю с неожиданными сюжетными поворотами.

Конотопская ведьма в театре Берегиня

Блестящая классическая комедия по произведению Григория Квитки-Основьяненко — как подарок любимому человеку на 14 февраля. В этой постановке сатира, юмор и бурлеск мастерски переплетаются с народным колоритом.

Женщины Моцарта — страшная комедия на сцене театра Колесо

На сцене переплетаются интриги и любовь, роскошь и нищета, мошенничество и коварство — всё то, что сопровождало Моцарта на протяжении жизни. Это история не только о гении музыки, но и о женщинах, которые его любили, вдохновляли, ревновали и даже ненавидели

Куда пойти на День святого Валентина в Киеве: стендап-шоу 2026

Большой романтический стендап

В Украинском доме 14 февраля обещают идеальный вечер для пар и друзей. Лёгкий, весёлый и немного ироничный взгляд на отношения подарит море смеха.

Стендап Феликс Редька

Дом кино приглашает на вечер юмора, где шутки о любви, быте и ежедневных абсурдах заряжают позитивом.

Стендап Для влюблённых и не очень

В День влюблённых зал Театральный отеля Турист предлагает вечер смеха об отношениях. Идеально для пар, которые хотят смеяться вместе и почувствовать атмосферу праздника.

Стендап-шоу Сексология

Kooperativ открывает вечер юмора с нотками эротики, иронии и весёлых наблюдений об отношениях.

Алла Волкова & Богдан Боярин – стендап

14 февраля в Central Hall – шоу для тех, кто ценит комедию с душой и весёлый взгляд на жизнь и любовь.

А если в День святого Валентина тебе хочется романтики без билетов и толпы, открой для себя романтичній Киев. Прогуляйся по Софийской площади, выйди на Андреевский спуск, пройдись по набережной Днепра, наблюдая отражения городских огней в воде и ощущая волшебную атмосферу вечернего Киева.

Если же хочешь уличной сказки и атмосферы праздника, посетите ВДНХ — там разместят световые инсталляции — огромные арт-объекты, которые сияют в темноте, идеально подходящие для романтических фото и прогулок. Часть инсталляций доступна бесплатно.

Не сиди дома в День влюблённых в Киеве 2026. Выбери, куда пойти, и создай воспоминания, которые останутся с тобой надолго.

