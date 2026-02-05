Куди піти 14 лютого 2026 у Києві: афіша найцікавіших подій до Дня святого Валентина

Звісно, День закоханих можна провести романтично і вдома, але варто зробити його справді незабутнім!

Цього року Київ пропонує купу варіантів для гарного проведення часу: концерти, вистави, стендап-шоу та світлові інсталяції — обери під свій настрій і відчуй магію свята.

Куди піти 14 лютого у Києві — у нашому матеріалі.

Куди піти на День святого Валентина у Києві: концерти 2026

The ROCK SYMPHONY Orchestra – NOTRE DAME de PARIS Le Concert

У Національному палаці мистецтв Україна на нас чекає захоплюючий симфонічний концерт, де класична музика поєднується із хітами відомого мюзиклу. Ідеально для тих, хто хоче провести вечір у атмосфері романтики та музики.

КОХАННЯ БЕЗ МЕЖ – грандіозне романтичне шоу

У Палаці Спорту 14 лютого відбудеться велике святкове шоу з живою музикою, інтерактивами для пар і сюрпризами на сцені. Це гарна нагода зробити свято яскравим і незабутнім.

Улюблені Балади – Verona Voice & ROCK YOU!

Для тих, хто любить емоційну музику та драйвові ритми. Вечір у Docker‑G Pub подарує тепло та романтику, а музика створить потрібний настрій.

Музичний концерт гурту ШУГАР

Stereo Plaza запрошує в День закоханих на живий виступ гурту ШУГАР. Вечір буде сповнений сучасних хітів, драйву та святкового настрою, який зачаровує серце.

Вечір живої музики Очі в очі

Романтичний вечір за містом у Sosnovel: живий вокал Olya Vorobyova і затишна атмосфера – ідеальне завершення дня для закоханих пар.

Куди піти 14 лютого у Києві: вистави 2026

Театралізований концерт КІНО‑ХІТ

Це шоу поєднує музику та театр: у Київській фортеці обіцяють оживити улюблені кінохіти, атмосфера – романтична і легка, для тих, хто любить насолоджуватись мистецтвом.

Театральна постановка Hotel 57: секстет колишніх

У ATLAS на День святого Валентина чекає театральний перформанс. Це відмінний варіант для тих, хто хоче поєднати романтичний настрій і переглянути захопливу історію із несподіваними сюжетними ходами.

Конотопська відьма в театрі Берегиня

Блискуча класична комедія за твором Григорія Квітки-Основ’яненка – як подарунок коханій людині на 14 лютого. У цій постановці сатира, гумор і бурлеск майстерно переплітаються з народним колоритом.

Жінки Моцарта — страшна комедія на сцені театру Колесо

На сцені переплітаються інтриги та кохання, розкіш і злидні, шахрайство й підступність — усе те, що супроводжувало Моцарта протягом життя. Це історія не лише про генія музики, а й про жінок, які його кохали, надихали, ревнували й навіть ненавиділи.

Куди піти на день святого Валентина у Києві: стендап-шоу 2026

Великий романтичний стендап

У Українському домі 14 лютого обіцяють ідеальний вечір для пар і друзів. Легкий, веселий і трохи іронічний погляд на стосунки подарує море сміху.

Стендап Фелікс Редька

Будинок Кіно запрошує на вечір гумору, де жарти про любов, побут і щоденні абсурди заряджають позитивом.

Стендап Для закоханих і не дуже

На День закоханих зал Театральний готелю Турист пропонує вечір сміху про стосунки. Ідеально для пар, які хочуть сміятися разом і відчути атмосферу свята.

Стендап‑шоу сексологія

Kooperativ відкриває вечір гумору з нотками еротики, іронії та веселих спостережень про відносини.

Алла Волкова & Богдан Боярин – стендап

14 лютого у Central Hall – шоу для тих, хто цінує комедію з душею та веселий погляд на життя та любов.

А якщо на День святого Валентина тобі хочеться романтики без квитків і натовпу, відкрий для себе романтичний Київ. Прогуляйся Софійською площею, вийди на Андріївський узвіз, пройдися по набережній Дніпра, спостерігаючи відблиски міських вогнів у воді та відчуваючи чарівну атмосферу вечірнього Києва.

Якщо ж бажаєш вуличної казки і атмосфери свята, відвідай ВДНГ — там розмістять світлові інсталяції — величезні арт-об’єкти, що сяють у темряві, ідеальні для романтичних фото та прогулянок. Частина інсталяцій доступна безкоштовно.

Не сиди вдома на День закоханих у Києві 2026. Обери, куди піти і створи спогади, які залишаться з тобою надовго.

Читай також: що можна написати у валентинці — теплі слова для коханих, друзів та рідних.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!