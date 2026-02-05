Куди піти 14 лютого 2026 у Києві: афіша найцікавіших подій до Дня святого Валентина

Звісно, День закоханих можна провести романтично і вдома, але варто зробити його справді незабутнім!
Цього року Київ пропонує купу варіантів для гарного проведення часу: концерти, вистави, стендап-шоу та світлові інсталяції — обери під свій настрій і відчуй магію свята.
Куди піти 14 лютого у Києві — у нашому матеріалі.
Куди піти на День святого Валентина у Києві: концерти 2026
- The ROCK SYMPHONY Orchestra – NOTRE DAME de PARIS Le Concert
У Національному палаці мистецтв Україна на нас чекає захоплюючий симфонічний концерт, де класична музика поєднується із хітами відомого мюзиклу. Ідеально для тих, хто хоче провести вечір у атмосфері романтики та музики.
- КОХАННЯ БЕЗ МЕЖ – грандіозне романтичне шоу
У Палаці Спорту 14 лютого відбудеться велике святкове шоу з живою музикою, інтерактивами для пар і сюрпризами на сцені. Це гарна нагода зробити свято яскравим і незабутнім.
- Улюблені Балади – Verona Voice & ROCK YOU!
Для тих, хто любить емоційну музику та драйвові ритми. Вечір у Docker‑G Pub подарує тепло та романтику, а музика створить потрібний настрій.
- Музичний концерт гурту ШУГАР
Stereo Plaza запрошує в День закоханих на живий виступ гурту ШУГАР. Вечір буде сповнений сучасних хітів, драйву та святкового настрою, який зачаровує серце.
- Вечір живої музики Очі в очі
Романтичний вечір за містом у Sosnovel: живий вокал Olya Vorobyova і затишна атмосфера – ідеальне завершення дня для закоханих пар.
Куди піти 14 лютого у Києві: вистави 2026
- Театралізований концерт КІНО‑ХІТ
Це шоу поєднує музику та театр: у Київській фортеці обіцяють оживити улюблені кінохіти, атмосфера – романтична і легка, для тих, хто любить насолоджуватись мистецтвом.
- Театральна постановка Hotel 57: секстет колишніх
У ATLAS на День святого Валентина чекає театральний перформанс. Це відмінний варіант для тих, хто хоче поєднати романтичний настрій і переглянути захопливу історію із несподіваними сюжетними ходами.
- Конотопська відьма в театрі Берегиня
Блискуча класична комедія за твором Григорія Квітки-Основ’яненка – як подарунок коханій людині на 14 лютого. У цій постановці сатира, гумор і бурлеск майстерно переплітаються з народним колоритом.
- Жінки Моцарта — страшна комедія на сцені театру Колесо
На сцені переплітаються інтриги та кохання, розкіш і злидні, шахрайство й підступність — усе те, що супроводжувало Моцарта протягом життя. Це історія не лише про генія музики, а й про жінок, які його кохали, надихали, ревнували й навіть ненавиділи.
Куди піти на день святого Валентина у Києві: стендап-шоу 2026
- Великий романтичний стендап
У Українському домі 14 лютого обіцяють ідеальний вечір для пар і друзів. Легкий, веселий і трохи іронічний погляд на стосунки подарує море сміху.
- Стендап Фелікс Редька
Будинок Кіно запрошує на вечір гумору, де жарти про любов, побут і щоденні абсурди заряджають позитивом.
- Стендап Для закоханих і не дуже
На День закоханих зал Театральний готелю Турист пропонує вечір сміху про стосунки. Ідеально для пар, які хочуть сміятися разом і відчути атмосферу свята.
- Стендап‑шоу сексологія
Kooperativ відкриває вечір гумору з нотками еротики, іронії та веселих спостережень про відносини.
- Алла Волкова & Богдан Боярин – стендап
14 лютого у Central Hall – шоу для тих, хто цінує комедію з душею та веселий погляд на життя та любов.
А якщо на День святого Валентина тобі хочеться романтики без квитків і натовпу, відкрий для себе романтичний Київ. Прогуляйся Софійською площею, вийди на Андріївський узвіз, пройдися по набережній Дніпра, спостерігаючи відблиски міських вогнів у воді та відчуваючи чарівну атмосферу вечірнього Києва.
Якщо ж бажаєш вуличної казки і атмосфери свята, відвідай ВДНГ — там розмістять світлові інсталяції — величезні арт-об’єкти, що сяють у темряві, ідеальні для романтичних фото та прогулянок. Частина інсталяцій доступна безкоштовно.
Не сиди вдома на День закоханих у Києві 2026. Обери, куди піти і створи спогади, які залишаться з тобою надовго.
Читай також: що можна написати у валентинці — теплі слова для коханих, друзів та рідних.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!