Докучают маленькие негодяи? Рассказываем, как избавиться от тараканов и не навредить себе

От тараканов не застрахован никто. И если они уже выбрали твой дом в качестве дома — избавиться от незваных гостей будет очень сложно. Сложно, но не невозможно!

Читай, как избавиться от тараканов раз и навсегда и почему это нужно сделать как можно скорее — в нашем материале.

Как избавиться от тараканов

Этот процесс нужно разделить на три этапа:

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Предварительная подготовка. Дезинсекция. Приведение помещения в порядок.

Подготовка помещения

Начнем с подготовки к выведению тараканов. Для начала убери в квартире. И сделай не просто общую уборку, а генеральную, когда ты сможешь вычистить все щели, дверцы и даже труднодоступные места, такие как задняя стенка холодильника — идеальное место для этих животных.

Тараканы очень не любят солнечные лучи и стараются прятаться в темных местах.

Уборка необходима именно перед началом дезинсекции по нескольким причинам:

Препараты для выведения вредителей действуют только при условии, что не будут попадать на грязь и жир.

Эти препараты должны оставаться в труднодоступных местах около месяца, чтобы точно уничтожить всех тараканов.

После уборки нужно вынесли из помещения или герметично запаковать все вещи, игрушки, еду, посуду и все, что ты не собираешься обрабатывать.

Это нужно во избежание попадания инсектицидов в организм людей и домашних животных.

Нужно отодвинуть всю крупную бытовую технику и мебель от стен, поскольку вредители часто любят сидеть в таких местах. Также необходимо освободить внутреннюю часть кухонной мебели. Все эти области должны быть особенно тщательно обработаны.

Дезинсекционная обработка

Непосредственно перед началом процедуры необходимо выключить всю технику из розеток, а также надеть респиратор для защиты органов дыхания.

Проводить дезинсекцию надо, строго следуя инструкции. Используй средства для дезинсекции максимум третьего класса опасности, то есть умеренно опасные. Еще лучше брать средства четвертого класса — малоопасные.

Чтобы получить максимальный эффект от проведенной работы — средства должны находиться на обработанных поверхностях около суток.

В обработанное помещение категорически нельзя первые три часа, так как растворы не успеют полностью осесть и высохнуть.

Что делать после завершения дезинфекции

После окончания выведения тараканов нужно проветривать помещение как минимум 30 минут. Идеально, если ты устроишь сквозняк. После наступает время для влажной уборки. Ее обязательно нужно проводить в перчатках.

Все комнаты нужно убирать при открытых окнах и включенной вентиляции. Уборку следует проводить с помощью мыльно-содового раствора. Он поможет смыть средства со всех обработанных поверхностей.

Из труднодоступных мест средства для дезинфекции можно удалять примерно через месяц – полтора.

Одежду, в которой проводилась дезинфекция, следует замочить в горячем мыльно-содовом растворе и оставить на несколько часов. После этого нужно тщательно постирать ее в свежем растворе.

Ранее мы рассказывали о лучших средствах, чтобы избавиться от тараканов.

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