Докучают маленькие негодяи? Рассказываем, как избавиться от тараканов и не навредить себе

От тараканов не застрахован никто. И если они уже выбрали твой дом в качестве дома — избавиться от незваных гостей будет очень сложно. Сложно, но не невозможно!
Читай, как избавиться от тараканов раз и навсегда и почему это нужно сделать как можно скорее — в нашем материале.
Этот процесс нужно разделить на три этапа:
Начнем с подготовки к выведению тараканов. Для начала убери в квартире. И сделай не просто общую уборку, а генеральную, когда ты сможешь вычистить все щели, дверцы и даже труднодоступные места, такие как задняя стенка холодильника — идеальное место для этих животных.
Тараканы очень не любят солнечные лучи и стараются прятаться в темных местах.
Тараканы очень не любят солнечные лучи и стараются прятаться в темных местах.
Уборка необходима именно перед началом дезинсекции по нескольким причинам:
После уборки нужно вынесли из помещения или герметично запаковать все вещи, игрушки, еду, посуду и все, что ты не собираешься обрабатывать.
Это нужно во избежание попадания инсектицидов в организм людей и домашних животных.
Это нужно во избежание попадания инсектицидов в организм людей и домашних животных.
Нужно отодвинуть всю крупную бытовую технику и мебель от стен, поскольку вредители часто любят сидеть в таких местах. Также необходимо освободить внутреннюю часть кухонной мебели. Все эти области должны быть особенно тщательно обработаны.
Непосредственно перед началом процедуры необходимо выключить всю технику из розеток, а также надеть респиратор для защиты органов дыхания.
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Проводить дезинсекцию надо, строго следуя инструкции. Используй средства для дезинсекции максимум третьего класса опасности, то есть умеренно опасные. Еще лучше брать средства четвертого класса — малоопасные.
Чтобы получить максимальный эффект от проведенной работы — средства должны находиться на обработанных поверхностях около суток.
Чтобы получить максимальный эффект от проведенной работы — средства должны находиться на обработанных поверхностях около суток.
В обработанное помещение категорически нельзя первые три часа, так как растворы не успеют полностью осесть и высохнуть.
После окончания выведения тараканов нужно проветривать помещение как минимум 30 минут. Идеально, если ты устроишь сквозняк. После наступает время для влажной уборки. Ее обязательно нужно проводить в перчатках.
Все комнаты нужно убирать при открытых окнах и включенной вентиляции. Уборку следует проводить с помощью мыльно-содового раствора. Он поможет смыть средства со всех обработанных поверхностей.
Из труднодоступных мест средства для дезинфекции можно удалять примерно через месяц – полтора.
Из труднодоступных мест средства для дезинфекции можно удалять примерно через месяц – полтора.
Одежду, в которой проводилась дезинфекция, следует замочить в горячем мыльно-содовом растворе и оставить на несколько часов. После этого нужно тщательно постирать ее в свежем растворе.
Ранее мы рассказывали о лучших средствах, чтобы избавиться от тараканов.
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