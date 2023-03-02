Докучають маленькі негідники? Розповідаємо, як позбутися тарганів та не нашкодити собі

Від тарганів не застрахований ніхто. І якщо вони вже обрали твою оселю як домівку — позбутися від незваних гостей буде дуже складно. Складно, але не неможливо!

Читай, як позбутися від тарганів раз і назавжди та чому це потрібно зробити якомога швидше — у нашому матеріалі.

Як позбутися від тарганів

Цей процес потрібно розділити на три етапи:

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Попередня підготовка. Дезінсекція. Приведення приміщення до ладу.

Підготовка приміщення

Розпочнемо з підготовки до виведення тарганів. Для початку прибери у квартирі. І зроби не просто загальне прибирання, а генеральне, коли ти зможеш вичистити усі щілини, дверцята та навіть важкодоступні місця, такі як задня стінка холодильника — ідеальне місце для цих тварин.

Таргани дуже не люблять сонячні промені та намагаються ховатися у темних місцях.

Прибирання необхідне саме перед початком дезінсекції з кількох причин:

Препарати для виведення шкідників діють лише за умови, що не потраплятимуть на бруд та жир.

Ці препарати мають залишатися у важкодоступних місцях близько місяця, щоб точно знищити усіх тарганів.

Після прибирання потрібно винести з приміщення або ж герметично запакувати усі речі, іграшки, їжу, посуд та все, що ти не збираєшся обробляти.

Це потрібно, щоб уникнути потрапляння інсектицидів в організм людей та домашніх тварин.

Потрібно відсунути усю велику побутову техніку та меблі від стін, оскільки шкідники часто люблять сидіти у таких місцях. Також необхідно звільнити внутрішню частину кухонних меблів. Усі ці ділянки мають бути особливо ретельно оброблені.

Дезінсекційна обробка

Безпосередньо перед початком процедури необхідно вимкнути усю техніку з розеток, а також вдягнути респіратор для захисту органів дихання.

Проводити дезінсекцію треба, суворо дотримуючись інструкції. Використовуй засоби для дезінсекції максимум третього класу небезпеки, тобто помірно небезпечні. Ще краще брати засоби четвертого класу — малонебезпечні.

Щоб отримати максимальний ефект від проведеної роботи, засоби мають залишатися на оброблених поверхнях близько доби.

У оброблене приміщення категорично не можна заходити перші три години, оскільки розчини не встигнуть повністю осісти та висохнути.

Що робити після завершення дезінсекції

Після закінчення виведення тарганів потрібно провітрювати приміщення щонайменше 30 хвилин. Ідеально, якщо ти влаштуєш протяг. Опісля настає час для вологого прибирання. Його обов’язково потрібно проводити у рукавичках.

Під час прибирання у всіх кімнатах потрібно відчинити вікна та увімкнути вентиляцію. Прибирання варто проводити за допомогою мильно-содового розчину. Він допоможе змити засоби з усіх оброблених поверхонь.

З важкодоступних місць засоби для дезінсекції можна видаляти приблизно через місяць – півтора.

Одяг, у якому проводилася дезінсекція, варто замочити у гарячому мильно-содовому розчині та залишити на кілька годин. Після цього потрібно ретельно випрати його у свіжому розчині.

Раніше ми розповідали про найкращі засоби, щоб позбутися від тарганів.

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