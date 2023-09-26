Чтобы служила долго и качественно! Как почистить стиральную машинку дома самостоятельно

Стиральная машина — незаменимая бытовая техника. Чтобы она служила долго, за ней нужно правильно ухаживать. Если регулярно чистить стиральную машинку, то она будет иметь хороший вид и прослужит тебе больше.

Мы расскажем тебе, как почистить стиральную машинку самостоятельно.

Этот процесс долгий, ведь нужно отдельно чистить все отделения машинки. Это нужно делать раз в два – три месяца. Дело в том, что внутри машинки может собираться:

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грибок и плесень в уплотнительной резинке,

накипь на ТЭНе;

остатки порошка внутри машины;

грязь в фильтре сливного насоса;

ржавчина заливного шланга.

Из-за этого светлая одежда после стирки может казаться не такой чистой.

Как почистить барабан стиральной машинки

В первую очередь нужно почистить машинку изнутри — ТЭНу и барабан.

Накипь образовывается из солей магния и кальция, поэтому убирать ее надо органическими или неорганическими кислотами.

Уксус и сода

Для этого способа требуется 2 стакана столового уксуса 9%, 1/4 чашки пищевой соды, 1/4 стакана воды. Далее надо смешать соду с водой и высыпать смесь в лоток для приема моющих средств. Уксус — залить в барабан. Включить стиральную машину в холостую, выбрав максимальную температуру и самый длительный режим.

Лимонная кислота

1-6 пачек лимонной кислоты (в зависимости от объёма стиральной машинки) добавь в отсек для стирального порошка. Запусти машину также на максимальную температуру и время.

Как почистить манжеты стиральной машинки

После того как ты сделал(-а) предыдущий этап, можно чистить уплотнительную резинку. Там всегда накапливается грязь и плесень. Почистить манжеты можно любым моющим средством или содой.

Возьми губку, окуни ее в моющее средство, аккуратно потяни резинку на себя и протри металлическую часть корпуса. Также почистить сам манжет. Но будь аккуратным(-ой), не растягивай резину сильно, чтобы не повредить.

Как почистить лоток стиральной машинки

Найди инструкцию стиральной машинки или посмотри в интернете, как правильно вытащить лоток для порошка.

После того как вытянул(-а) лоток, убери остатки порошка и аккуратно протри отсек начисто.

Сам контейнер замочи в воде с моющим средством на 30 минут. Затем хорошо почисти его, используя зубную щетку. После этого вытри лоток насухо и поставь назад в отсек.

Как почистить фильтр стиральной машинки

Наконец-то пришло время чистить фильтр сливного насоса. Если сильно запустить фильтр, машина рано или поздно откажется сливать воду.

Но фильтр чистить очень легко. Возьми емкость, которая подходит высоте расположения фильтра, плоскую отвертку, если она понадобится.

Открой доступ к фильтру, он, скорее всего, расположен в нижней части корпуса. Прежде чем открутить крышку, поставь под слив ёмкость для сбора воды. Открути крышку против часовой стрелки и достань из отверстия весь скопившийся мусор. Протри отверстие, закрой его и установи декоративную панель на место (если она была).

Как почистить фильтр залива воды в стиральной машинке

Не нужно забывать чистить фильтр заливного шланга. С течением времени этот фильтр засоряется ржавчиной и песком. Но его чистить нужно не так часто, достаточно один раз в полгода.

Возьми зубную щетку, плоскогубцы и перекрой кран доступа холодной воды к стиральной машине. Открой доступ к задней стороне стиральной машинки. Справа в верхней части корпуса ты увидишь заливной шланг.

Далее открути гайку шланга против часовой стрелки, достань фильтр с сеточкой, используя плоскогубцы. Почисти фильтр зубной щеткой и поставь на место. Не забудь открыть доступ к холодной воде.

После всех этапов нужно помыть машинку снаружи: дверцу, панель управления, верхнюю и боковые панели.

Есть еще одна бытовая техника, которая нужна нам даже больше стиральной машинки. Это холодильник. За ним тоже следует регулярный уход. Раньше мы рассказывали, как убрать неприятный запах в холодильнике.

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