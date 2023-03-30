Чтобы крашенки были желтыми, словно солнышко: как покрасить яйца куркумой

Куркума считается очень полезной специей. Кроме этого, — это эффективный натуральный краситель, который можно использовать при приготовлении выпечки, плова, блинов, напитков.
Как покрасить яйца куркумой — читай в материале.
Если ты хочешь покрасить яйца куркумой, тебе для начала необходимо их подготовить. Для этого хорошо вымой их содой или с помощью щеточки. Яйца должны быть очень чистыми. После мытья необходимо протереть их сухими салфетками.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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