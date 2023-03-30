Чтобы крашенки были желтыми, словно солнышко: как покрасить яйца куркумой

Куркума считается очень полезной специей. Кроме этого, — это эффективный натуральный краситель, который можно использовать при приготовлении выпечки, плова, блинов, напитков.

Как покрасить яйца куркумой — читай в материале.

Как покрасить яйца куркумой: подготовка

Если ты хочешь покрасить яйца куркумой, тебе для начала необходимо их подготовить. Для этого хорошо вымой их содой или с помощью щеточки. Яйца должны быть очень чистыми. После мытья необходимо протереть их сухими салфетками.

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Как покрасить яйца куркумой: способ с уксусом

Ингредиенты:

яйца — 5-7 шт;

куркума — 3 ст. л;

уксус — 1 ст. л;

вода — 3 л;

соль — 1 ст. л.

Способ приготовления:

В кастрюлю с холодной водой добавь куркуму, соль, уксус и положи туда яйца. Доводи до кипения и вари их 10 минут. Готовые яйца остуди и отполируй с помощью подсолнечного масла для блеска перед подачей. Для более насыщенного цвета лучше их оставить в отваре на ночь.

Как красить яйца куркумой без уксуса

Ингредиенты:

яйца — 5-6 шт;

куркума — 3 ст. л;

вода — 2 л;

соль — 1 ст. л;

Способ приготовления:

Залей куркуму 2 литрами кипятка. Дай остыть и процеди через марлю или специальное сито. В готовый отвар добавь соль, положи яйца и поставь на медленный огонь. Вари 12 минут, после этого яйца переложи в холодную воду.

Как покрасить яйца куркумой: советы

Если добавлять ложку уксуса, краска закрепится лучше. Если нет уксуса, можно брать лимонный сок или лимонную кислоту. Также можно добавить немного соли. В ситуации, если скорлупа лопнет в процессе варки, соль предупредит вытекание белка. Цвет уже варенных яиц после окрашивания будет бледнее. Готовь яйца и окрашивай куркумой, надев обычные силиконовые перчатки. Если ты испачкался(-лась), вытри руки спиртом и растительным маслом.

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