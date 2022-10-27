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Как получить визу в Канаду 2022: цена для украинцев и список необходимых документов

Анна Голишевская, редактор сайта 27 октября 2022, 17:00
Канада
Фото: Unsplash

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