Позаботься обо всем заранее: как правильно держать авто на морозе и безопасно ездить зимой

Морозы страшны не только людям, но и технике, в том числе автомобилям. Большинство жителей многоэтажек не имеют собственного гаража, а поэтому им приходится парковать авто под открытым небом и в жару, и в холод.
Однако это следует делать с умом, чтобы не навредить своей “ласточке”. Преподаватель автошколы Евгений Марков рассказал изданию Факты ICTV.Life, как правильно эксплуатировать авто зимой.
К сильным холодам следует готовиться уже сейчас и заблаговременно позаботиться о:
А вот о народных методах размораживания замков, например, о тормозной жидкости или кипятках, лучше забыть, — говорит Марков.
А вот о народных методах размораживания замков, например, о тормозной жидкости или кипятках, лучше забыть, — говорит Марков.
Эксперт объясняет, что больше всего от морозов страдает аккумулятор авто. Поэтому его нужно постоянно держать максимально заряженным.
Если аккумулятор разрядился, то сними его с авто, принеси домой, подожди, пока он станет комнатной температуры, а затем заряди в течение нескольких часов.
Обрати внимание, что зарядный ток должен быть равен 1/10 емкости аккумулятора. Например, если твой аккумулятор 60 ампер/час, то заряжать его нужно током шесть ампер.
Бывает и так, что аккумулятор разряжается по дороге. Тогда тебе понадобится два толстых провода, чтобы “прикурить” от другого авто. Устройство Car2Car заряжает аккумулятор за десять минут от другого автомобиля с рабочим двигателем.
Если батареи уже больше двух лет, то ее необходимо заменить перед наступлением сильных холодов. Иначе она может перестать работать в морозы.
Заводить с буксира или толканием можно только автомобиль с механической коробкой передач. Для автомобилей с автоматом этот метод не годится, — отмечает Марков.
Заводить с буксира или толканием можно только автомобиль с механической коробкой передач. Для автомобилей с автоматом этот метод не годится, — отмечает Марков.
Для того, чтобы безопасно ездить на авто даже в самую лютую зиму, соблюдай эти простые правила:
Также для личного комфорта зимой в дорогу следует одеваться тепло и брать с собой термос с горячими напитками и едой.
Россия массово обстреливает украинскую энергосистему и провоцирует аварийные отключения электроэнергии по всей стране. Поэтому многие дороги остались без должного освещения.
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