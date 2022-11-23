Позаботься обо всем заранее: как правильно держать авто на морозе и безопасно ездить зимой

Морозы страшны не только людям, но и технике, в том числе автомобилям. Большинство жителей многоэтажек не имеют собственного гаража, а поэтому им приходится парковать авто под открытым небом и в жару, и в холод.

Однако это следует делать с умом, чтобы не навредить своей “ласточке”. Преподаватель автошколы Евгений Марков рассказал изданию Факты ICTV.Life, как правильно эксплуатировать авто зимой.

Как правильно держать авто на морозе

К сильным холодам следует готовиться уже сейчас и заблаговременно позаботиться о:

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Жидкости для очищения стекла — ее температура замерзания должна быть ниже -20°. Не следует покупать дешевые средства на основе метилового спирта.

— ее температура замерзания должна быть ниже -20°. Не следует покупать дешевые средства на основе метилового спирта. Шинах — “переобуй” авто в зимнюю резину. Ведь она лучше сцепляется с дорогой, а поэтому безопаснее летней. В морозы держи шины накачанными. Проверить давление воздуха можно с помощью цифрового или аналогового манометра.

— “переобуй” авто в зимнюю резину. Ведь она лучше сцепляется с дорогой, а поэтому безопаснее летней. В морозы держи шины накачанными. Проверить давление воздуха можно с помощью цифрового или аналогового манометра. Бензобаке — держи его максимально заполненным. Так в него будет попадать меньшее количество конденсата из вентиляционной трубки.

— держи его максимально заполненным. Так в него будет попадать меньшее количество конденсата из вентиляционной трубки. Кузове — песок, соль и другие противогололедные жидкости плохо влияют на кузов и лакокрасочное покрытие. Поэтому чаще посещай автомойку, а после чистки наноси на кузов защитные покрытия-консерванты.

— песок, соль и другие противогололедные жидкости плохо влияют на кузов и лакокрасочное покрытие. Поэтому чаще посещай автомойку, а после чистки наноси на кузов защитные покрытия-консерванты. Моторном отсеке — регулярно проверяй уровень заполненности бачков жидкостями. Он должен колебаться между метками MAX и MIN.

— регулярно проверяй уровень заполненности бачков жидкостями. Он должен колебаться между метками MAX и MIN. Дверях — обрабатывай уплотнители дверей авто силиконовой смазкой или другими водоотталкивающими смесями раз в месяц. Так не будет никаких проблем с открыванием дверей. Также стоит купить специальный размораживатель для дверей.

А вот о народных методах размораживания замков, например, о тормозной жидкости или кипятках, лучше забыть, — говорит Марков.

Как уберечь аккумулятор

Эксперт объясняет, что больше всего от морозов страдает аккумулятор авто. Поэтому его нужно постоянно держать максимально заряженным.

Если аккумулятор разрядился, то сними его с авто, принеси домой, подожди, пока он станет комнатной температуры, а затем заряди в течение нескольких часов.

Обрати внимание, что зарядный ток должен быть равен 1/10 емкости аккумулятора. Например, если твой аккумулятор 60 ампер/час, то заряжать его нужно током шесть ампер.

Бывает и так, что аккумулятор разряжается по дороге. Тогда тебе понадобится два толстых провода, чтобы “прикурить” от другого авто. Устройство Car2Car заряжает аккумулятор за десять минут от другого автомобиля с рабочим двигателем.

Если батареи уже больше двух лет, то ее необходимо заменить перед наступлением сильных холодов. Иначе она может перестать работать в морозы.

Заводить с буксира или толканием можно только автомобиль с механической коробкой передач. Для автомобилей с автоматом этот метод не годится, — отмечает Марков.

Как безопасно ездить зимой

Для того, чтобы безопасно ездить на авто даже в самую лютую зиму, соблюдай эти простые правила:

всегда полностью размораживай стекло в автомобиле — используй специальный аэрозоль или чистый медицинский этиловый спирт;

— используй специальный аэрозоль или чистый медицинский этиловый спирт; не прогревай двигатель слишком долго — это изнашивает его детали. Лучше на месте прогреть авто несколько минут, затем проехать один-два квартала на маленькой скорости. Так двигатель быстрее разогреется;

— это изнашивает его детали. Лучше на месте прогреть авто несколько минут, затем проехать один-два квартала на маленькой скорости. Так двигатель быстрее разогреется; всегда бери с собой раскладную лопатку, сухой песок и поваренную соль — чтобы избавиться от пробуксировки колес;

— чтобы избавиться от пробуксировки колес; убирай снег на стекле и кузове щеткой с длинной ручкой — пластмассовый скребок хорошо удаляет рыхлый снег;

— пластмассовый скребок хорошо удаляет рыхлый снег; включай на минуту автокондиционер, чтобы избавиться от влаги на стекле — следи за чистотой фильтров кондиционера;

— следи за чистотой фильтров кондиционера; вози с собой плед, одеяло или электрогрелку — так ты всегда сможешь согреться в салоне, однако приборы должны работать от бортсети 12 вольт;

— так ты всегда сможешь согреться в салоне, однако приборы должны работать от бортсети 12 вольт; храни в авто зарядные устройства и павербанки — современные гаджеты потребляют много электроэнергии и требуют мощных автомобильных зарядных устройств.

Также для личного комфорта зимой в дорогу следует одеваться тепло и брать с собой термос с горячими напитками и едой.

Россия массово обстреливает украинскую энергосистему и провоцирует аварийные отключения электроэнергии по всей стране. Поэтому многие дороги остались без должного освещения.

Читай советы пешеходам и водителям, как избежать аварий на дороге в темноте.

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