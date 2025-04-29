Как разжечь мангал на угле: легкий рецепт идеального огня

Мангал — жаровня у народов Ближнего Востока, разновидность гриля. Проще говоря, мангал — это специальное устройство, позволяющее приготовить мясо на углях. Перевод этого слова так и означает — “большая корзина с углем”.

Разжечь мангал без специальной жидкости — не только возможно, но и безопаснее и вкуснее! Правильный огонь поможет сохранить натуральный аромат блюд и подарит настоящее удовольствие от процесса.

Читай, как быстро разжечь уголь без разжигающей жидкости — в нашем материале.

Какой самый эффективный способ разжечь уголь (без жидкости)

Что нужно

Деревянные щепы или тонкие сухие веточки.

Газета или бумага без цветной печати.

Уголь для мангала.

Спички или зажигалка.

По желанию можно использовать металлическую решетку для создания подпора угля.

Пошаговая инструкция

Очисти мангал от старой пепла и мусора. Это обеспечит хороший доступ воздуха к углю.

На дно мангала положи несколько шаров смятой газеты или листьев сухой бумаги. Сверху аккуратно сложи тонкие трески крест-накрест, создавая что-то вроде “шалаша”.

Когда щепы сформированы, осторожно насыпь вокруг и сверху угля, оставляя достаточно пространства для циркуляции воздуха. Не прижимай их слишком плотно.

Запали газету в нескольких местах. Она подожжет щепки, а те передадут огонь углю.

Дай пламени спокойно разгореться — не спеши раздувать сразу огонь.

Если пламя слабое, осторожно поддувай или используй веялку для раздувания. Главное — не допустить, чтобы уголь задохнулся из-за нехватки кислорода.

Когда уголь покроется тонким слоем серого пепла — пора готовить! Теперь у тебя есть идеальный жар для жарки мяса, овощей или рыбы.

Как разжечь мангал на углях с разгаром

Жидкость для разжигания или специальные разжигатели значительно облегчают процесс, но их нужно правильно использовать.

Пошаговая инструкция

Очисти от старого пепла и остатков угля.

Сформируй из него небольшую горку или пирамидку для лучшего доступа воздуха.

Полей уголь жидкостью для разжигания (около 50–100 мл на средний мангал).

Дай жидкости впитаться 1–2 минуты (не зажигайте сразу).

Подпали уголь с нескольких сторон. Пламя постепенно охватит всю пирамидку.

Когда уголь станет серым или покроется тонкой золой, — он готов к жарке.

Внимание: никогда не подливай разжигающую жидкость на пылающий огонь! Это очень опасно!

Советы от профи-мангальщиков

Используй деревянные щепы из фруктовых деревьев (яблоня, вишня) — они подарят блюдам особый аромат.

Никогда не используй газетную бумагу с цветной печатью или пластик — вредные вещества испортят вкус еды.

Не спеши на старте — это залог ровного, стабильного жара на протяжении всего процесса.

Раньше мы рассказывали о том, как резать мясо на шашлык и как правильно его жарить: уловки, которые сделают из новичков непревзойденных мастеров мангала.

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