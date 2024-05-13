Как сбросить геолокацию с телефона: простая пошаговая инструкция

Ты договариваешься увидеться с друзьями в незнакомом для них месте? Или вечером пользуешься такси, и хочешь быть уверен (а), что ситуация под контролем родных? На самом деле каждый из нас вспомнит десяток случаев, когда сообщить свою геолокацию было не просто полезно, но и жизненно важно. Так как же сбросить геолокацию с телефона — читай в нашем материале.
Сначала уточним, что такое “геолокация”. Так называют географическую точку, в которой находится подключенное к интернету электронное устройство: смартфон, компьютер, радиопередатчик. И соответственно — его владелец.
В наших смартфонах и компьютерах функции геолокации запрограммированы в приложении Локатор на iPhone, а также в мессенджерах и приложении Google Maps, которыми можно воспользоваться и на Android.
Но имей в виду: этим методом можно скинуть геолокацию только со своего iPhone на другой iPhone.
Но имей в виду: этим методом можно скинуть геолокацию только со своего iPhone на другой iPhone.
Если же ты делишься геолокацией с человеком, использующим телефон на основе Android, воспользуйся другими приложениями. К примеру, отправь координаты через мессенджеры или с помощью гугл-карты.
Чтобы сообщить, где именно ты находишься с помощью Telegram или WhatsApp, выполни следующие шаги:
Чтобы воспользоваться этой функцией, ты, конечно, должен быть с доступом к интернету.
А можно попробовать еще один простой способ и определить своюточку с помощью Google Maps. Это приложение есть в абсолютном большинстве смартфонов. Скинуть геолокацию ты можешь в любой привычный для тебя мессенджер.
А чтобы тебе было проще разобраться, как сбросить геолокацию с телефона с помощью Google Maps, посмотри это небольшое видео:
Раньше мы рассказывали, что делать, если телефон упал в воду.
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