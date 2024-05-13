Как сбросить геолокацию с телефона: простая пошаговая инструкция

Ты договариваешься увидеться с друзьями в незнакомом для них месте? Или вечером пользуешься такси, и хочешь быть уверен (а), что ситуация под контролем родных? На самом деле каждый из нас вспомнит десяток случаев, когда сообщить свою геолокацию было не просто полезно, но и жизненно важно. Так как же сбросить геолокацию с телефона — читай в нашем материале.

Сначала уточним, что такое “геолокация”. Так называют географическую точку, в которой находится подключенное к интернету электронное устройство: смартфон, компьютер, радиопередатчик. И соответственно — его владелец.

В наших смартфонах и компьютерах функции геолокации запрограммированы в приложении Локатор на iPhone, а также в мессенджерах и приложении Google Maps, которыми можно воспользоваться и на Android.

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Как поделиться геолокацией с iPhone через Локатор

Запусти программу Локатор. Перейди во вложения Люди. Нажми: начать распространение геопозиции. Выбери человека из списка контактов или введи номер вручную, нажав на плюсик в правом верхнем углу. Подтверди свое действие.

Но имей в виду: этим методом можно скинуть геолокацию только со своего iPhone на другой iPhone.

Если же ты делишься геолокацией с человеком, использующим телефон на основе Android, воспользуйся другими приложениями. К примеру, отправь координаты через мессенджеры или с помощью гугл-карты.

Как сбросить свою геолокацию в Telegram и WhatsApp (на iPhone и Android)

Чтобы сообщить, где именно ты находишься с помощью Telegram или WhatsApp, выполни следующие шаги:

Зайди в чат с человеком, которому собираешься отправить информацию о своем местонахождении. На панели инструментов внизу диалога нажми кнопку с иконкой скрепки. В появившемся меню нажми “Расположение” (или “Геоппозиция”) — “Отправить выбранное местоположение”.

Чтобы воспользоваться этой функцией, ты, конечно, должен быть с доступом к интернету.

А можно попробовать еще один простой способ и определить своюточку с помощью Google Maps. Это приложение есть в абсолютном большинстве смартфонов. Скинуть геолокацию ты можешь в любой привычный для тебя мессенджер.

Как сообщить свою геолокацию с помощью Google Maps (на iPhone и Android)

Открой Google Maps, нажми на кнопку местоположения — ищи ее в правом нижнем углу. Она выглядит как значок геолокации в кругу. Максимально масштабируй карту, чтобы приблизиться к синей точке на ней. Сделай длинное нажатие по синей точке. В поисковой строке сверху появятся точные координаты места, где ты находишься. Нажми на поисковую строчку, выделили эти координаты. Ниже поисковой строки нажми “Копировать” и отправь эти координаты кому считаешь нужным через любой мессенджер.

А чтобы тебе было проще разобраться, как сбросить геолокацию с телефона с помощью Google Maps, посмотри это небольшое видео:

Раньше мы рассказывали, что делать, если телефон упал в воду.

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