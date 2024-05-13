Як скинути геолокацію з телефона: проста покрокова інструкція

Ти домовляєшся побачитися з друзями в незнайомому для них місці? Або ввечері користуєшся таксі, і хочеш бути певним (-ою), що ситуація під контролем рідних? Насправді кожен з нас пригадає з десяток випадків, коли повідомити свою геолокацію було не просто корисно, а й життєво важливо. Тож як скинути геолокацію з телефона — читай в нашому матеріалі.

Спочатку уточнимо, що таке “геолокація”. Так називають географічну точку, в якій перебуває підключений до інтернету електронний пристрій: смартфон, комп’ютер, радіопередавач. І відповідно — його власник.

В наших смартфонах та комп’ютерах функції геолокації запрограмовані в додатку Локатор на iPhone, а також у месенджерах та додатку Google Maps, якими можна скористатися й на Android.

Зараз також дивляться

Як поділитися геолокацією з iPhone через Локатор

Запусти програму Локатор. Перейди у вкладення Люди. Натисни: почати поширення геопозиції. Обери людину зі свого списку контактів, або введи номер вручну, натиснувши на плюсик у правому верхньому кутку. Підтверди свою дію.

Але май на увазі: цим методом можна скористатися, лише, якщо ти надсилаєш геолокацію зі свого iPhone на інший iPhone.

Якщо ж ти ділишся геолокацією з людиною, яка використовує телефон на основі Android, скористайся іншими додатками. Приміром, відправ координати через месенджери або за допомогою гугл-карти.

Як скинути свою геолокацію в Telegram та WhatsApp (на iPhone та Android)

Аби повідомити, де саме ти перебуваєш за допомогою Telegram або WhatsApp, виконай наступні кроки:

Зайди в чат з людиною, якій збираєшся відправити інформацію про своє місцеперебування. На панелі інструментів внизу діалогу натисни на кнопку з іконкою скріпки. У меню, яке з’явиться, натисни “Розташування” (або “Геопозиція”) – “Надіслати вибране розташування”.

Щоб скористатися цією функцією і поділитися своєю геолокацією, ти, звісно, маєш бути з доступом до інтернету.

А можна спробувати іще один доволі простий спосіб і визначити своє місце за допомогою Google Maps. Цей додаток є в абсолютній більшості смартфонів. Скинути геолокацію ти можеш у будь-який звичний для тебе месенджер.

Як повідомити свою геолокацію за допомогою Google Maps (на iPhone та Android)

Відкрий Google Maps, натисни на кнопку визначення місця розташування — шукай її у правому нижньому куті. Вона виглядає як іконка геолокації в колі. Максимально масштабуй карту, щоб наблизитися до синьої точки на ній. Зробити довге натискання по синій точці. У пошуковому рядку зверху з’являться точні координати місця, де ти знаходишся. Натисни на пошуковий рядок, виділи ці координати. Нижче від пошукового рядка натисни “Копіювати” і відправ ці координати кому вважаєш за потрібне через будь-який месенджер.

А щоб тобі було іще простіше розібратися, як скинути геолокацію з телефона за допомогою Google Maps, подивись це невеличке відео:

Раніше ми розповідали, що зробити, якщо телефон упав у воду.

.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.