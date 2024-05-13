Як скинути геолокацію з телефона: проста покрокова інструкція

Ти домовляєшся побачитися з друзями в незнайомому для них місці? Або ввечері користуєшся таксі, і хочеш бути певним (-ою), що ситуація під контролем рідних? Насправді кожен з нас пригадає з десяток випадків, коли повідомити свою геолокацію було не просто корисно, а й життєво важливо. Тож як скинути геолокацію з телефона — читай в нашому матеріалі.
Спочатку уточнимо, що таке “геолокація”. Так називають географічну точку, в якій перебуває підключений до інтернету електронний пристрій: смартфон, комп’ютер, радіопередавач. І відповідно — його власник.
В наших смартфонах та комп’ютерах функції геолокації запрограмовані в додатку Локатор на iPhone, а також у месенджерах та додатку Google Maps, якими можна скористатися й на Android.
Але май на увазі: цим методом можна скористатися, лише, якщо ти надсилаєш геолокацію зі свого iPhone на інший iPhone.
Але май на увазі: цим методом можна скористатися, лише, якщо ти надсилаєш геолокацію зі свого iPhone на інший iPhone.
Якщо ж ти ділишся геолокацією з людиною, яка використовує телефон на основі Android, скористайся іншими додатками. Приміром, відправ координати через месенджери або за допомогою гугл-карти.
Аби повідомити, де саме ти перебуваєш за допомогою Telegram або WhatsApp, виконай наступні кроки:
Щоб скористатися цією функцією і поділитися своєю геолокацією, ти, звісно, маєш бути з доступом до інтернету.
А можна спробувати іще один доволі простий спосіб і визначити своє місце за допомогою Google Maps. Цей додаток є в абсолютній більшості смартфонів. Скинути геолокацію ти можеш у будь-який звичний для тебе месенджер.
А щоб тобі було іще простіше розібратися, як скинути геолокацію з телефона за допомогою Google Maps, подивись це невеличке відео:
Раніше ми розповідали, що зробити, якщо телефон упав у воду.
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