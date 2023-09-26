Не только эстетическая составляющая: как сделать откосы на окна

Пластиковые окна уже стали неотъемлемым элементов новых домов и современных ремонтов. Они имеют ряд преимуществ, в частности шумоизоляция и сбережение тепла.

Есть люди которые сами устанавливают пластиковые окна во время ремонта, это довольно сложный, но реальный процесс. Важно не только установить окна, но и сделать откосы.

Зачем нужны откосы на окнах

Откосы на окнах это не только о красоте и приятном внешнем виде, они отвечают за защиту от сырости, дают дополнительную теплоизоляцию, а еще частично изолируют шум.

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Кроме этого, откосы сохраняют целостность окон. Ведь при установке пластиковых окон остаются швы, через которые может проникать влага. При длительном воздействии сырости на края рамы или монтажную пену, пластиковые окна могут разрушаться и терять свои функциональные свойства.

Какие бывают откосы на окна

Откосы на окна делятся на два вида по типу установки:

внешние — они делаются устойчивыми к влаге, ультрафиолету и морозам и устанавливаются на внешней части окна;

внутренние — это оконный проем в помещении, делается акцент на тепло- и шумоизолирующие свойства.

Одними из самых популярных материалов, из которых делают откосы, являются гипсокартон и пластик.

Как сделать откосы из гипсокартона

Перед тем как начать делать откосы из гипсокартона, надо провести подготовительные работы. Для этого нужно:

очистить поверхность от лишнего мусора;

провести теплоизоляцию помещения, чтобы не было конденсата, который испортит гипсокартонный лист;

замерять и раскроить листы под нужные вам размеры.

Чтобы закрепить лист гипсокартона на оконный проём, нужно пройти несколько этапов:

закрепить гипсокартон по периметру закрепляется саморезами. Самая сложная часть припадает на верхнюю часть окна. Нужно аккуратно держать лист, чтобы он не переломился при закреплении; между листами могут образовываться щели, их нужно заложить минеральной ватой; далее нужно установить перфорированные уголки; зашпаклевать уголки и шляпки саморезов; зашлифовать шпаклевку наждачной бумагой; загрунтовать и покрасить оконный откос.

Как сделать откосы из пластика

Для пластиковых откосов также надо провести свою подготовку. Она выглядит так же, как и монтаж откоса из гипсокартона. Чтобы установить откосы из пластика, нужно:

сперва установить направляющую рейку. Можно выбрать такую, которая будет соответствовать пластиковому профилю по размерам, структуре и оттенку; потом на рейку вмонтировать стартовый профиль, после этого на него устанавливается пластиковый откос; под откос можно заклать слой утеплителя; чтобы откос был более надежным, его внешнюю часть закрепляют при помощи саморезов; чтобы скрыть саморезы, можно закрепить на них специальные заглушки.

Если у тебя в доме деревянные окна, их лучше утеплить на зиму, чтобы они сохраняли тепло. Ранее мы рассказывали, как утеплить деревянные окна.

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