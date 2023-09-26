Не только эстетическая составляющая: как сделать откосы на окна

Пластиковые окна уже стали неотъемлемым элементов новых домов и современных ремонтов. Они имеют ряд преимуществ, в частности шумоизоляция и сбережение тепла.
Есть люди которые сами устанавливают пластиковые окна во время ремонта, это довольно сложный, но реальный процесс. Важно не только установить окна, но и сделать откосы.
Откосы на окнах это не только о красоте и приятном внешнем виде, они отвечают за защиту от сырости, дают дополнительную теплоизоляцию, а еще частично изолируют шум.
Кроме этого, откосы сохраняют целостность окон. Ведь при установке пластиковых окон остаются швы, через которые может проникать влага. При длительном воздействии сырости на края рамы или монтажную пену, пластиковые окна могут разрушаться и терять свои функциональные свойства.
Откосы на окна делятся на два вида по типу установки:
Одними из самых популярных материалов, из которых делают откосы, являются гипсокартон и пластик.
Перед тем как начать делать откосы из гипсокартона, надо провести подготовительные работы. Для этого нужно:
Чтобы закрепить лист гипсокартона на оконный проём, нужно пройти несколько этапов:
Для пластиковых откосов также надо провести свою подготовку. Она выглядит так же, как и монтаж откоса из гипсокартона. Чтобы установить откосы из пластика, нужно:
Если у тебя в доме деревянные окна, их лучше утеплить на зиму, чтобы они сохраняли тепло. Ранее мы рассказывали, как утеплить деревянные окна.
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